So sánh The Odyssey phim và nguyên tác: Kết phim được "xào nấu" ít rùng rợn hơn

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Là siêu phẩm điện ảnh được quan tâm nhất toàn cầu hiện này, The Odyssey của Christopher Nolan khiến khán giả tranh cãi nảy lửa khi có những sự thay đổi đáng kể so với nguyên tác của đại thi hào Homer. Dưới đây làn những chi tiết được Nolan "cải biên" trong phiên bản điện ảnh của mình, mang đến góc nhìn mới mẻ hơn về hành trình vượt biển về nhà của Odysseus.

Đảo ngược vị thế của Penelope và Telemachus

Một trong những thay đổi lớn của Nolan trong The Odyssey là cách khắc họa mối quan hệ giữa hai nhân vật trung tâm tại Ithaca, là mẹ con Penelope (Anne Hathaway) - Telemachus (Tom Holland) . Trong nguyên tác văn học, Telemachus không ít lần buông lời khiển trách mẹ mình . Cậu thậm chí còn ra lệnh cho Penelope đi về phòng, tiếp tục công việc dệt cửi và khẳng định chuyện đại sự là của đàn ông. Chi tiết này phản ánh rõ nét tư tưởng phụ hệ của thời kỳ cổ đại .

Telemachus trong nguyên tác có phần "đàn áp" hơn trước mẹ của mình.

Bước lên phim, vị đạo diễn tài ba đã đảo ngược vai trò của hai mẹ con . Penelope thường xuyên khiển trách Telemachus vì sự non nớt, chưa trưởng thành của cậu . Bà thậm chí còn mạnh mẽ tuyên bố rằng chính bà là người đáng ra phải ngồi ngai vàng khi đã gồng gánh đất nước suốt thời gian Odysseus vắng mặt. Đây là một phiên bản Penelope tự chủ, bản lĩnh hơn bất kỳ cái tên nào khán giả từng xem trước đây .

Sáng tạo nhân vật khác biệt

Để tối ưu hóa mạch phim The Odyssey, Nolan đã thực hiện những thay đổi về nhân vật, từ tạo hình đến nét tính cách. Nhân vật Sinon (Elliot Page đóng) - người lính đã lừa người Troy đưa Ngựa Gỗ vào thành thực chất không hề xuất hiện trong sử thi gốc, mà thuộc về cuốn Aeneid của Virgil . Nolan đã đem nhân vật này vào phim, biến cậu thành một cậu bé chăn cừu ở Ithaca bị lừa thế chỗ cho tên xảo quyệt Antinous.

Tiếp theo, Helen và Clytemnestra (đều do Lupita Nyong'o đóng) trong truyện là chị em cùng mẹ khác cha, nhưng lên phim đã trở thành hai chị em sinh đôi. Đồng thời, Nolan để lại một vết sẹo khổng lồ trên khuôn mặt của Helen như một dấu ấn tủi nhục cho người phụ nữ "gây ra cuộc chiến làm đắm chìm cả nghìn con thuyền".

Trong sử thi, bộ tộc khổng lồ Laestrygonian đã phá hủy 11 trong số 12 con thuyền của Odysseus bằng cách ném những tảng đá khổng lồ. Trên phim, nhóm người đáng sợ này được Nolan tái hiện thành những kỵ sĩ bọc giáp khổng lồ, biết thao túng cây cối trong rừng để tạo thành lồng giam cầm binh lính của Odysseus, và chỉ phá hủy 2 trong số 3 con tàu của ông.

Ngoài ra, Nolan còn thẳng tay cắt bỏ toàn bộ giai đoạn Odysseus lưu lạc tại Scheria với người Phaeacian, cũng như chương về hòn đảo của những người ăn hoa sen. Thay vào đó, đạo diễn lồng ghép chi tiết nữ thần Calypso (Charlize Theron đóng) cho Odysseus ăn hoa sen xóa ký ức để ông quên đi đường về quê nhà.

Thay đổi bản chất anh hùng và các vị thần

Hình tượng người anh hùng Odysseus cũng được điện ảnh hóa, có nhiều lớp lang hơn qua màn thể hiện của Matt Damon. Trong truyện gốc, Odysseus dễ xiêu lòng trước dục vọng khi chấp nhận yêu Calypso suốt 7 năm, thậm chí sẵn sàng "rơi vào lưới tình" với phù thủy Circe để giải lời nguyền cho các thuyền viên. Ngược lại, Nolan xây dựng một Odysseus chung thủy với vợ, bị giam giữ do tác dụng của hoa sen và chủ động dùng vũ lực uy hiếp Circe để giải cứu thuộc hạ.

Chưa dừng lại ở đó, màn lừa bịp "Không Ai Cả" (Nobody) dành cho gã khổng lồ một mắt Cyclops hoàn toàn biến mất trong phim. Chưa kể, thay vì chuốc rượu say rồi buộc mình vào bụng cừu để trốn thoát như trong sách, Odysseus và các chiến binh thoát khỏi hang bằng cách gắn những lùm cây trên lưng, rồi men theo đàn cừu ra ngoài.

Ngoài các nhân vật đặc biệt, thế giới thần linhrong truyện đã bị tinh giản trên màn ảnh rộng. Ngoại trừ nữ thần Athena (Zendaya đóng), thần cai quản âm phủ Hades, Circe và Calypso, các vị thần tối cao khác như Zeus, Poseidon hay sứ giả Hermes đều hoàn toàn vắng bóng . Khi trở về Ithaca, Odysseus cũng không còn cải trang thành một ông lão ăn xin nhăn nheo nhờ phép thuật của Athena, mà ông chỉ đơn giản dùng chiếc mũ trùm đầu để che đi khuôn mặt của mình.

Đoạn kết "thanh trừng" mãn nhãn

Đoạn kết phim The Odyssey cũng cho thấy sự can đảm của Nolan khi thay đổi đáng kể các tình tiết, mang đến cách tiếp cận gay cấn hơn. Ở bản điện ảnh, Odysseus đơn thương độc mã chống lại kẻ thù sau khi thực hiện màn bắn tên xuyên qua các lỗ rìu. Sự hỗ trợ duy nhất của Telemachus là tiêu diệt tên người hầu phản bội Melanthius để ngăn hắn tuồn vũ khí cho phe địch.

Tuy nhiên, phiên bản của đại thi hào Homer tàn bạo hơn rất nhiều. Telemachus trong truyện sát cánh cùng cha và hai người đầy tớ trung thành tiêu diệt đến kẻ cuối cùng. Sau đó, hai cha con ép những cung nữ thuộc phe kẻ cầu hôn phải tự kết liễu mạng sống, thay vì được tha mạng như phim. Riêng Melanthius, hắn phải chịu hậu quả vượt xa sức tưởng tượng. Đặc biệt, nhân vật Laertes - cha của Odysseus đã bị Nolan lược bỏ hoàn toàn.

Ngoài ra, thử thách chiếc giường làm từ cây ô liu của Penelope dành cho Odysseus cũng không còn. Thay vào đó, Nolan chọn cho Penelope và Odysseus đi lưu vong, giong buồm về phía Tây xa xăm trong khi con trai Telemachus lên ngôi vua để tiếp quản vương quốc.