Đường đua rạp phim tháng 7: Sân chơi của những siêu bom tấn Hollywood

HHTO - Từ "Minions", "Moana" đến "The Odyssey" và "Spider Man", hàng loạt thương hiệu điện ảnh lớn đồng loạt ra mắt, tạo nên một trong những tháng sôi động nhất của phòng vé Việt từ đầu năm.

Hội "chuối vàng" mở màn mùa phim Hè

Khởi chiếu từ ngày 1/7, Minions & Quái vật (Minions & Monsters) là tác phẩm đầu tiên khuấy động thị trường mùa Hè. Bộ phim đưa khán giả trở lại với nhóm sinh vật màu vàng quen thuộc trong hành trình chinh phục Hollywood trước khi gặp Gru.

"Minions & Monsters" là dự án tiền truyện về các Minions. Ảnh: Universal Pictures

Khai thác yếu tố hài hước đặc trưng của thương hiệu Minions, bộ phim xoay quanh một sự cố khiến hàng loạt quái vật được giải phóng, buộc các nhân vật chính phải tìm cách ngăn chặn thảm họa do chính mình gây ra. Tác phẩm do Pierre Coffin đạo diễn đang thu hút lượng lớn khán giả gia đình và thiếu nhi trong những ngày đầu tháng.

Nàng Moana trở lại dưới hình thức người đóng

Ngày 10/7, Disney đưa Moana trở lại màn ảnh với phiên bản live-action (người đóng). Phim tái hiện cuộc phiêu lưu của cô gái Moana cùng á thần Maui trên đại dương, dựa trên câu chuyện từng tạo tiếng vang với bản hoạt hình phát hành năm 2016.

Dàn diễn viên mới gồm Catherine Laga'aia trong vai Moana và Dwayne Johnson tiếp tục đảm nhận vai Maui. Đây cũng là một trong những dự án chuyển thể người đóng được Disney đặt nhiều kỳ vọng trong năm nay.

Tạo hình của Moana và á thần Maui bản live-action. Ảnh: Disney﻿

"The Odyssey" là tâm điểm của tháng 7

Khởi chiếu ngày 17/7, The Odyssey được xem là bộ phim nhận nhiều sự quan tâm nhất tại phòng vé tháng này. Tác phẩm chuyển thể từ sử thi Hy Lạp nổi tiếng của Homer, kể hành trình trở về quê hương của Odysseus sau cuộc chiến thành Troy.

Dự án quy tụ dàn minh tinh gồm Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson và Anne Hathaway. Với kinh phí được cho là thuộc nhóm cao nhất sự nghiệp của Christopher Nolan, đây cũng là tác phẩm đầu tiên của đạo diễn được quay hoàn toàn bằng công nghệ IMAX 70 mm.

Sau thành công của Oppenheimer, sự trở lại của Nolan khiến The Odyssey trở thành ứng viên nổi bật trong cuộc đua doanh thu mùa hè năm nay.

Quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu Hollywood là một trong những yếu tố giúp "The Odyssey" trở thành tác phẩm được mong đợi nhất mùa hè này. Ảnh: @NolanAnalyst

"Thám tử lừng danh Conan" tái ngộ người hâm mộ

Ngày 24/7, Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ nối tiếp truyền thống phát hành phim điện ảnh thường niên của thương hiệu Conan.

Lấy bối cảnh tại Yokohama, câu chuyện xoay quanh một vụ truy đuổi bí ẩn liên quan đến một tay lái mô tô được mệnh danh là "Quái Xế Đen". Những manh mối dần kéo Conan vào một vụ án có liên hệ với các sự kiện trong quá khứ.

Movie mới đưa "nữ thần gió" Chihaya trở lại đường đua. Ảnh: Toho

Trong nhiều năm qua, loạt phim điện ảnh Conan luôn duy trì lượng khán giả ổn định tại Việt Nam và thường đạt doanh thu đáng kể mỗi dịp ra mắt.

"Supergirl" nối dài làn sóng siêu anh hùng

Dù đã khởi chiếu từ ngày 26/6, Supergirl vẫn là một nhân tố đáng chú ý của phòng vé tháng 7 khi tiếp tục duy trì sức hút trong những tuần đầu công chiếu, được người hâm mộ theo dõi sát sao sau khi DC Studios công bố kế hoạch xây dựng vũ trụ điện ảnh mới.

Bộ phim xoay quanh Kara Zor-El, chị họ của Superman, người lớn lên trên tàn tích của hành tinh Krypton thay vì được nuôi dưỡng tại Trái Đất. Trong chuyến phiêu lưu xuyên thiên hà cùng chú chó Krypto và cô gái trẻ Ruthye, Kara bước vào hành trình truy tìm kẻ thù, đồng thời đối diện những mất mát đã theo cô từ thuở nhỏ.

Milly Alcock trong vai Kara Zor-El/Supergirl. Ảnh: DC Studios

"Người Nhện" chốt sổ đường đua tháng 7

Khởi chiếu ngày 31/7, Spider Man: Brand New Day đánh dấu lần tái xuất tiếp theo của Người Nhện do Tom Holland thủ vai.

Bộ giáp mới của Tom Holland trong "Spider Man: Brand New Day". Ảnh: Sony Pictures

Nội dung phim nối tiếp các sự kiện sau Spider Man: No Way Home, khi Peter Parker phải thích nghi với cuộc sống mới trong bối cảnh không còn ai nhớ đến danh tính thật của mình. Bên cạnh những thử thách cá nhân, anh tiếp tục đối mặt với các mối đe dọa mới trong vai trò siêu anh hùng.

Với Minions, Moana, The Odyssey, Conan, Spider Man cùng sức nóng còn kéo dài từ Supergirl, khán giả Việt có cơ hội theo dõi cuộc đua hiếm hoi quy tụ nhiều thương hiệu điện ảnh đình đám trong cùng một tháng, tạo nên một trong những giai đoạn sôi động nhất phòng vé kể từ đầu năm.