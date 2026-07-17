Tạm biệt vẻ lãng tử, Tom Cruise khiến khán giả phải "dụi mắt" vì ngoại hình già nua

HHTO - Nếu đã quen với hình ảnh một Tom Cruise phong độ, tự mình thực hiện những cú nhảy dù mạo hiểm hay chạy bộ dọc các tòa nhà chọc trời, bạn chắc chắn sẽ phải "dụi mắt" vài lần khi xem trailer bộ phim mới nhất của nam tài tử mang tên "Digger".

Nếu không nhìn tên diễn viên trong phần giới thiệu, nhiều khán giả có lẽ sẽ khó nhận ra người xuất hiện trong trailer đầu tiên của Digger là Tom Cruise. Tài tử nổi tiếng với hình tượng phong độ trên màn ảnh nay xuất hiện cùng mái tóc bạc thưa, thân hình nặng nề và giọng nói mang âm hưởng miền Nam nước Mỹ.

Tạo hình khó nhận ra của Tom Cruise trong phim "Digger". Ảnh: Warner Bros.

Tạo hình mới của Tom Cruise được hé lộ trong trailer Digger, dự án mới của đạo diễn Alejandro G. Iñárritu, người đứng sau Birdman và The Revenant. Trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước màn thay đổi ngoại hình của ngôi sao Mission: Impossible, thậm chí cho biết họ không nhận ra anh trong những giây đầu tiên của đoạn giới thiệu.

Trong phim, Tom Cruise vào vai Digger Rockwell, một tỷ phú có tầm ảnh hưởng lớn nhưng cũng là tâm điểm của cuộc khủng hoảng môi trường quy mô toàn cầu. Khi công ty của Digger bị cho là nguyên nhân dẫn đến thảm họa có thể kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, nhân vật này lại tìm cách chứng minh bản thân là người có thể giải quyết vấn đề.

Trailer cho thấy Digger là mẫu nhân vật vừa quyền lực vừa khó đoán. Giữa lúc các cộng sự liên tục cảnh báo về những hậu quả mà công ty gây ra, điều khiến ông quan tâm hơn cả lại là tình trạng sức khỏe của con mèo cưng đã già. Chính sự đối lập này tạo nên màu sắc châm biếm xuyên suốt đoạn giới thiệu.

"Digger" mang phong cách hài đen. Ảnh: Warner Bros.

Tại buổi giới thiệu trailer dành cho giới chuyên môn ở Los Angeles, Tom Cruise gọi đây là một trong những vai diễn "đặc biệt nhất sự nghiệp". Nam diễn viên cho biết Alejandro G. Iñárritu đã dành nhiều ngày trực tiếp đọc kịch bản và chia sẻ về thế giới của bộ phim trước khi cả hai bắt đầu quá trình xây dựng nhân vật. "Khi đó tôi biết mình nên tham gia vào quá trình sáng tạo ấy như thế nào. Đó là một trải nghiệm rất đẹp", anh chia sẻ.

Trước đây, nam tài tử thường được nhớ đến với hình tượng phong độ trong các thương hiệu hành động.

Với Digger, Tom Cruise cũng tạm rời xa hình ảnh quen thuộc gắn liền với các bom tấn hành động trong nhiều năm qua để thử sức với một dạng vai diễn khác. Bộ phim còn có sự tham gia của John Goodman, Riz Ahmed, Sandra Hüller, Jesse Plemons, Sophie Wilde và Emma D'Arcy.

Digger dự kiến ra rạp từ ngày 2/10.