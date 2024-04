2 tuần sau chia tay, Han So Hee - Ryu Jun Yeol vẫn ngập trong chỉ trích, Hyeri ra sao?

HHT - "Drama tình ái" của Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã khép lại. Han So Hee chăm chỉ cập nhật hoạt động mới cùng các thương hiệu, Ryu Jun Yeol vui vẻ chơi golf. Nhưng cả hai vẫn nhận về nhiều chỉ trích. Trong khi Hyeri xuất hiện với dáng vẻ tươi tắn và được netizen tích cực ủng hộ.

Vừa qua, cư dân mạng lan truyền hình ảnh nam diễn viên Ryu Jun Yeol làm caddie (người hỗ trợ các tay golf) cho tay golf nổi tiếng Kim Joo Hyung tại giải đấu Masters 2024: Park 3 ở Georgia, Mỹ.

Vậy nhưng nam diễn viên lại một lần nữa bị công chúng chỉ trích vì đam mê chơi golf. Bởi Ryu Jun Yeol từ lâu đã là đại sứ của Tổ chức Hoà Bình Xanh Greenpeace. Trong khi đó, các sân golf luôn bị lên án vì gây ảnh hưởng đến môi trường.

Sau đó, Greenpeace cho biết: “Ryu Jun Yeol là người ủng hộ và liên tục quan tâm đến các vấn đề môi trường”. Dù vậy, câu trả lời cũng không làm Knet nguôi ngoai. Họ để lại nhiều bình luận kêu gọi Ryu Jun Yeol rút lui khỏi danh xưng Đại sứ PR của mình.

Trong khi đó, Han So Hee cũng gây chú ý khi đăng tải lá thư do người hâm mộ gửi lên Story Instagram. Cụ thể, người hâm mộ đã hỏi thăm sức khỏe của Han So Hee sau "drama tình ái" vừa qua và bày tỏ niềm yêu thích đối với nữ diễn viên.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại nghi ngờ Han So Hee đã giả làm fan, tự viết thư và gửi cho chính mình. Bởi nét chữ của fan khá giống với nét chữ trong nhiều bức thư do cô đăng tải trước đó, và giọng điệu nghe cũng giống thói quen nói chuyện của Han So Hee.

Ngoài ra, cặp đôi cũ Ryu Jun Yeol và Hyeri khiến cư dân mạng sửng sốt khi bất ngờ "về chung một nhà". Theo đó, công ty chủ quản của Ryu Jun Yeol là C-JeS Studio đã mua lại toàn bộ cổ phần trong công ty Creative Group ING - hiện đang quản lý Hyeri với giá 1,3 tỷ won (hơn 23 tỷ đồng).

Tuy nhiên, Creative vốn được thành lập với tư cách là một công ty quảng cáo và ngay từ đầu đã là một phần của C-JeS. Chuyện hợp nhất hai công ty là chuyện đã diễn ra từ lâu, đến gần đây thì chính thức được công khai.

Về phần Hyeri, truyền thông Hàn đưa tin nữ idol đã mua một tòa nhà 4 tầng ở Seoul vào năm 2020 với giá khoảng 81 tỷ đồng (hơn 1.468 tỷ đồng). Sau khi cho xây sửa xong vào năm 2022, đến nay, cô nàng trở thành "phú bà ngầm" của K-Pop với khoản lời gần 55 tỷ đồng (hơn 997 tỷ đồng).