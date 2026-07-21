Tràn lan các video AI "thối não", Gen Alpha cần trang bị gì để dễ nhận biết?

HHTO - Nội dung AI "thối não" xuất hiện ngày càng nhiều trên TikTok, đòi hỏi người dùng cần trang bị thêm kiến thức nhận biết đi cùng những cải thiện hỗ trợ của nền tảng.

Thời gian gần đây, hàng loạt video được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút lượng tương tác lớn. Dạo một vòng TikTok, người dùng không khó để bắt gặp những video như rau củ biết nói, đồ ăn khóc cười, hoặc chó mèo đóng ngôn tình...

Nội dung AI "mọc lên như nấm" trên TikTok.

Chẳng hạn như đang có trào lưu về bài hát "chú muỗi" đến từ TikTok của người dùng Indonesia đang dần "xâm chiếm" bảng thịnh hành, với giai điệu lẫn hình ảnh đều được làm từ AI. Tuy có giai điệu lạ, bắt tai nhưng lời bài hát được đánh giá vô nghĩa và là ví dụ điển hình của hiện tượng "thối não" (brainrot). Từ đó, những giải pháp, cách thức nhận biết và ngăn chặn nội dung AI không lành mạnh trên TikTok được đặt ra, đặc biệt để bảo vệ người dùng trẻ khỏi sự tụt dốc về chất lượng sáng tạo nội dung.

Bài hát "chú muỗi" được làm bằng AI đang gây sốt trên TikTok. Nguồn: @bellhaaa

Trước thực trạng nội dung AI "rác" biến tướng và bị lạm dụng, TikTok đã công bố loạt công cụ mới cùng các chương trình hợp tác quốc tế lớn nhằm giúp người dùng chủ động nhận biết, phân biệt và loại trừ các video này . Tính đến nay, TikTok đã gắn nhãn nội dung AI cho hơn 3 tỷ video trên toàn cầu .

Nền tảng kết hợp linh hoạt giải pháp xác thực nội dung, bộ công cụ gắn nhãn tự nguyện dành cho nhà sáng tạo và công nghệ đánh dấu bản quyền ẩn để người xem nhận biết ngay lập tức video nào có sự can thiệp của AI .

Những nội dung AI có nội dung "nhảm" sẽ được TikTok xử lý mạnh tay.

Ngoài ra, TikTok còn đang thử nghiệm tính năng "Quản lý chủ đề", cho phép người dùng tự kiểm soát và điều chỉnh tần suất hiển thị của các nội dung AI trên trang chính của mình . Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, TikTok đã mạnh tay gỡ bỏ hơn 86 triệu tài khoản giả mạo . Trong vài tuần tới, hệ thống cải tiến bộ lọc mới sẽ được đưa vào thử nghiệm nhằm xử lý triệt để các tài khoản chuyên phát tán nội dung AI "rác", đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như chính trị, y khoa, tư vấn tài chính và thời sự .

Video được làm từ AI sẽ được dán nhãn để người dùng nhận biết.

Đặc biệt, TikTok còn có nhiều tính năng nhỏ khác để hỗ trợ người dùng "lánh xa" các nội dung AI không chất lượng, mang tính "thối não". Chẳng hạn như khi người dùng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến AI trên ứng dụng, một trang kỹ năng sẽ lập tức xuất hiện, hướng dẫn các phương thức nhận biết nội dung do AI tạo ra .

Chưa dừng lại ở đó, TikTok đã bắt tay với Hiệp hội Giáo dục Truyền thông Quốc gia Mỹ (NAMLE) để xây dựng bộ hướng dẫn cộng đồng sử dụng AI có trách nhiệm . Nền tảng đã chi hơn 4 triệu USD để cộng tác với các tổ chức như No Filtr hay Raspberry Pi Foundation nhằm lan tỏa các nội dung giáo dục về AI, giúp người trẻ hiểu rõ cách thức vận hành và "tiêu thụ" nội dung AI một cách an toàn , có chọn lọc.