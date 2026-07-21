Tràn lan các video AI "thối não", Gen Alpha cần trang bị gì để dễ nhận biết?

Thời gian gần đây, hàng loạt video được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút lượng tương tác lớn. Dạo một vòng TikTok, người dùng không khó để bắt gặp những video như rau củ biết nói, đồ ăn khóc cười, hoặc chó mèo đóng ngôn tình...
Chẳng hạn như đang có trào lưu về bài hát "chú muỗi" đến từ TikTok của người dùng Indonesia đang dần "xâm chiếm" bảng thịnh hành, với giai điệu lẫn hình ảnh đều được làm từ AI. Tuy có giai điệu lạ, bắt tai nhưng lời bài hát được đánh giá vô nghĩa và là ví dụ điển hình của hiện tượng "thối não" (brainrot). Từ đó, những giải pháp, cách thức nhận biết và ngăn chặn nội dung AI không lành mạnh trên TikTok được đặt ra, đặc biệt để bảo vệ người dùng trẻ khỏi sự tụt dốc về chất lượng sáng tạo nội dung.
Trước thực trạng nội dung AI "rác" biến tướng và bị lạm dụng, TikTok đã công bố loạt công cụ mới cùng các chương trình hợp tác quốc tế lớn nhằm giúp người dùng chủ động nhận biết, phân biệt và loại trừ các video này
Nền tảng kết hợp linh hoạt giải pháp xác thực nội dung, bộ công cụ gắn nhãn tự nguyện dành cho nhà sáng tạo và công nghệ đánh dấu bản quyền ẩn để người xem nhận biết ngay lập tức video nào có sự can thiệp của AI
Ngoài ra, TikTok còn đang thử nghiệm tính năng "Quản lý chủ đề", cho phép người dùng tự kiểm soát và điều chỉnh tần suất hiển thị của các nội dung AI trên trang chính của mình
Đặc biệt, TikTok còn có nhiều tính năng nhỏ khác để hỗ trợ người dùng "lánh xa" các nội dung AI không chất lượng, mang tính "thối não". Chẳng hạn như khi người dùng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến AI trên ứng dụng, một trang kỹ năng sẽ lập tức xuất hiện, hướng dẫn các phương thức nhận biết nội dung do AI tạo ra
Chưa dừng lại ở đó, TikTok đã bắt tay với Hiệp hội Giáo dục Truyền thông Quốc gia Mỹ (NAMLE) để xây dựng bộ hướng dẫn cộng đồng sử dụng AI có trách nhiệm