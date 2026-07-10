4 năm hẹn hò của IU - Lee Jong Suk: Kín tiếng đến mức không có ảnh chung

HHTO - Ngày 10/7, Dispatch đưa tin IU - Lee Jong Suk đã chia tay sau 4 năm công khai hẹn hò. Nhìn lại hành trình 14 năm đi từ tình bạn đến tình yêu, không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối cho đôi "tiên đồng - ngọc nữ" của showbiz Hàn.

Tin tức IU - Lee Jong Suk chia tay nhanh chóng trở thành "cú nổ" khắp cõi mạng. Bởi cả hai vẫn thường được ví như một cặp "tiên đồng - ngọc nữ" của showbiz Hàn khi xứng đôi vừa lứa bất kể là từ nhan sắc, danh tiếng hay tài năng. Nhìn lại hành trình 4 năm yêu nhau, cặp đôi vẫn luôn được netizen thương mến vì chuyện tình kín tiếng nhưng vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và quan tâm.

"Ghét của nào, trời cho của nấy"

IU - Lee Jong Suk gặp nhau lần đầu vào năm 2012, khi cùng làm MC cho chương trình SBS Inkigayo. Mặc dù có những tương tác vui vẻ trên sân khấu, giữa cả hai lại luôn âm ỉ tin đồn "bằng mặt không bằng lòng".

IU - Lee Jong Suk "bất hòa" vì trang phục trong Inkigayo.

Sau đó, chính Lee Jong Suk cũng thừa nhận cả hai không "hợp cạ". Vì IU thường rủ rê đàn anh diện những bộ trang phục cosplay đáng yêu, tươi sáng nhằm chiều lòng tệp khán giả trẻ của Inkigayo, còn nam diễn viên lại cho rằng tính cách của anh hoàn toàn không thích hợp để làm điều đó.

Tuy nhiên, sau khi rời khỏi chương trình thì Lee Jong Suk lại là người chủ động giảng hòa. Anh nhắn tin hờn dỗi vì cô đã "ép" anh mặc trang phục nhí nhảnh. Đáp lại, nữ ca sĩ cũng đùa: "Còn anh đã lén lút mách với biên kịch chứ gì?". Kể từ đó, mối quan hệ của cả hai đã dịu đi và trở thành bạn bè thân thiết trong suốt 10 năm.

"Tung hint" ngay khoảnh khắc nhận Daesang

Tại giải thưởng MBC Drama Awards năm 2022, Lee Jong Suk đã xuất sắc giành được giải Daesang nhờ diễn xuất trong Big Mouth. Đáng chú ý, anh bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho một "người ấy" trong suốt bài phát biểu nhận giải của mình.

Lee Jong Suk lần đầu "mập mờ" ẩn ý về người yêu tại lễ trao giải.

“Tôi đã trải qua rất nhiều lo lắng, sợ hãi và khổ sở sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nhưng có một người đã định hướng cho tôi sống tốt và có những suy nghĩ tích cực. Nhân khoảnh khắc này tôi muốn nói rằng tôi đã thích người ấy rất, rất nhiều trong một thời gian dài. Tôi thực sự rất tôn trọng và biết ơn người ấy. Cảm ơn vì đã luôn tuyệt vời như vậy".

Dispatch "vào việc"

Bài phát biểu hôm trước còn khiến fan bồi hồi trước tình cảm chân thành của nam tài tử, thì ngay ngày sau, Dispatch đã tung loạt ảnh hẹn hò và xác định "người ấy" mà Lee Jong Suk nhắc đến chính là IU.

Ngày 31/12/2022, Dispatch cho biết cả hai đã cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ đông tại Nhật Bản. Cụ thể, Lee Jong Suk đến Osaka để tổ chức fan meeting, còn IU đi du lịch cùng em trai. Sau đó, cả hai đã dành thời gian cho nhau tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Nagoya. Nam tài tử cũng chính là người "chủ thầu" của chuyến đi, bao gồm đặt khách sạn và đăng ký dịch vụ đưa đón.

Loạt ảnh cho thấy cả hai xuất hiện tại sân bay Nhật Bản.

Công ty quản lý của Lee Jong Suk nhanh chóng xác nhận cả hai đang hẹn hò. Một người quen của IU còn chia sẻ với Dispatch rằng: “Họ có ảnh hưởng tích cực đến nhau. Mất khoảng 4 tháng để họ phát triển từ bạn bè, đồng nghiệp thành người yêu” và "Gia đình hai bên cũng biết rõ chuyện hẹn hò".

4 năm của "riêng tư nhưng không phải bí mật"

Trái với sức ảnh hưởng chấn động khi công khai hẹn hò, quá trình bên nhau của IU - Lee Jong Suk lại cực kỳ yên tĩnh. Cả hai chưa từng để lộ tấm hình chung nào, cũng không nhắc đến nhau quá nhiều trên sóng truyền hình mà chỉ âm thầm nhắn tin động viên, trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau.

Ốp lưng đôi cực nhí nhảnh của IU - Lee Jong Suk đã đủ khiến fan "mềm tim".

Đôi khi, cả hai lại khiến fan "gáy vang trời" với một vài món đồ đôi, hoặc những chia sẻ hiếm hoi về nhau.

"Em gái quốc dân" từng chia sẻ với người hâm mộ: "Mình đang xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với một người đồng nghiệp lâu năm. Anh ấy là một người đáng tin cậy và dễ thương, là người đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian dài, và là luôn nói 'Em tuyệt vời lắm, em giỏi lắm' và gửi đến mình những lời động viên chân thành."

Lee Jong Suk cũng thường bày tỏ tình cảm chân thành: "Là một người bạn, cô ấy giúp mình suy nghĩ thấu đáo, và cô ấy là người mà mình có thể dựa vào. Mặc dù cô ấy nhỏ tuổi hơn, nhưng đôi khi mình cảm thấy cô ấy giống như một người chị gái hoặc một người lớn. Cô ấy cũng là một người tuyệt vời mà mình muốn bảo vệ. Hiện tại, cô ấy khiến mình muốn trở thành một người tốt hơn."

Tháng 3/2024, Lee Jong Suk từng thu hút mọi sự chú ý khi âm thầm góp mặt tại đêm diễn đầu tiên trong chuỗi concert H.E.R của IU với tư cách khán giả.

Trong quá trình quảng bá cho phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, IU đã được hỏi liệu Lee Jong Suk nghĩ thế nào về bộ phim. Đáp lại, cô hài hước trả lời "Hoạt động quảng bá 'Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt' sẽ kết thúc vào hôm nay, và thế giới của tôi vẫn đang xoay quanh Gwan Sik. Còn từ ngày mai, tôi sẽ lại nói về bạn trai của mình nhé".

Câu trả lời của IU được nhận xét là thông minh khi không làm mất lòng Park Bo Gum - bạn diễn đóng vai Gwan Sik, lại tinh ý không đẩy bạn trai vào thế khó.

Ngày 23/4 vừa qua, IU đã xuất hiện cùng dàn cast của phim Perfect Crown để tuyên truyền cho bộ phim. Khi nói về cảm xúc của nhân vật Hee Joo, cô nhận xét rằng “Nếu thật lòng yêu nhau thì người ta thường không nhất thiết cứ phải liên tục nói về mối quan hệ đó đâu. Cứ giữ ở sâu thẳm trong tim là được rồi”. Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng lại cho thấy nữ ca sĩ 33 tuổi luôn duy trì lập trường trưởng thành và điềm đạm về tình cảm riêng tư của mình.

Sau khi tin tức "đường ai nấy đi" nổ ra, không ít người hâm mộ cảm thấy nuối tiếc cho một chuyện tình đẹp. Song, cũng có nhiều netizen tin rằng cả IU - Lee Jong Suk đã dành tất cả sự chân thành cho nhau, nên hy vọng cả hai vẫn sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình, kể cả khi đã chuyển sang một chương khác không còn đối phương đồng hành.