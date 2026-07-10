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Dispatch đưa tin IU - Lee Jong Suk chia tay: Từ ghét thành yêu rồi lại về làm bạn

Sam
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HHTO - Dispatch là bên khui tin hẹn hò của IU - Lee Jong Suk và giờ đây, chính "hung thần" này đưa tin độc quyền, công bố cả hai đã chia tay.

Theo Dispatch, vào ngày 10/7, đại diện của Lee Jong Suk và IU đã xác nhận rằng: "Hai người vừa mối chia tay. Họ quyết định vẫn giữ mối quan hệ tốt với tư cách là tiền bối và hậu bối."

Lý do kết thúc "xưa như Trái Đất": Cả hai quá bận rộn nên không thể tiếp tục mối quan hệ. Một người quen của cặp đôi cho biết: "Họ đã chấm dứt mối quan hệ vì tần suất gặp gỡ ngày càng ít đi do lịch trình bận rộn của cả hai."

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Lee Jong Suk và IU chia tay sau 4 năm công khai hẹn hò.

Ngày 31/12/2022, "hung thần" Dispatch đưa tin Lee Jong Suk và IU đang hẹn hò kèm loạt ảnh cặp đôi ra sân bay đi nghỉ dưỡng ở Nhật Bản. Lee Jong Suk đã đến Osaka (Nhật Bản) vào ngày 20/12 để tổ chức fan meeting. Sau khi fan meeting kết thúc, anh bay đến Tokyo vào ngày 23/12 và ngày 24/12 bay đến Nagoya. Trong khi IU và em trai đã kín đáo lên máy bay để đến thẳng Nagoya vào ngày 24/12. Rất nhanh sau bài báo của Dispatch, công ty quản lý của cả hai đã xác nhận IU - Lee Jong Suk đang hẹn hò.

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IU và Lee Jong Suk quen nhau từ năm 2012. Cả hai từng cùng đảm nhận vai trò MC cho chương trình âm nhạc cuối tuần SBS Inkigayo. Dù làm việc chung nhưng cả hai lại "không ưa" đối phương. Phải đến khi dừng làm MC, Lee Jong Suk chủ động liên lạc trước mới dần khiến quan hệ giữa hai người thay đổi.

Từ đồng nghiệp thân thiết trở thành người yêu và rồi lại quay về trạng thái tiền bối - hậu bối, chuyện tình của IU - Lee Jong Suk khiến nhiều người tiếc nuối khi không ít fan vẫn hoài mong cả hai sẽ đóng chung một bộ phim.

Hiện tại, Lee Jong Suk đang chuẩn bị cho đợt quảng bá The Remarried Empress - series gốc của Disney+ dự kiến chiếu trong năm nay. Gần đây, anh xác nhận đóng chính trong Yi-Seob's Romance. IU đang tập trung chuẩn bị cho album mới và concert dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại Hàn Quốc.

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Sam
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