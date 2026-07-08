Loạt concert cá nhân "cháy vé", fan Việt đang thay đổi cách sao Việt làm nghề

HHTO - Ánh sáng - Màn đêm của GREY D, Giữa Một Vạn Tour của Phùng Khánh Linh, Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI... là những minh chứng cho xu hướng "cháy vé" rất nhanh của các concert cá nhân trong thời gian gần đây. Điều này không chỉ thể hiện tài năng của các nghệ sĩ mà còn cho thấy những thay đổi lớn trong thị hiếu của khán giả Việt.

Chỉ trong khoảng hai năm trở lại đây, thị trường biểu diễn âm nhạc Việt Nam đã chứng kiến một sự thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây, việc một nghệ sĩ tổ chức concert cá nhân được xem là "canh bạc nhiều rủi ro", thì hiện tại, hàng loạt đêm nhạc liên tục rơi vào tình trạng "cháy vé", cho thấy khán giả Việt đã sẵn sàng bỏ tiền để đổi lấy những trải nghiệm trực tiếp cùng thần tượng.

Khoảng 3.500 vé cho concert Giữa Một Vạn Tour của Phùng Khánh Linh tại Hà Nội đã được bán hết trong 15 phút. GREY D cũng đạt được thành tích tương tự khi cả hai đêm của concert quảng bá cho album Ánh Sáng • Màn Đêm cháy vé chỉ sau một phút mở bán, hay đêm concert Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI cũng nhanh chóng hết vé sau thời gian ngắn mở bán.

4 đêm diễn Giữa Một Vạn Tour của Phùng Khánh Linh đều nhanh chóng cháy vé.

Chiến lược làm nghề mới của nghệ sĩ

Để hoàn thiện một sản phẩm âm nhạc chất lượng, nghệ sĩ phải đầu tư rất lớn cho các khâu sáng tác, sản xuất, quay MV, truyền thông và phát hành. Tổng chi phí cho một dự án có thể lên tới hàng tỷ đồng. Dù vậy, trong nhiều năm, nguồn thu của nghệ sĩ Việt chủ yếu vẫn đến từ các hợp đồng quảng cáo và cát-xê biểu diễn tại các sự kiện, chương trình lớn. Đây là bài toán không dễ, đặc biệt với những nghệ sĩ độc lập hoặc không có nhiều cơ hội hợp tác cùng các nhãn hàng.

Không phải nghệ sĩ nào cũng "bén duyên" với các thương hiệu để quảng cáo.

Trong khi đó, tại các thị trường âm nhạc phát triển, tour diễn cá nhân từ lâu đã trở thành một trong những nguồn doanh thu quan trọng nhất của các nghệ sĩ miễn là họ sở hữu một lượng người hâm mộ nhất định. Với nhiều tên tuổi lớn, mỗi lần phát hành album gần như luôn đi kèm một tour diễn để quảng bá và tạo doanh thu, bởi doanh số nhạc số hay album thường khó bù đắp toàn bộ chi phí sản xuất.

Xu hướng này cũng đang dần xuất hiện tại Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ lựa chọn tổ chức concert cá nhân hoặc tour diễn khi phát hành album, biến sân khấu biểu diễn thành một phần quan trọng trong chiến lược phát hành và khai thác giá trị của dự án âm nhạc.

Concert của nghệ sĩ Việt thường được công bố cùng lúc với việc phát hành album.

Dù vậy, thị trường Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển và sức mua giữa các nghệ sĩ chưa thực sự ổn định. Vì thế, thay vì công bố cả một tour diễn ngay từ đầu, nhiều nghệ sĩ lựa chọn mở bán một đêm diễn trước để "thăm dò" phản ứng của khán giả, sau đó mới quyết định có mở rộng thành concert tour hay bổ sung thêm D-2.

Ví dụ, nam ca sĩ GREY D đã mở thêm đêm diễn thứ hai ngay sau khi concert Ánh Sáng • Màn Đêm cháy vé. Ca sĩ Hoàng Dũng cũng từng chia sẻ rằng anh sẽ “thăm dò" lượng vé bán được tại concert Xoay Tròn ở Hà Nội, từ đó mới quyết định có công bố D-2 tại TP.HCM hay không.

Cả 2 đêm diễn trong tour Ánh Sáng • Màn Đêm của GREY D đều "cháy vé".

Ngoài ra, một bước đệm khác để nghệ sĩ có thể mở thêm những buổi diễn là từ việc tham gia các gameshow. Thông qua hiệu ứng sau khi tham gia các chương trình như Anh Trai "Say Hi", Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai... nhiều tân binh dù chưa có nhiều sản phẩm cá nhân vẫn có thể mở những buổi fan meeting để gặp gỡ người hâm mộ. Với loại hình này, yếu tố biểu diễn của nghệ sĩ chỉ là phần nhỏ, còn lại là phần tương tác, giao lưu với khán giả cũng như bán vật phẩm lưu niệm.

Nhiều nghệ sĩ triển vọng tổ chức Fan Meeting để đến gần hơn với khán giả.

Sự thay đổi trong thói quen chi tiêu của khán giả không chỉ mang đến những concert cháy vé mà còn mở ra hy vọng về một thị trường âm nhạc bền vững hơn. Khi người hâm mộ sẵn sàng trả tiền cho những trải nghiệm trực tiếp, nghệ sĩ sẽ có thêm cơ hội sống bằng chính các sản phẩm của mình thay vì phụ thuộc quá nhiều vào quảng cáo hay những sân khấu thương mại.

Đây cũng là tín hiệu tích cực đối với các nghệ sĩ Indie hoặc những gương mặt ít "bén duyên" với nhãn hàng, bởi những concert, showcase hay fan meeting quy mô vừa phải hoàn toàn có thể trở thành nguồn doanh thu đủ để nuôi dưỡng các dự án âm nhạc tiếp theo và giúp họ xây dựng sự nghiệp lâu dài từ chính cộng đồng người hâm mộ.