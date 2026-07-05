Dàn Anh tài bước ra từ Vietnam Idol: Hà An Huy lên Top, Thơm bất ngờ tạo dấu ấn

HHTO - Không chỉ gây ấn tượng bởi cá tính riêng, dàn Anh tài của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai còn khiến Gai Con thích thú khi "đào" lại quá khứ và phát hiện nhiều gương mặt từng chinh chiến tại Vietnam Idol.

Anh tài Thanh Duy là Á quân Vietnam Idol 2008, được khán giả nhớ đến nhờ chất giọng cao, sáng cùng nguồn năng lượng tích cực hiếm có. Sau bước đệm từ cuộc thi, anh dần khẳng định mình là một nghệ sĩ đa năng khi hoạt động nổi bật ở nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên và MC.

Không đóng khung bản thân trong hình ảnh ca sĩ chuyên hát nhạc ballad, Thanh Duy liên tục làm mới mình qua các chương trình giải trí lớn, đặc biệt là Gương Mặt Thân Quen. Khi bước vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG), anh tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa linh hoạt đáng nể, từ ca hát, vũ đạo đến trình diễn sân khấu, trở thành một trong những Anh Tài được khán giả yêu thích nhất. Màn tái xuất của giọng ca Tinh Tú Cầu tại ATVNCG 2026 cũng được netizen đặt nhiều kỳ vọng.

Với tư duy âm nhạc thông minh, khả năng trình diễn sáng tạo, Thanh Duy được kỳ vọng sẽ tiến sâu và để lại được dấu ấn cá nhân tại ATVNCG năm nay.

Quốc Thiên - Quán quân Vietnam Idol 2008 - là đại diện tiêu biểu cho thế hệ ca sĩ lựa chọn phát triển bằng thực lực chuyên môn. Nam ca sĩ đã chinh phục khán giả bằng chất giọng đẹp, giàu cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc tinh tế.

Hàng loạt bản hit như Mong Manh Tình Về, Chia Cách Bình Yên, Thương đã giúp anh xây dựng vị trí vững vàng trong thị trường V-Pop. Tuy nhiên, phải đến ATVNCG 2024, khán giả mới được nhìn thấy một Quốc Thiên toàn diện hơn: Duyên dáng, thông minh, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với nhiều màu sắc mới.

Sau ATVNCG 2024, "dì Lệ" Quốc Thiên không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ có giọng hát đẹp mà còn là một "cây hài" của V-Biz.

Thơm Da LAB là một trường hợp khá đặc biệt khi từng thử sức tại Vietnam Idol 2008 nhưng sớm dừng chân trước khi tạo được dấu ấn rõ nét. Thời điểm đó, Võ Việt Phương (tên thật của anh) đã mang đến phần thi kết hợp hát, rap, beatbox và nhảy popping, cho thấy niềm đam mê âm nhạc từ rất sớm. Dù chưa thành công tại sân chơi đó, anh vẫn kiên trì theo đuổi nghệ thuật và sau này trở thành một mảnh ghép quan trọng của Da LAB - nhóm nhạc đứng sau nhiều bản hit gắn liền với thanh xuân của khán giả Việt.

Sau nhiều năm hoạt động khá kín tiếng, ATVNCG 2026 đang mang đến cho Thơm một "thanh xuân thứ hai", khi anh được chú ý không chỉ bởi âm nhạc mà còn nhờ sức hút cá nhân và màn thăng hạng visual gây bất ngờ.

Nhiều Gai Con nhận định hiện tại Anh tài Thơm đã hát và nhảy tốt hơn trước.

Thơm bất ngờ trở thành "hiện tượng visual" sau tập mở màn ATVNCG 2026.

Anh tài K24 (S)TRONG Trọng Hiếu đã đăng quang Vietnam Idol 2015 với hình ảnh một performer hiện đại, giàu năng lượng và nổi bật về khả năng vũ đạo. Là nghệ sĩ người Đức gốc Việt, anh mang đến màu sắc âm nhạc đậm chất quốc tế với phong cách trình diễn mạnh mẽ, quyến rũ và phóng khoáng.

Suốt gần một thập kỷ hoạt động, (S)TRONG luôn được xem là một trong những nghệ sĩ có kỹ năng sân khấu tốt nhất V-Pop. Khi tham gia ATVNCG 2024, nam ca sĩ tiếp tục khẳng định thế mạnh trình diễn toàn diện, từ giọng hát, vũ đạo cho đến khả năng làm chủ sân khấu.

Sau hiệu ứng mạnh mẽ từ ATVNCG 2024, cái tên (S)TRONG Trọng Hiếu ngày càng được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến.

Là Quán quân Vietnam Idol 2023, Hà An Huy đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ. Nam ca sĩ sinh năm 2002 sở hữu lợi thế về sáng tác, tư duy âm nhạc hiện đại cùng chất giọng cảm xúc.

Trước khi đăng quang Vietnam Idol, anh cũng từng giành chiến thắng tại Big Song Big Deal, cho thấy tiềm năng phát triển từ khá sớm. Trong ATVNCG 2026, Hà An Huy mang đến một màu sắc Gen Z mới mẻ giữa dàn nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Ca khúc solo cùng màn trình diễn nhóm có Hà An Huy góp mặt hiện có lượng nghe/xem nhiều nhất trong tập 1 ATVNCG 2026 trên các nền tảng YouTube, Spotify.

Bên cạnh chuyên môn, anh còn gây chú ý bởi tính cách "tẻn tẻn" hài hước, tạo nên sự tương phản thú vị với hình ảnh thư sinh, cảm xúc trên sân khấu.