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Nữ sinh Hải Phòng và Điện Biên là 2 thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Linh Lê

HHTO - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận hai thủ khoa toàn quốc cùng đạt tổng điểm 38,5/40. Đó là Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (TP Hải Phòng) và Đặng Quỳnh Trang, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên).

Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ GD&ĐT công bố sáng ngày 1/7, cả nước có hai thí sinh đạt tổng điểm xét tốt nghiệp cao nhất là 38,5/40 điểm.

Một trong hai thủ khoa là Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (TP Hải Phòng). Nữ sinh đạt kết quả: Toán 10 điểm; Ngữ văn 9 điểm; Vật lí 9,5 điểm; Hóa học 10 điểm.

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Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (TP Hải Phòng). (Ảnh: Cổng thông tin Sở GD&ĐT Hải Phòng)

Thủ khoa còn lại là Đặng Quỳnh Trang, học sinh 12C3, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Với tổng điểm 38,5/40, cô học trò vùng cao ghi dấu ấn bằng thành tích đáng nể với các mô:n Toán 10, Ngữ văn 8,8, Vật lí 9,8 và Hóa học 10; qua đó đồng giữ vị trí thủ khoa toàn quốc với Phạm Bích Phương.

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Đặng Quỳnh Trang - học sinh 12C3, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. (Ảnh: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)

Việc hai thủ khoa đến từ Hải Phòng và Điện Biên tạo nên điểm nhấn thú vị của kỳ thi năm nay. Trong đó, Hải Phòng tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục khi vừa có thủ khoa toàn quốc, vừa nằm trong nhóm địa phương có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước. Đối với Điện Biên, thành tích của Đặng Quỳnh Trang là dấu ấn đáng tự hào, cho thấy nỗ lực của học sinh vùng núi phía Bắc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được định hướng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức. Trong bối cảnh đó, việc hai thí sinh cùng đạt 38,5/40 điểm, với nhiều điểm 10 ở các môn thi, được đánh giá là thành tích đặc biệt ấn tượng.

Theo thống kê, ngoài hai thủ khoa, kỳ thi năm nay còn có 6 á khoa cùng đạt 38,25/40 điểm, cho thấy mặt bằng điểm của nhóm thí sinh xuất sắc vẫn ở mức rất cao.

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Linh Lê
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