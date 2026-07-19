Đừng quên The Odyssey có after-credit, là gì mà ai xem cũng bất ngờ hết sức?

HHTO - Thật không ngờ làn sóng after-credit đã lan truyền từ dòng phim siêu anh hùng sang bom tấn "The Odyssey" của Christopher Nolan rồi! Và đoạn phim cuối cùng này khiến ai cũng vỡ òa vì quá thú vị.

Có lẽ vũ trụ siêu anh hùng Marvel đã khởi xướng ra trào lưu after-credit, những đoạn phim ẩn chỉ xuất hiện khi những dòng chữ cuối cùng đã chạy hết, để giới thiệu về dự án tiếp theo của hãng hoặc hé lộ một vài tình tiết tiếp theo trong phim. After-credit ngày càng được khán giả yêu thích nhưng lâu nay, đạo diễn Christopher Nolan luôn từ chối xu hướng này.

The Odyssey sở hữu dàn diễn viên cực đỉnh.

Thứ nhất vì các tác phẩm của ông đa phần đứng độc lập, không liên quan đến nhau. Thứ hai là Christopher Nolan luôn muốn câu chuyện kết thúc trọn vẹn trước khi các dòng chữ cuối phim hiện ra. Nhưng The Odyssey là ngoại lệ khi đạo diễn tài ba này đã cài cắm after-credit ở cuối phim, như một món quà dành tặng các khán giả đã ngồi 3 tiếng liền trong rạp.

Phim The Odyssey là ngoại lệ khi có after- credit.

Tuy không phải một cảnh phim mà chỉ toàn chữ nhưng cũng đủ khiến mọi người đầy bất ngờ và thú vị. Đó là Christopher Nolan đã khéo léo giới thiệu về các dự án đáng chú ý của dàn diễn viên tham gia The Odyssey. Ông nhắc rằng Nữ thần Athena (Zendaya) và Telemachus (Tom Holland) sẽ xuất hiện trong Spider-Man: Brand New Day. Rồi Athena (Zendaya) cùng Antinous (Robert Pattinson) có mặt ở Dune 3.

Chỉ ba dòng cũng đủ khiến khán giả thích thú.

Có lẽ đây là phim Hollywood đầu tiên có đoạn after-credit để giới thiệu về phim của đạo diễn khác, hãng phim khác, càng khiến khán giả thích thú với The Odyssey. Được chuyển thể từ 12.109 dòng thơ ca đến từ đại thi hào Homer, phim kể về chuyến vượt biển khơi đầy hiểm nguy của vua Odysseus, trở về nhà sau chiến thắng trong cuộc chiến thành Troy nổi tiếng. Phim đưa người xem gặp gỡ những vị thần, quái vật kinh điển trong thần thoại Hy Lạp, cũng như cách Hoàng hậu Penelope và Hoàng tử Telemachus dẹp loạn “giặc trong” đang lăm le chiếm lấy vương quốc khi Odysseus chẳng biết còn sống hay đã chết.