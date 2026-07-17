Vì sao ai cũng khuyên phải xem bom tấn The Odyssey ở rạp IMAX mới đúng điệu?

HHTO - Christopher Nolan từ lâu đã nổi tiếng là đạo diễn “cuồng” định dạng IMAX nhất Hollywood nhưng vì sao "The Odyssey" còn được nâng lên một tầm cao mới?

Cho đến lúc này, Christopher Nolan đã có 7 bộ phim quay bằng định dạng IMAX nên được xem như đạo diễn “cuồng” IMAX nhất Hollywood. Christopher Nolan cũng là đạo diễn đầu tiên sử dụng máy quay phim nhựa IMAX (vốn trước đây chỉ dùng cho các phim tài liệu thiên nhiên của các nhà khoa học) để ghi hình cho một bộ phim điện ảnh thương mại: The Dark Knight (2008).

Đạo diễn Nolan luôn gắn liền với máy quay IMAX.

Vấn đề với các máy quay IMAX lúc đó là chúng nặng đến 50kg, cuộn phim chỉ quay được khoảng 2 - 3 phút và tạo ra âm thanh lớn đến mức gần như không thể ghi âm trực tiếp những cảnh đối thoại cận cảnh. Diễn viên buộc phải hét lên mới có thể nghe thấy nhau. The Dark Knight có tổng cộng khoảng 28 phút thời lượng được quay bằng máy IMAX thực tế và con số này cứ tăng dần ở các phim tiếp theo của Christopher Nolan.

Trong quá trình viết kịch bản The Odyssey, Nolan cuối cùng nhận ra đây chính là bộ phim IMAX mà ông đã mơ ước suốt nhiều thập kỷ. Nhà làm phim đã tìm đến IMAX, bày tỏ mong muốn phát triển một loại máy quay có lớp cách âm để vượt qua rào cản tiếng ồn. Đến lúc này lại phát sinh thêm nhiều vấn đề. Bởi lớp cách âm khiến máy quay cực kỳ cồng kềnh, to như chiếc tủ lạnh với trọng lượng hơn 130kg. Rất khó di chuyển và bố trí nó trên trường quay, hơn nữa thân máy quá lớn khiến diễn viên nhiều lúc không thể nhìn thấy mắt của bạn diễn.

Máy quay của The Odyssey có kích cỡ rất lớn.

Tất nhiên đoàn làm phim không ai bỏ cuộc. Một nhóm 6 thành viên được giao nhiệm vụ chỉ để... khiêng chiếc máy quay khổng lồ này khắp các bối cảnh. Trong khi đó, Nolan đã thiết kế một hệ thống gương đặc biệt cạnh ống kính. Nhờ đó, các diễn viên có thể nhìn vào hình ảnh phản chiếu của nhau để giữ đúng đường mắt tự nhiên nhất mà không bị chiếc máy quay khổng lồ che khuất.

Vậy là sau gần 20 năm, từ một loại máy quay vốn chỉ dùng cho phim tài liệu thiên nhiên, các camera IMAX đã dần được cải tiến và tối ưu đến độ trở thành một loại máy quay có thể quay được một phim điện ảnh thương mại từ đầu đến cuối. The Odyssey đã đi vào lịch sử với tư cách là tác phẩm điện ảnh đầu tiên được quay hoàn toàn bằng máy quay phim nhựa IMAX, sử dụng khoảng 609.6 km phim nhựa, tương đương quãng đường từ Hà Nội tới Huế.