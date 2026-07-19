Dù là bom tấn toàn cầu, The Odyssey vẫn phải chịu thua “vua phòng vé mùa hè”

HHTO - Không phủ nhận The Odyssey đang là bom tấn ồn ào nhất trên mạng xã hội lúc này, nhưng vẫn phải chịu thua một bộ phim khác trên cuộc đua phòng vé tại thị trường Việt Nam.

Mỗi khi đạo diễn Christopher Nolan tung ra tác phẩm mới, cả thế giới đều xôn xao bàn tán, trầm trồ vì những khung cảnh hùng vĩ đến choáng ngợp, tranh cãi về những ẩn ý được cài cắm, ấn tượng với dàn diễn viên trong mơ. The Odyssey tất nhiên cũng không ngoại lệ khi các bài phân tích, bình luận về phim tràn ngập mạng xã hội Việt Nam.

The Odyssey dẫn đầu BXH phòng vé Việt chưa đầy một ngày.

Nhưng trên cuộc đua phòng vé, The Odyssey lại thua xa một bom tấn khác - phim hoạt hình Conan Movie 29: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ. Hành trình tìm được về nhà của vị vua Odysseus chỉ dẫn đầu phòng vé Việt chưa đầy một ngày, sau đó đã phải nhường chỗ cho tập mới nhất về thám tử lừng danh Conan. Dù chỉ chiếu sớm từ tối thứ Sáu 17/7, tính đến giờ này Conan đã thu về hơn 30 tỷ đồng và dự đoán đến hết hôm nay, phim có thể cán mốc 40 tỷ đồng. Như vậy thám tử lừng danh đã vượt qua mèo máy Doraemon về doanh thu chiếu sớm, khi Doraemon: Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển bán được 37.5 tỷ đồng tiền vé sau 3 ngày chiếu đầu tiên.

Tập phim mới nhất về Conan đang chứng tỏ sức hút mạnh mẽ.

Hè năm ngoái, Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn đã cán mốc 175 tỷ đồng ở Việt Nam và dự đoán tập phim năm nay sẽ vượt qua con số 200 tỷ đồng. Mùa phim Hè nào cũng vậy, Doraemon cùng Conan thay nhau lập kỷ lục phòng vé, doanh thu năm sau lại cao hơn năm trước khiến khán giả đều công nhận chàng thám tử lừng danh là “vua phòng vé Việt mùa Hè”.

Phim dự kiến thu về 200 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

Tập phim năm nay còn đặc biệt hơn nữa khi 2026 là cột mốc 30 năm phát sóng của loạt phim hoạt hình Thám Tử Lừng Danh Conan (1996 - 2026), nên fan của thám tử nhí càng có lý do ra rạp. Khán giả Nhật Bản cũng ủng hộ Conan Movie 29: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ cực nhiệt tình khi đây là tập phim có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử toàn bộ thương hiệu.