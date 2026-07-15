HOPE: Những hình ảnh đầu tiên của dự án điện ảnh đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc

HHTO - Vượt qua nhiều siêu phẩm giật gân danh tiếng của Hollywood về quy mô đầu tư, HOPE - dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Na Hong Jin vừa chính thức hé lộ những thước phim đầu tiên, mở ra cuộc chiến sinh tồn đầy kịch tính trước các thế lực hành tinh khác.

Vừa qua, hãng NEON vừa ra mắt khán giả trailer đầu tiên của HOPE (tạm dịch: Hy vọng), dự án mới của đạo diễn Na Hong Jin. Những thước phim đầu tiên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ bầu không khí căng thẳng, bí ẩn cùng câu chuyện xoay quanh cuộc chạm trán giữa con người và những thực thể ngoài Trái Đất.

Tâm điểm thảm họa

Lấy bối cảnh tại cảng Hopo, một ngôi làng hẻo lánh nằm gần Khu phi quân sự giữa hai quốc gia, HOPE mở đầu bằng cuộc sống bình yên của người dân địa phương trước khi hàng loạt sự việc bất thường xảy ra.

Mọi chuyện bắt đầu khi trưởng đồn cảnh sát Bum Seok nhận được tin báo về một sinh vật lạ mang dáng dấp của loài hổ xuất hiện trong khu vực. Cùng với người dân trong làng, đặc biệt là chàng trai trẻ Sung Ki, ông bước vào hành trình truy tìm nguồn gốc của sinh vật bí ẩn này.

Hwang Jung Min và Jo In Sung trong phim. Ảnh: Plus M

Tuy nhiên, những gì họ phát hiện lại vượt xa mọi dự đoán. Đối thủ mà họ phải đối mặt không phải là một loài thú dữ thông thường, mà là những thực thể hành tinh khác sở hữu sức mạnh nằm ngoài hiểu biết của con người.

Nữ diễn viên "Squid Game﻿" Jung Ho Yeon đóng nữ cảnh sát Seong Ae. Ảnh: Plus M

Đạo diễn Na Hong Jin cho biết ý tưởng ban đầu của HOPE xuất phát từ những suy ngẫm về sự khác biệt giữa con người. Ông chia sẻ: "Tôi bắt đầu với những vấn đề như tâm lý bài ngoại và câu chuyện của người nhập cư. Trong quá trình phát triển kịch bản, nó dần trở thành một câu chuyện lớn hơn nhiều".

Nhà làm phim cũng nhấn mạnh rằng các bi kịch không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ ác ý. "Mọi thứ thường bắt đầu từ sự khác biệt trong góc nhìn. Chính những hiểu lầm và xung đột trong cách nhìn nhận vấn đề đã tạo nên những va chạm mà tôi muốn đề cập trong bộ phim", ông nói.

Ảnh: Plus M

Dự án có kinh phí thuộc top đầu xứ sở kim chi

Theo xác nhận từ Plus M Entertainment, HOPE là một trong những "phim điện ảnh có mức đầu tư lớn nhất từng được thực hiện tại Hàn Quốc". Nguồn lực sản xuất được tập trung cho phần kỹ xảo hình ảnh, thiết kế bối cảnh và các đại cảnh quy mô lớn.

Ảnh: Plus M

Để phục vụ quá trình quay phim, ê-kíp đã cải tạo một ngôi làng tại huyện Haenam thành phim trường. Nhiều cảnh cháy rừng, truy đuổi và đối đầu giữa con người với sinh vật ngoài hành tinh được thực hiện trên quy mô lớn nhằm tăng tính chân thực cho tác phẩm.

Phim cũng là cột mốc đánh dấu sự trở lại của Na Hong Jin sau gần một thập kỷ kể từ thành công của The Wailing (2016). Ý tưởng cho tác phẩm đã được ông ấp ủ từ năm 2017 trước khi chính thức bước vào giai đoạn sản xuất.

Dàn diễn viên Hàn Quốc và Hollywood cùng góp mặt

Bên cạnh phần hình ảnh, HOPE còn thu hút sự chú ý nhờ dàn diễn viên đa quốc gia.

Hwang Jung Min đảm nhận vai trưởng đồn cảnh sát Bum Seok, trong khi Jo In Sung vào vai Sung Ki, người trực tiếp tham gia cuộc truy lùng sinh vật bí ẩn. Jung Ho Yeon, gương mặt được biết đến rộng rãi qua Squid Game, cũng góp mặt trong vai nữ cảnh sát Seong Ae.

(Từ trái sang) Hwang Jung Min, đạo diễn Na Hong Jin, Hoyeon và Zo In Sung. Ảnh: AP/John Locher

Phía Hollywood có sự tham gia của Michael Fassbender, Alicia Vikander và Taylor Russell. Sự kết hợp giữa các diễn viên đến từ hai nền điện ảnh được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc mới cho dự án.

Đoàn phim trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 79 ngày 17/5/2026.

Chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim, đạo diễn Na Hong Jin cho biết ông đánh giá cao sự tập trung và nỗ lực của toàn bộ dàn diễn viên trong việc truyền tải những ý tưởng cũng như cảm xúc mà tác phẩm hướng tới.

Ảnh: Plus M

Hope dự kiến khởi chiếu nội địa tại Hàn Quốc từ ngày 15/7 và ra mắt khán giả Bắc Mỹ vào ngày 9/9. Phim hiện chưa có lịch chiếu tại Việt Nam và thị trường quốc tế.