Matt Damon tiết lộ vai nam chính The Odyssey suýt thuộc về những tài tử này

HHTO - Matt Damon - nam chính phim "The Odyssey" đã hé lộ những tài tử vốn được lựa chọn trước cả anh, nhưng sau cùng họ đều từ chối tham gia.

Là bộ phim được dự đoán bùng nổ toàn cầu tháng 7 này, The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan gây tò mò bởi hình tượng nam diễn viên vào vai Odysseus trên hành trình trở về nhà của mình. Đáng nói là trước Matt Damon, Nolan đã từng cân nhắc qua nhiều tài tử lừng lẫy khác.

Vai nam chính The Odyssey suýt nữa thuộc về người khác chứ không phải Matt Damon.

Trong một phỏng vấn gần đây, Matt Damon đã tiết lộ rằng anh không phải là sự lựa chọn đầu tiên cho vai nam chính Odysseus trong The Odyssey. Trước đó, đội ngũ của đạo diễn Christopher Nolan đã nhắm đến hàng loạt tài tử hạng A khác như Leonardo DiCaprio, Christian Bale hay Tom Hardy. Song, tất cả đều từ chối và Matt Damon trở thành cái tên tiếp theo được liên lạc thảo luận.

Thậm chí, anh chàng còn nửa thật nửa đùa cho rằng nếu khi ấy anh cũng từ chối, đội ngũ The Odyssey sẽ tiếp tục cân nhắc những cái tên khác như Sean Penn và Josh Brolin.

Leonardo DiCaprio, Christian Bale và Tom Hardy đều từng cộng tác với Nolan.

Mặt khác, Matt Damon bày tỏ sự phấn khích khi anh được đích thân Christopher Nolan - nhà làm phim được đánh giá là "bận tối mặt" gọi điện để thương thảo về vai diễn. Nam diễn viên tiết lộ đã gật đầu ngay, nhưng Nolan đã bảo anh bình tĩnh lại để nói qua về dự án trước. Sau cùng, cả hai đã đi đến được thỏa thuận cuối và Damon đã trở thành Odysseus hùng dũng trên màn ảnh rộng IMAX.

Nội dung phim The Odyssey được chuyển thể từ tập thơ ca dài hơn 12 nghìn dòng của đại thi hào Homer, xoay quanh hành trình băng đại dương trở về nhà của Odysseus - vị vua trị vì vương quốc Ithaca sau khi lật đổ thành Troy. Song, ông phải đối mặt với muôn trùng sóng gió, những thử thách từ thần linh trước khi có thể đặt chân trở về nhà sau 20 năm. Trong lúc đó tại Ithaca, vợ anh - Penelope bị gây sức ép tái hôn, cũng như sự trưởng thành của người con trai Telemachus kéo theo những tranh chấp đang ngấm ngầm bùng nổ.

The Odyssey quy tụ dàn sao hạng A.

Ngoài Matt Damon, The Odyssey quy tụ dàn sao lớn như Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, nam rapper Travis Scott... Vừa mở bán vé tại Việt Nam, phim đã nhanh chóng vươn lên vị trí số 1, và được dự đoán có thể thu về 200 triệu USD toàn cầu trong tuần đầu tiên ra mắt.