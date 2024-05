Apple Music công bố danh sách 100 album hay nhất mọi thời đại

HHT - Apple Music chọn ra 100 album đã định hình, truyền cảm hứng và thay đổi nền âm nhạc. Danh sách được chọn lọc bởi các nhà chuyên môn của Apple Music cũng như các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất và chuyên gia trong ngành.

Ngày 13/5, Apple Music thông báo việc công bố danh sách 100 album hay nhất mọi thời đại. "Danh sách này là nhận định từ đội ngũ biên tập viên, hoàn toàn độc lập với bất kỳ con số phát trực tuyến nào trên Apple Music – đây là một bức thư ngọt ngào dành cho các đĩa hát đã định hình nên thế giới dành cho những người đam mê âm nhạc", Apple Music chia sẻ trong thông cáo báo chí.

Nền tảng nghe nhạc này đã tổ chức sự kiện đếm ngược trong 10 ngày, mỗi ngày 10 thứ hạng từ thấp tới cao. Tính đến hiện tại, danh sách 100 album đã được tiết lộ đầy đủ. Trong đó, The Miseducation of Lauryn Hill được chọn là album hay nhất mọi thời đại. Hai album huyền thoại khác là Thriller của Michael Jackson và Abbey Road của The Beatles có mặt trong top 3. Beyoncé, Prince, The Beatles, Radiohead và Stevie Wonders là những nghệ sĩ duy nhất có 2 album góp mặt trong top 100.

Danh sách của Apple Music nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về lượt thảo luận cao từ công chúng yêu nhạc. Một bộ phận khán giả cảm thấy không hài lòng và thắc mắc về tiêu chí lựa chọn của danh sách này. Nhiều nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đối với nền công nghiệp âm nhạc không có mặt trong top 100, chẳng hạn như Elvis Presley, Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, Frank Sinatra, Britney Spears, ABBA, Katy Perry, Ariana Grande... Một số thứ hạng và lựa chọn album trong danh sách cũng nhận về phản ứng trái chiều.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhận định đây là một danh sách chất lượng, cho rằng tất cả những album trong top 100 đều xuất sắc và có sức ảnh hưởng lớn tới nền âm nhạc. Việc một số khán giả không đồng tình là điều dễ hiểu vì mỗi người có một quan điểm khác nhau. Chiều dài lịch sử nền âm nhạc vô số tác phẩm tuyệt vời mà không một danh sách nào có thể làm hài lòng tất cả. Mỗi danh sách đều có một tiêu chí và ban bình chọn khác nhau, tất cả chỉ mang tính tham khảo.

Top 100 album hay nhất mọi thời đại theo Apple Music:

#1. Lauryn Hill — The Miseducation of Lauryn Hill

#2. Michael Jackson — Thriller

#3. The Beatles — Abbey Road

#4. Prince & The Revolution — Purple Rain

#5. Frank Ocean — Blonde

#6. Stevie Wonder — Songs in the Key of Life

#7. Kendrick Lamar — good kid, m.A.A.d city

#8. Amy Winehouse — Back to Black

#9. Nirvana — Nevermind

#10. Beyoncé — Lemonade

#11. Fleetwood Mac — Rumours

#12. Radiohead — OK Computer

#13. Jay-Z — The Blueprint

#14. Bob Dylan — Highway 61 Revisited

#15. Adele — 21

#16. Joni Mitchell — Blue

#17. Marvin Gaye — What’s Going On

#18. Taylor Swift — 1989 (Taylor’s Version)

#19. Dr. Dre — The Chronic

#20. The Beach Boys — Pet Sounds

#21. The Beatles — Revolver

#22. Bruce Springsteen — Born to Run

#23. Daft Punk — Discovery

#24. David Bowie — The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars

#25. Miles Davis — Kind of Blue

#26. Kanye West — My Beautiful Dark Twisted Fantasy

#27. Led Zeppelin — Led Zeppelin II

#28. Pink Floyd — The Dark Side of the Moon

#29. A Tribe Called Quest — The Low End Theory

#30. Billie Eilish — WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

#31. Alanis Morissette — Jagged Little Pill

#32. The Notorious B.I.G. — Ready to Die

#33. Radiohead — Kid A

#34. Public Enemy — It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back

#35. The Clash — London Calling

#36. Beyoncé — BEYONCÉ

#37. Wu-Tang Clan — Enter the Wu-Tang (36 Chambers)

#38. Carole King — Tapestry

#39. Nas — Illmatic

#40. Aretha Franklin — I Never Loved a Man the Way I Love You

#41. OutKast — Aquemini

#42. Janet Jackson — Control

#43. Talking Heads — Remain in Light

#44. Stevie Wonder — Innervisions

#45. Björk — Homogenic

#46. Bob Marley & The Wailers — Exodus

#47. Drake — Take Care

#48. Beastie Boys — Paul’s Boutique

#49. U2 — The Joshua Tree

#50. Kate Bush — Hounds of Love

#51. Prince — Sign O’ the Times

#52. Guns N' Roses — Appetite for Destruction

#53. The Rolling Stones — Exile on Main St.

#54. John Coltrane — A Love Supreme

#55. Rihanna — ANTI

#56. The Cure — Disintegration

#57. D’Angelo — Voodoo

#58. Oasis — (What’s the Story) Morning Glory?

#59. Arctic Monkeys — AM

#60. The Velvet Underground & Nico — The Velvet Underground and Nico

#61. Sade — Love Deluxe

#62. 2Pac — All Eyez on Me

#63. The Jimi Hendrix Experience — Are You Experienced?

#64. Erykah Badu — Baduizm

#65. De La Soul — 3 Feet High and Rising

#66. The Smiths — The Queen Is Dead

#67. Portishead — Dummy

#68. The Strokes — Is This It

#69. Metallica — Master of Puppets

#70. N.W.A — Straight Outta Compton

#71. Kraftwerk — Trans-Europe Express

#72. SZA — SOS

#73. Steely Dan — Aja

#74. Nine Inch Nails — The Downward Spiral

#75. Missy Elliott — Supa Dupa Fly

#76. Bad Bunny — Un Verano Sin Ti

#77. Madonna — Like a Prayer

#78. Elton John — Goodbye Yellow Brick Road

#79. Lana Del Rey — Norman F*****g Rockwell!

#80. Eminem — The Marshall Mathers LP

#81. Neil Young — After the Gold Rush

#82. 50 Cent — Get Rich or Die Tryin'

#83. Patti Smith — Horses

#84. Snoop Dogg — Doggystyle

#85. Kacey Musgraves — Golden Hour

#86. Mary J. Blige — My Life

#87. Massive Attack — Blue Lines

#88. Nina Simone — I Put a Spell on You

#89. Lady Gaga — The Fame Monster

#90. AC/DC — Back in Black

#91. George Michael — Listen Without Prejudice, Vol. 1

#92. Tyler, The Creator — Flower Boy

#93. Solange — A Seat at the Table

#94. Burial — Untrue

#95. Usher — Confessions

#96. Lorde — Pure Heroine

#97. Rage Against the Machine — Rage Against the Machine

#98. Travis Scott — ASTROWORLD

#99. Eagles — Hotel California

#100. Robyn — Body Talk