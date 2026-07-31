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Ariana Grande trở lại với album "petal": Khi sự phẫn nộ không còn “màng lọc”

Thuỳ Vân
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HHTO - Ariana Grande vừa chính thức ra mắt album phòng thu thứ 8 mang tên “petal”, sau hơn hai năm kể từ thành công của "eternal sunshine". Đây được xem là dự án đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ.

Album petal được phát hành thông qua hãng thu âm riêng của Ariana Grande là BabyDoll Music, kết hợp cùng Republic Records. Với 12 ca khúc và tổng thời lượng chỉ 36 phút 8 giây, đây được xem là một trong những album ngắn nhất nhưng cũng mang tính riêng tư và thử nghiệm cao nhất trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ.

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Album lần này mang tinh thần chủ đạo là sự tự chữa lành, lấy cảm hứng từ những bước ngoặt thăng trầm và khát vọng làm chủ sự nghiệp cá nhân của Ariana. Vì vậy, petal mượn hình ảnh cánh hoa mỏng manh nhưng tiềm ẩn sức sống kiên cường, vươn mình nở rộ từ những rào cản để hồi sinh sau giông bão.

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Chia sẻ với Apple Music, Ariana Grande tiết lộ cô đã viết phần lớn album từ một trạng thái cảm xúc mà trước đây cô hiếm khi cho phép mình chạm tới “sự phẫn nộ không bộ lọc”. Ở những album trước, nữ ca sĩ thường viết đi viết lại nhiều lần để tiết chế bớt sự gay gắt, khiến ca từ trở nên nhẹ nhàng hơn trong mắt người nghe. Nhưng với petal, cô quyết định giữ nguyên vẹn cảm xúc thật trong từng câu chữ mà không qua chỉnh sửa.

Ariana bật mí rằng cô đã viết phần lớn lời các ca khúc trong album khi đang ngâm mình trong bồn tắm, biến không gian riêng tư thành nơi để trút bỏ mọi áp lực và gánh nặng tâm lý. Với cô, petal giống như một “thử nghiệm viết lách” mang tính chữa lành, giúp cô trực tiếp đối diện và cắt đứt liên kết với những điều độc hại.

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Đĩa đơn mở đường hate that i made you love me, phát hành ngày 29/5/2026, đã ngay lập tức giành vị trí số 1 trên cả hai bảng xếp hạng danh giá Billboard Hot 100 và UK Singles Chart. Ca khúc chủ đề cùng tên petal là đĩa đơn thứ hai phát hành cùng lúc với album. Trước đó, Ariana đã hé lộ một phần giai điệu ca khúc này khi trình diễn trực tiếp lần đầu tại Montreal trong khuôn khổ chuyến lưu diễn The Eternal Sunshine Tour.

Lyrics chính thức của “petal” - ca khúc chủ đề album.

Về mặt sản xuất, petal do chính Ariana Grande đồng sáng tác và đảm nhiệm vai trò sản xuất chính, với sự đồng hành của những cộng sự lâu năm như Ilya Salmanzadeh và Max Martin. Đây là những nhà sản xuất từng góp phần tạo nên nhiều bản hit đình đám của cô như No Tears Left to Cry, Problem, Side to Side.

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Trước ngày phát hành chính thức, petal đã tạo nên một cơn sốt đáng chú ý khi vượt mốc 3 triệu lượt pre-save trên nền tảng Spotify, trở thành album thứ tư trong lịch sử đạt được cột mốc ấn tượng này trước khi ra mắt.

Album được Pitchfork chấm 6.5/10, với nhận xét “bằng âm hưởng trầm buồn và mỏng manh, album thứ tám của ngôi sao nhạc Pop mang lại cảm giác gần gũi và mang tính thử nghiệm, ngay cả khi nó vẫn lặp lại những lối mòn quen thuộc”. Ca khúc stay được khen ngợi khi rũ bỏ lớp ẩn dụ để thể hiện cảm xúc chân thực nhất.

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Với petal, Ariana Grande một lần nữa cho thấy sự chuyển mình trong hành trình âm nhạc, sẵn sàng bộc lộ những góc khuất gai góc, thẳng thắn hơn. Đây được xem là bước tiến mới, đánh dấu sự trưởng thành và tìm kiếm sức sống mạnh mẽ của nữ ca sĩ sau nhiều năm gắn bó với hình ảnh ngọt ngào quen thuộc trước công chúng.

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Thuỳ Vân
#Ariana Grande #album mới của Ariana Grande #Petal #hate that i made you love me #sự trở lại của Ariana Grande với album "petal" #chủ đề tự chữa lành trong âm nhạc #thay đổi hình ảnh nữ ca sĩ qua các dự án mới #phản hồi và đánh giá về album "petal"

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