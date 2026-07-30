Sao nam bị cấm sóng tại quê nhà mở fan meeting ở Việt Nam với giá trên trời

HHTO - Trương Triết Hạn thông báo mở fan meeting tại TP.HCM (Việt Nam) với giá vé cao nhất lên đến 13,8 triệu đồng (kèm nhiều quyền lợi) đang tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Cộng đồng fan C-Biz đang có phen "đứng ngồi không yên" khi Trương Triết Hạn xác nhận tổ chức fan meeting tại TP.HCM vào cuối tháng 8. Đáng chú ý, đây được xem là fan meeting mang tính thương mại đầu tiên của một nghệ sĩ Hoa ngữ tại Việt Nam. Sau nhiều điểm dừng chân như Thái Lan, Malaysia hay Hàn Quốc, nam diễn viên sinh năm 1991 tiếp tục đưa Việt Nam vào lịch trình gặp gỡ người hâm mộ.

Poster quảng bá fan meeting Time Traveler của Trương Triết Hạn tại TP.HCM.

Theo thông tin từ ban tổ chức, fan meeting Time Traveler sẽ diễn ra vào ngày 29/8 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Sự kiện mở bán 5 hạng vé với mức giá dao động từ 3,5 triệu đồng đến 13,8 triệu đồng, lần lượt gồm CAT 3 (3,5 triệu đồng), CAT 2 (5,8 triệu đồng), CAT 1 (7,8 triệu đồng), VIP (9,8 triệu đồng) và hạng cao nhất VVIP (13,8 triệu đồng). Cùng với bảng giá vé, danh sách quyền lợi đi kèm cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Toàn bộ các hạng vé có ribbon, nhận photocard, tham gia soundcheck, hi-touch. Riêng hạng vé VVIP là hạng duy nhất được chụp ảnh 1:1 cùng Trương Triết Hạn.

Chi tiết sơ đồ chỗ ngồi cùng các hạng vé cho fan meeting của Trương Triết Hạn được ban tổ chức công bố.

Không ít cư dân mạng cho rằng mức giá này quá cao so với các quyền lợi đi kèm.

Tại các điểm dừng trước, giá vé fan meeting của Trương Triết Hạn ở Thái Lan dao động khoảng 1,4 triệu - 11 triệu đồng, Malaysia rơi vào khoảng 4,9 - 12,4 triệu đồng. Trong khi đó, chặng TP.HCM có mức giá từ 3,5 đến 13,8 triệu đồng, nhỉnh hơn so với hai thị trường kể trên một chút.

Ngay dưới các bài đăng công bố giá vé, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước mức giá của sự kiện.

"Vé thấp nhất đã gần bằng hạng cao của vài concert khác"

"Không biết ban tổ chức đã khảo sát thị trường chưa mà mạnh dạn để giá vé cao ngất ngưởng như thế kia?"

"BLACKPINK hay G-Dragon (những siêu sao có danh tiếng và fan mạnh hơn Trương Triết Hạn) về Việt Nam còn chưa có giá đó luôn ấy!"

Tạo hình được ví như mỹ nam của Trương Triết Hạn trong phim.

Trước đó, Trương Triết Hạn từng là nam thần có lưu lượng hàng đầu (fan top đầu) tại Trung Quốc sau thành công của Sơn Hà Lệnh vào năm 2021 với vai diễn Chu Tử Thư gây sốt khắp châu Á. Tuy nhiên, tháng 8/2021, anh bị đào lại hàng loạt bức ảnh cũ chụp tại nơi "cấm kỵ" với người dân Trung Quốc, bê bối đời tư, việc bị hàng loạt đối tác cũ "bóc phốt" thái độ làm việc.

Chưa đầy 3 ngày, anh mất trắng sự nghiệp như diều lên cao bị đứt dây. Trương Triết Hạn bị điểm tên trong danh sách 88 người bị cảnh báo (như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng...) thuộc văn bản của Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc. Đây là cú "chốt hạ" cho thấy Trương Triết Hạn bị "xóa sổ", cấm sóng tại quê nhà.

Những năm gần đây, nam nghệ sĩ chuyển hướng hoạt động ở thị trường quốc tế. Anh tập trung vào âm nhạc và đều đặn tổ chức concert, fan meeting tại Hàn Quốc, Malaysia... Không phủ nhận việc Trương Triết Hạn vẫn có nhiều người hâm mộ ủng hộ.

Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, danh tiếng của anh không khá hơn ở quê nhà là bao. Lượng fan chịu chi mạnh cũng không đông. Với một người đã sụt giảm danh tiếng đáng kể, giá vé fan meeting của Trương Triết Hạn là quá đắt. Dân mạng đang đặt câu hỏi liệu fan meeting của anh có thể lấp được bao nhiêu phần sân?