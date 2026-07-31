Hai năm sau Single's Inferno 3: Gwan Hee công khai hẹn hò Si Eun, Hye Seon nói gì?

HHTO - "Cờ đỏ" Lee Gwan Hee bất ngờ công khai hẹn hò mỹ nhân "Single's Inferno 3" - Yoo Si Eun. Cái kết được nhận định là "bước ngoặt gây choáng nhất" lịch sử show hẹn hò này, nhất là khi Gwan Hee và "tình cũ" Hye Seon đang được đẩy thuyền tích cực sau khi tái ngộ tại "Bloody Game X".

Cộng đồng người hâm mộ show hẹn hò Hàn Quốc bất ngờ trước bài đăng công khai hẹn hò của hai người chơi Single's Inferno 3 - Lee Gwan Hee và Yoo Si Eun. Á hậu Miss Korea 2022 đăng tải hình ảnh chụp chung và lời xác nhận chính thức về mối quan hệ.

Tin tức này lập tức tạo nên "cơn địa chấn" với khán giả yêu thích thể loại dating show. Thống kê từ tài khoản Facebook Ông chú và Dating Show, chỉ trong khoảng ba giờ sau khi đăng tải bài viết, hơn 300 đầu báo và kênh truyền thông Hàn Quốc đã đồng loạt đưa tin. Tài khoản Instagram của lễ trao giải Blue Dragon Series Awards cũng chia sẻ thông tin về cặp đôi.

Phần lớn cư dân mạng đều tỏ ra vô cùng bất ngờ về cái kết này, gọi đây là cú plot twist (bẻ lái) ấn tượng nhất lịch sử show hẹn hò. Trong suốt quá trình phát sóng Single's Inferno 3, Lee Gwan Hee là tâm điểm của tranh cãi khi phát sinh quan hệ tìm hiểu tới 4/6 người chơi nữ, khiến ban bình luận "phát hoảng" vì tâm lý liên tục đảo chiều.

Thế nhưng trong danh sách mỹ nhân "vướng vào lưới tình" của Gwan Hee lại không có Yoo Si Eun. Cả hai gần như không có tuyến tình cảm hay tương tác đáng chú ý nào với đối phương trong suốt thời gian trên Đảo Địa Ngục.

Chung cuộc, Lee Gwan Hee kết đôi với Choi Hye Seon, Yoo Si Eun rời Đảo Địa Ngục cùng Choi Min Woo. Sau khi kết thúc, cả hai cặp end game cũng rạch ròi xác nhận quan hệ bạn bè với đối phương, không tiến xa thêm.

Sự việc cũng đánh dấu lần hiếm hoi có một cặp người chơi xác nhận yêu nhau sau 5 mùa phát sóng. Trước đó, Single's Inferno gây tranh cãi khi tuyển chọn nhiều người nổi tiếng, KOL tham dự, bị cho là sân chơi "đánh bóng tên tuổi" thay vì tìm kiếm tình yêu đích thực. Nhiều ý kiến khen ngợi hành động công khai quan hệ của hai người chơi Single's Inferno 3 là dũng cảm, xứng đáng được tôn trọng trong bối cảnh có nhiều thành phần fan-couple "quá khích".

Ngay dưới bài đăng công khai tình cảm, hàng loạt gương mặt quen thuộc của Single's Inferno để lại bình luận. Đáng chú ý nhất là phản ứng của "tình cũ" Hye Seon, cô viết: "Em phải chúc mừng anh chị hả?". "Hai người ra đây nói chuyện riêng với tôi chút xem nào." - Lee Jin Seok bình luận.

"Á, hai người cũng mau mau kết hôn đi." - Yun Ha Jeong - người từng theo đuổi Gwan Hee trong show viết. "Tưởng hôm nay là Cá tháng Tư chứ. Chúc mừng nhé, phải thật hạnh phúc nha!" - Kim Gyu Ri cảm thán.

Theo tờ Sport Chosun, Lee Gwan Hee và Yoo Si Eun bắt đầu hẹn hò từ khoảng tháng 12/2025, tức sau gần hai năm kể từ khi chương trình kết thúc và mới yêu khoảng hơn nửa năm.

Hai tháng trước, fan phát hiện Gwan Hee và Si Eun đăng Instagram Story đi ăn thịt nướng tại cùng một địa điểm trong cùng thời điểm. Cả hai sau đó nhanh chóng xóa bài đăng, dấy lên nghi vấn bí mật hẹn hò. Một số thám tử mạng cũng "soi" ra cả hai người chơi từng cùng nhau du lịch Phú Quốc (Việt Nam).