Phim Hàn tháng 8: Gong Hyo Jin gợi nhớ Đặc vụ Kim, Kim Hye Soo làm influencer

HHTO - Vô tình mà trùng hợp, các "chị đại" phim Hàn lại cùng có phim phát sóng. Hai tên tuổi bảo chứng diễn xuất - Kim Hye Soo và Gong Hyo Jin đồng loạt tái xuất, mang đến những hình tượng nhân vật hoàn toàn trái ngược.

Hội mê phim Hàn lại có thêm lý do để "cày phim" khi ngày 31/7 có 2 "con tướng" cùng trình làng với kịch bản đầy hứa hẹn và dàn diễn viên tên tuổi. Điểm ăn tiền của cả hai bộ phim còn nằm ở những mẩu chuyện hậu trường thú vị đằng sau khung hình.

Thuộc thể loại hài đen giật gân với thời lượng 8 tập, "Ngoại Tình Chỉ Là Bắt Đầu" hứa hẹn mang đến những nút thắt kịch tính nhưng không kém phần giải trí.

Ngoại Tình Chỉ Là Bắt Đầu (The Affair Was The Beginning) khai thác mặt tối đằng sau vẻ hoàn hảo của những gia đình hiện đại qua 8 tập phim. Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Lee Chang Hee, phim đặt hai cặp vợ chồng sống cạnh nhà nhau vào những tình huống dở khóc dở cười.

Đằng sau bức màn hoàn hảo của hai gia đình hàng xóm là cuộc chiến ly hôn nảy lửa, khi mà ngoại tình chỉ là bề nổi của vô số bí mật đen tối.

Một bên là cặp influencer đình đám Kyung Hee (Kim Hye Soo) và Jae Hong (Kim Ji Hoon) luôn phải giữ hình ảnh rực rỡ trên mạng xã hội. Bên còn lại, cặp bác sĩ Soo Jung (Cho Yeo Jeong) và Bo Sung (Kim Jae Chul) lại đang lao vào cuộc chiến ly hôn căng thẳng. Rắc rối thực sự bùng nổ khi cả bốn bị cuốn vào loạt bí mật giật gân vượt xa quy mô của một vụ ngoại tình thông thường.

﻿ Sau 24 năm mới lại chung khung hình, Cho Yeo Jeong thừa nhận Kim Hye Soo chính là động lực lớn nhất giúp cô vững tâm đảm nhận vai diễn mới.

Điều thú vị là Kim Hye Soo ngoài đời rất ít xem YouTube và gần như đứng ngoài thế giới của các influencer. Nhận vai một người có ảnh hưởng trên mạng, nữ diễn viên không chỉ dành thời gian nghiên cứu giới sáng tạo nội dung mà còn mua thêm đồ hiệu để có tạo hình chuẩn nhất.

Kim Ji Hoon cho biết anh bất ngờ trước sự chuẩn bị tỉ mỉ của đàn chị, chia sẻ nửa đùa nửa thật rằng cô chính là "99% lý do" khiến anh gật đầu nhận phim. Bộ phim cũng đánh dấu màn tái hợp sau 24 năm giữa Kim Hye Soo và Cho Yeo Jeong từ thời Jang Hee Bin (2002).

Gong Hyo Jin tái xuất màn ảnh với hình tượng "siêu anh hùng nội trợ", xoay xở giữa nghĩa vụ gia đình và những trận chiến ngầm nguy hiểm.

"Chị đại" Gong Hyo Jin tái xuất với bộ phim chuyển thể từ webtoon đình đám, Sát Thủ Nội Trợ (A Bona Fide Killer) chọn hướng đi hành động pha lẫn yếu tố hài hước gia đình với độ dài 14 tập. Nếu mê Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động thì Sát Thủ Nội Trợ có phần tương đồng. Phim theo chân Yoo Bo Na (Gong Hyo Jin) trong hai thân phận đối lập nhau. Ban ngày cô chỉ là một bà mẹ công sở bình thường nhưng đêm về lại là sát thủ Kingfisher khét tiếng, chuyên săn lùng tội phạm. Phim bắt đầu kịch tính khi con gái cô bất ngờ mất tích, khiến Bo Na không còn cách nào khác ngoài việc trở lại con đường sát thủ để bảo vệ gia đình.

Ẩn sau vẻ ngoài của một bà mẹ bận rộn với công việc văn phòng là thân phận sát thủ lừng lẫy sẵn sàng tái xuất để bảo vệ con gái.

Yếu tố thú vị của phim còn đến từ mối quan hệ trớ trêu giữa các nhân vật. Bạn đời của Bo Na (Jung Jun Won) là một phóng viên chính nghĩa, trong khi bạn thân anh - thanh tra Lee Sang Yi - lại ráo riết săn lùng sát thủ Kingfisher bao năm qua mà không hề hay biết "ông trùm" đó lại là chị dâu ở nhà. Nhờ cách kể chuyện đan xen quá khứ - hiện tại bất ngờ cùng sự ăn ý của dàn diễn viên, đây hứa hẹn sẽ là lựa chọn giải trí mới mẻ cho người xem.

Khán giả Việt có thể theo dõi Ngoại Tình Chỉ Là Bắt Đầu và Sát Thủ Nội Trợ qua VieON.