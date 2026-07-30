BTS "nói không" với Grammy, liệu các nhóm nhạc Châu Á khác có bị ảnh hưởng?

Trưa ngày 29/7 (theo giờ Việt Nam ), các thành viên BTS vừa xác nhận sẽ không nộp hồ sơ đề cử cho kỳ Grammys sắp tới. Quyết định này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ trên toàn thế giới của nhóm nhạc Hàn Quốc.

Trên story Instagram cá nhân, cả bảy thành viên đồng loạt chia sẻ một tuyên bố với cùng nội dung:

"Chúng tôi đã quyết định không nộp hồ sơ tham dự giải Grammy năm nay. Chúng tôi hy vọng âm nhạc sẽ được lắng nghe và yêu mến bằng chính bản thân nó, thay vì bị phân loại theo khu vực hay ngôn ngữ. Xin cảm ơn ARMY và tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng chúng tôi."

Các thành viên BTS vừa xác nhận sẽ không nộp hồ sơ đề cử cho kỳ Grammys sắp tới

Quyết định của BTS được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi Recording Academy công bố hạng mục mới Best Asian Pop Music Performance. Theo mô tả của ban tổ chức, giải thưởng nhằm tôn vinh các ca khúc pop đương đại có nguồn gốc hoặc được công nhận rộng rãi tại thị trường châu Á. Một trong những điều kiện đáng chú ý là tác phẩm tham gia tranh giải phải sử dụng một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á một cách rõ ràng; những bản thu hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ không đủ điều kiện xét giải.

Recording Academy công bố hạng mục mới Best Asian Pop Music Performance.

Trước những ý kiến trái chiều, Chủ tịch kiêm CEO của Recording Academy - Harvey Mason Jr., đã lên tiếng giải thích về mục đích của hạng mục mới. Theo ông, hạng mục Asian Pop được thành lập nhằm ghi nhận sự phát triển và đa dạng của dòng nhạc pop đến từ châu Á, đồng thời mở thêm cơ hội để nhiều nghệ sĩ xuất hiện trong danh sách đề cử, chứ không phải để tách biệt hay hạ thấp giá trị của dòng nhạc này.

"Hạng mục Asian Pop ra đời nhằm ghi nhận chiều sâu, sự đa dạng và bước phát triển mạnh mẽ của dòng nhạc pop xuất xứ từ châu Á. Việc mở thêm hạng mục đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều nghệ sĩ có cơ hội xuất hiện trong danh sách đề cử, hoàn toàn không phải sự phân nhỏ hay gạt bỏ giá trị vốn có."

Chủ tịch kiêm CEO của Recording Academy - Harvey Mason Jr., đã lên tiếng giải thích

Ông cũng khẳng định việc một tác phẩm được gửi vào các hạng mục thể loại như Asian Pop, Jazz hay Country không đồng nghĩa với việc mất cơ hội cạnh tranh ở nhóm giải thưởng chính - gồm Album của năm, Bản thu âm của năm, Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

"Không đồng nghĩa với việc mất cơ hội cạnh tranh ở nhóm giải thưởng chính"

Dù vậy, nhiều chuyên gia và người hâm mộ chỉ ra rằng nghệ sĩ hoặc công ty quản lý không có quyền quyết định tuyệt đối hạng mục cuối cùng của tác phẩm. Theo quy trình của Recording Academy, các ủy ban chuyên môn vẫn có quyền xem xét, phân loại và điều chuyển hồ sơ sang hạng mục mà họ đánh giá là phù hợp hơn. Chính cơ chế này làm dấy lên lo ngại rằng các sản phẩm của nghệ sĩ châu Á có thể sẽ được ưu tiên xếp vào hạng mục Asian Pop thay vì cạnh tranh trực tiếp ở các hạng mục Pop hoặc nhóm giải thưởng lớn.

Nghệ sĩ châu Á có thể sẽ được ưu tiên xếp vào hạng mục Asian Pop

Đáng chú ý, trong tuyên bố của mình, BTS không nhắc trực tiếp đến hạng mục Best Asian Pop Music Performance hay cho biết quyết định không tham dự Grammys có liên quan đến những tranh luận xung quanh giải thưởng mới. Tuy nhiên, thông điệp mong muốn âm nhạc "được lắng nghe và yêu mến bằng chính bản thân nó, thay vì bị phân loại theo khu vực hay ngôn ngữ" nhanh chóng được nhiều người liên hệ với những tranh cãi xoay quanh việc Grammys phân loại các tác phẩm theo khu vực và ngôn ngữ thông qua hạng mục Asian Pop mới.

Nhiều người liên hệ với cuộc tranh luận đang diễn ra

Quyết định này cũng được nhiều ý kiến xem là cách BTS khẳng định lập trường và vị thế sau nhiều năm hoạt động trên thị trường quốc tế. Thay vì tiếp tục tham gia cuộc đua giải thưởng, nhóm lựa chọn đứng ngoài trong bối cảnh các tiêu chí phân loại mới vẫn gây nhiều tranh cãi.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với lựa chọn của BTS, cho rằng nhóm đang khẳng định lập trường riêng của mình trong âm nhạc. Ngược lại, một số ý kiến nhận định việc từ chối tham gia có thể khiến BTS bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh tại các hạng mục lớn, đặc biệt trong bối cảnh album ARIRANG đạt nhiều thành tích nổi bật và được kỳ vọng có khả năng tạo dấu ấn tại mùa Grammys năm nay.