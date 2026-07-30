Zendaya có thật sự diễn tệ, biểu cảm "một màu" trong bom tấn The Odyssey?

HHTO - Nhiều khán giả lên tiếng nhận xét trái chiều về diễn xuất của Zendaya, đặc biệt sau khi cô tham gia dự án "The Odyssey" của Christopher Nolan.

Dù đang là tựa phim nhận được sự chú ý lớn từ khán giả toàn cầu, The Odyssey của Christopher Nolan vẫn hứng chịu nhiều lời bàn tán trái chiều. Một trong số đó có màn hóa thân của nữ diễn viên Zendaya, đặc biệt là ở khía cạnh diễn xuất của cô.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chia luồng ý kiến tranh cãi về diễn xuất của Zendaya trong vai hiện thân của nữ thần Athena. Một số cho rằng nữ diễn viên giữ mãi một biểu cảm nhăn nhó, nhất là khi hướng mắt nhìn nam chính Odysseus. Từ đó, chủ đề xoay quanh năng lực của Zendaya tiếp tục được mang ra bàn tán.

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến dành sự bênh vực cho Zendaya trong The Odyssey. Một số phân tích cho biết nhân vật của cô vốn dĩ là tưởng tượng trong tâm trí của Odysseus, đại diện cho cảm xúc tội lỗi, đau đớn và dồn ép của anh. Ngoài ra, nhân vật vốn không phải nữ thần Athena thật, mà là mượn hình dáng của cô bé không may bỏ mạng dưới đao kiếm của binh đoàn do Odysseus dẫn đầu trong cuộc chiến thành Troy. Vì lẽ đó, những biểu cảm tức giận mà Zendaya mang trên gương mặt là hoàn toàn hợp lý.

Zendaya liên tục nhăn nhó trong The Odyssey là có lý do.

Mặt khác, đây không phải lần đầu tiên Zendaya dính phải chỉ trích về diễn xuất bị cho là "một màu" của mình. Ở những dự án như Euphoria, DUNE hay thậm chí Spider-Man, biểu cảm nhăn nhó của cô nàng liên tục bị khán giả mang ra soi xét, trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn.

Những chủ đề về diễn xuất của Zendaya liên tục xuất hiện.

Mặc dù vậy, Zendaya vẫn là một trong những sao nữ được săn đón hàng đầu của Hollywood hiện nay. Riêng trong năm 2026, cô xuất hiện trong 4 dự án lớn gồm The Odyssey, DUNE phần 3, Spider-Man: Brand New Day và The Drama. Ngoài ra, sự trở lại của cô trong Euphoria mùa 3 cũng gây chú ý không kém. Đây còn là thương hiệu phim từng giúp Zendaya thắng giải tại Emmy về diễn xuất, lập kỷ lục là nữ diễn viên trẻ nhất lịch sử chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của lễ trao giải này.