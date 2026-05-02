Trần Ngọc Vàng: Từ tổng tài Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đến kẻ phản diện Heo Năm Móng

Trong phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Trần Ngọc Vàng tuy đóng vai phụ nhưng cũng được yêu thích chẳng kém gì Võ Điền Gia Huy. Vai Phan Minh của Trần Ngọc Vàng là anh họ của Triệu Phú. Phan Minh điềm đạm, luôn tốt bụng với mọi người. Anh chấp nhận cạnh tranh công bằng với Triệu Phú trong cuộc đua giành quyền điều hành công ty. Một hình mẫu tổng tài đẹp trai, chân thành như thế luôn được khán giả yêu thích.

Ngay khi vừa “lên đời” với vai Phan Minh thì Trần Ngọc Vàng lại biến hình thành kẻ phản diện đáng sợ trong phim kinh dị Heo Năm Móng. Nam diễn viên còn xuất hiện trong cảnh quay ấn tượng nhất của phim, khi hai vợ chồng Jennifer (NSƯT Ốc Thanh Vân) và Chí (Trần Ngọc Vàng) tranh cãi gay gắt suốt 3 phút. Vì Ốc Thanh Vân đã có gia đình nên cô đã trò chuyện với bạn diễn về tâm lý nhân vật, để hiểu vì sao Jennifer vốn là người vợ chiều chồng lại có phản ứng mạnh mẽ như thế. Còn Trần Ngọc Vàng khen diễn xuất của đàn chị khiến anh tin vào tình cảm của cặp vợ chồng này, cũng như tin Jennifer là Việt kiều sống lâu năm ở nước ngoài.

Trần Ngọc Vàng thừa nhận có nhiều áp lực khi đóng vai Chí, vì nhân vật này có quá nhiều tầng tâm lý nặng nề, càng về cuối phim thì sự đáng sợ càng rõ ràng hơn. Không chỉ mệt về đầu óc khi phải nhập tâm vào Chí, Trần Ngọc Vàng còn tốn nhiều sức lực cho phân đoạn nhân vật Chí đánh nhau cùng Khải (Võ Tấn Phát).

Hai nhân vật này không có quá nhiều cảnh chung nhưng “cứ gặp nhau là ẩu đả”, mà diễn những cảnh này thì rất mệt. Nhưng Võ Tấn Phát luôn biến cách tiếp sức cho bạn diễn để hai anh em có thể hoàn thành cảnh quay một cách tốt nhất. Trần Ngọc Vàng cũng rất áy náy vì có hành động phải nhấn đàn anh xuống một vũng nước không sạch lắm, nên diễn xong lâu rồi mà vẫn thấy có lỗi với Võ Tấn Phát.