Chung kết Quốc tế AIMO 2026: Thí sinh vượt đường xa, gia đình là "hậu phương" tinh thần

HHTO - Sáng 2/8, Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) 2026 đã chính thức diễn ra tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai (Hà Nội). Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức vòng Chung kết Quốc tế, cuộc so tài trí tuệ giữa các tài năng Toán học trẻ trong nước và quốc tế đã mang đến không khí náo nhiệt, rộn ràng nhưng cũng tràn đầy quyết tâm.

Đấu trường Toán học châu Á bằng tiếng Anh (AIMO) là kỳ thi thường niên uy tín nhằm thúc đẩy phong trào học Toán bằng ngôn ngữ quốc tế, thu hút sự tham gia của các thí sinh xuất sắc qua nhiều vòng loại.

Năm nay, Việt Nam vinh dự trở thành nước đăng cai Vòng Chung kết Quốc tế, đón chào khoảng 1.300 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Brazil, Canada, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Uzbekistan… Nước chủ nhà Việt Nam có tới hơn 200 đại diện tham dự - những tài năng Toán học xuất sắc đã vượt qua hơn 11 nghìn thí sinh vòng loại.

Các nhà Toán học nhí đến từ nhiều quốc gia. (Ảnh: Trọng Tài/TPO)

Báo Tiền Phong là đơn vị tổ chức và nắm giữ bản quyền duy nhất để tổ chức kỳ thi AIMO từ Vòng sơ loại, Vòng Chung kết Quốc gia cho đến Vòng Chung kết Quốc tế diễn ra hôm nay. Tại vòng thi quyết định này, các thí sinh phải trực tiếp chinh phục đề thi chuẩn quốc tế 100% bằng tiếng Anh, đòi hỏi tư duy logic sắc bén, khả năng phân tích nâng cao và bản lĩnh xử lý áp lực trong thời gian ngắn.

Nhiều phụ huynh đợi để đưa thí sinh vào phòng thi. (Ảnh: Trọng Tài/TPO)

Để chuẩn bị tốt nhất, cả thí sinh lẫn phụ huynh đều đã lên kế hoạch bài bản từ rất lâu trước đó. Các đại diện của Việt Nam đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng phải di chuyển đường dài trong ngày hoặc thức dậy từ rất sớm để đến khu vực tổ chức trước giờ thi.

Bạn Lê Minh Dũng (Lớp 6, Trường THCS Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) chia sẻ: "Mình bay ra Hà Nội từ chiều hôm qua để tranh thủ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho kỳ thi hôm nay. Nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt và sân trường quy tụ nhiều bạn bè quốc tế, tâm trạng mình vừa hồi hộp, vừa phấn khởi". Đồng hành cùng Minh Dũng trong lần đầu tiên ra tham dự Chung kết Quốc tế AIMO, mẹ của bạn cũng mang tâm trạng chung của các phụ huynh: "Cô không gây áp lực điểm số, chỉ mong con được cọ xát, tự tin làm hết sức mình và tích lũy thêm một trải nghiệm học tập quý giá".

Minh Dũng và mẹ chụp ảnh kỷ niệm tại kỳ thi.

Cô Trâm Anh, phụ huynh của một thí sinh khối 8 tại Hà Nội, rất mừng khi Việt Nam là địa điểm tổ chức Chung kết Quốc tế: "Tuy hơi tiếc khi con sẽ không có trải nghiệm đi xa nhà để thi đấu như những năm trước, nhưng rất vui vì con có thêm thời gian ôn tập, gia đình cũng đưa đón chu đáo và chăm sóc con hơn. Nhưng không vì thế mà ngủ nướng đâu, sáng nay sĩ tử của gia đình rất tự giác dậy từ 6 giờ để ôn lại các đề đấy!"

Là kỳ thi quy tụ 22 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ, địa điểm thi đấu đông vui, nhộn nhịp với học sinh và phụ huynh. Hầu hết các đoàn đã có mặt tại Hà Nội trước khi thi từ 1 - 2 ngày để giúp các bạn nhỏ làm quen với khí hậu, có thời gian nghỉ ngơi sau quãng đường di chuyển.

Cô Duangjai - phụ huynh của Prem - thí sinh khối 4 đến từ Thái Lan - cho biết: "Cả đoàn gồm hơn 50 thí sinh, phụ huynh, thầy cô đã có mặt tại Hà Nội từ trưa hôm qua, tranh thủ cho mọi người thăm thú du lịch, ăn uống và thư giãn trước khi thi đấu. AIMO là một thử thách lớn với Prem. Trước đó, gia đình đã cùng con luyện tập với các đề thi mẫu và chữa kỹ bài để rút kinh nghiệm. Rất may mắn là công tác tổ chức của cuộc thi rất bài bản và chuyên nghiệp, dù quy tụ hàng nghìn thí sinh với nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình, chuẩn chỉnh, tạo tâm lý vô cùng yên tâm trước kỳ thi".

Cô Duangjaj cùng nhiều phụ huynh khác tới Việt Nam tiếp sức cho teen Thái dự thi.

Dù phải di chuyển chặng đường dài, thức dậy từ khi trời chưa sáng hay bay hàng ngàn cây số đến Hà Nội, các sĩ tử vẫn giữ trọn sự hào hứng khi bước vào sân chơi tầm cỡ. Sự chuẩn bị chu đáo cùng lời cổ vũ từ gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất, tiếp thêm tự tin để thí sinh bứt phá hết mình và ghi lại những kỷ niệm đẹp tại Chung kết Quốc tế AIMO 2026.