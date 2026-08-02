Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia với màn về đích xuất sắc

HHTO - Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 4 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra hấp dẫn với nhiều lần đổi ngôi dẫn đầu của các thí sinh. Với phong độ ổn định cùng màn về đích bứt phá, Hoàng Sơn (trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm - Hà Nội) đã trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Tuần.

Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 4 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn tranh tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Hoàng Nguyên (trường THCS & THPT Y Đôn - Gia Lai), Nguyễn Doãn Hoàng Sơn (trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm - Hà Nội), Lê Hà Hoàng Đăng (trường THPT Chuyên Hùng Vương - TP. HCM) và Nguyễn Đức Kiên (trường THPT Than Uyên - Lai Châu).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Phần thi Khởi động, không khí tại trường quay diễn ra sôi nổi với màn so tài của các thí sinh. Sau phần khởi động cá nhân và chung, Đức Kiên và Hoàng Sơn đồng dẫn đầu với 50 điểm, Hoàng Đăng có 10 điểm và Hoàng Nguyên tạm thời chưa ghi được điểm nào.

Đến với phần thi Vượt chướng ngại vật, ngay sau khi gợi ý đầu tiên được gợi mở, Hoàng Đăng là thí sinh bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa. Bằng sự tự tin và một chút liều lĩnh, nam sinh giành thêm 50 điểm với đáp án chính xác, vươn lên dẫn đầu cùng Hoàng Sơn khi cùng có 60 điểm, Đức Kiên đạt 50 điểm và Hoàng Nguyên chưa có cơ hội gia tăng số điểm.

Từ khóa "Năng lượng hạt nhân" giúp Hoàng Đăng vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với Hoàng Sơn

Trong phần thi Tăng tốc, điểm số của các thí sinh có sự gia tăng đáng kể sau loạt câu hỏi. Đức Kiên có màn bứt tốc điểm số, vươn lên ngôi "đầu bảng" với 160 điểm. Hoàng Đăng đạt 110 điểm, Hoàng Sơn có 100 điểm và Hoàng Nguyên vẫn chưa có sự bứt phá về điểm số.

Phần thi Về đích, Đức Kiên lựa chọn 3 câu 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên, cả Kiên và Đăng đều không có đáp án chính xác. Ở câu thứ hai, nam sinh không ghi thêm điểm và mất 20 điểm vào tay Hoàng Sơn trong câu hỏi cuối cùng. Đức Kiên về đích với 140 điểm.

Đức Kiên có phần về đích chưa thực sự trọn vẹn

Hoàng Sơn lựa chọn về đích với 3 câu 20 điểm. Nam sinh xuất sắc ghi thêm 40 điểm với hai câu trả lời chính xác. Ở câu hỏi thứ ba, cả Sơn và Kiên không đưa ra câu trả lời đúng. Hoàng Sơn có 160 điểm sau phần thi về đích.

Hoàng Sơn ở phần thi về đích

Hoàng Đăng lựa chọn 3 câu 20 điểm. Đăng có 20 điểm trong câu hỏi đầu tiên, nhưng ngay sau đó mất 20 điểm vào tay Hoàng Sơn. Trong câu hỏi về đích cuối cùng, nam sinh tiếp tục mất 20 điểm cho Hoàng Nguyên. Hoàng Đăng có 80 điểm sau phần thi.

Hoàng Đăng ở vòng thi cuối cùng

Hoàng Nguyên lựa chọn 3 câu 30 điểm. Nguyên và Sơn không có đáp án đúng cho câu hỏi đầu tiên. Lựa chọn ngôi sao hy vọng trong câu hỏi thứ hai đã giúp nam sinh giành thêm 60 điểm. Nam sinh đánh mất 30 điểm với câu trả lời chính xác của Hoàng Sơn. Hoàng Nguyên có 50 điểm sau màn về đích.

Hoàng Nguyên đã vươn lên mạnh mẽ trong phần thi về đích

Kết quả chung cuộc, với màn thể hiện xuất sắc và vươn lên mạnh mẽ ở những vòng thi cuối cùng, Hoàng Sơn (trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm - Hà Nội) là chủ nhân của vòng nguyệt quế Tuần chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 195 điểm.

Về nhì là Đức Kiên (trường THPT Than Uyên - Lai Châu) với 130 điểm. Ở vị trí thứ ba là Hoàng Đăng (trường THPT Chuyên Hùng Vương - TP. HCM) đạt 80 điểm và Hoàng Nguyên (trường THCS & THPT Y Đôn - Gia Lai) đạt 50 điểm.