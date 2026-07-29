Han So Hee sánh đôi Nam Joo Hyuk trong phim mới, netizen Hàn chọn “bỏ cả đôi”

HHTO - Han So Hee và Nam Joo Hyuk sẽ là cặp đôi lãng mạn trong bộ phim truyền hình được chấp bút kịch bản bởi biên kịch đã viết nên “Cõng Anh Mà Chạy” (Lovely Runner).

Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, Han So Hee (Sinh Vật Gyeongseong) và Nam Joo Hyuk (Lời Nguyền Đông Cung) sẽ vào vai một cặp đôi lãng mạn trong phim truyền hình mới. Dự án này có tên (tạm thời) là Heartbeat.

Nam Joo Hyuk và Han So Hee trong một sự kiện.

Chuyện phim Heartbeat là một câu chuyện tình lãng mạn, cảm động và ngọt ngào, kể về một cô gái có khả năng nhìn thấy quá khứ. Cô gặp một chàng trai phải che giấu quá khứ của mình, và anh ta có vẻ ngoài giống hệt mối tình đầu đã khuất của cô. Cuộc gặp gỡ này mở ra hàng loạt sự kiện mà cả hai dần vướng vào, tạo nên một biên niên sử về tình yêu đầu bất tử.

Đáng chú ý, Heartbeat được chấp bút kịch bản bởi biên kịch Lee Si Eun - người đã viết nên Cõng Anh Mà Chạy (Lovely Runner) - bộ phim truyền hình bùng nổ khi phát sóng vào năm 2024. Có thể nói, với sự pha trộn khéo léo giữa lãng mạn và kịch tính, kể về một tình yêu vượt qua các dòng thời gian, kết nối mạnh mẽ từ quá khứ đến hiện tại, Cõng Anh Mà Chạy đã khiến nhiều khán giả mê mẩn và ước ao một tình yêu giống như thế trên đời. Do đó, không ngạc nhiên khi khán giả cũng kỳ vọng điều tương tự với Heartbeat.

Heartbeat là tác phẩm tiếp theo của biên kịch Lee Si Eun sau Cõng Anh Mà Chạy.

Dự án Heartbeat đánh dấu lần đầu tiên hợp tác của Han So Hee và Nam Joo Hyuk trong một bộ phim truyền hình. Cả hai đều thuộc lứa diễn viên ở độ tuổi 30 của xứ Kim chi, nổi tiếng với ngoại hình thu hút, trước đó cũng ghi dấu ấn với một số phim có tiếng vang.

Han So Hee tạo danh tiếng với Thế Giới Hôn Nhân, gây chú ý với Nevertheless, không chỉ đóng thể loại lãng mạn mà còn cả hành động như My Name hay giả tưởng như Sinh Vật Gyeongseong. Trong khi đó, Nam Joo Hyuk được yêu thích qua một số phim như Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo, Tuổi Hai Lăm Tuổi Hai Mốt, Lời Nguyền Đông Cung…

Han So Hee trong Sinh Vật Gyeongseong.

Nam Joo Hyuk vừa trở lại với Lời Nguyền Đông Cung.

Tuy nhiên, sự hợp tác tưởng rất “tiên đồng ngọc nữ” này lại không được khán giả xứ Kim chi mặn mà cho lắm. Sau scandal tình cảm với nam diễn viên Ryu Jun Yeol (Reply 1988), danh tiếng Han So Hee sứt mẻ, thiện cảm của khán giả dành cho cô cũng hư hao. Còn Nam Joo Hyuk, dù diễn xuất đã tiến bộ theo thời gian và gần đây các dự án của anh đều ấn tượng thì vẫn có một số nhóm khán giả giữ định kiến rằng nam diễn viên diễn dở như hồi mới vào nghề.

Theo truyền thông Hàn Quốc, việc quay phim cho Heartbeat dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.

Một số bình luận của netizen:

“Vậy là tin đồn đã đúng, nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra.”

“Nam Joo Hyuk đắt sô quá nhỉ, anh ấy đang tham gia bao nhiêu dự án vậy?”

“Tôi sẽ bỏ qua phim này. Tôi sẽ xem phim sau của Lee Si Eun.”

“Ồ, tôi có thể bỏ qua cả hai cái tên này, dù tôi thích biên kịch Lee Si Eun.”

"Hai người diễn chán vô chung một phim, biên kịch thì hay đấy, nhưng thôi không xem đâu."

“Tôi đã rất mong chờ tác phẩm của biên kịch này, nhưng tôi không cần phải xem phim này. Bỏ qua.”

“Sau vụ việc của Han So Hee, giờ đối với tôi cô ấy chẳng còn hào quang ngôi sao gì nữa.”

“Uổng ha, tóm tắt nội dung trông có vẻ thú vị, nhưng tôi không xem đâu.”

“Tại sao mọi người cứ phải tỏ vẻ nói rằng sẽ không xem phim này? Để làm gì? Ai mượn đâu? Buồn cười thật đấy.”