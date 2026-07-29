GMMTV lao đao, phải hủy loạt fansign sau sự cố giằng co giữa BTC và fan Trung

HHTO - Lùm xùm bạo lực giữa một fan nữ người Trung và đội ngũ an ninh trong một sự kiện của hai nghệ sĩ GMMTV Junior và Mark đã khiến làn sóng tranh cãi giữa netizen hai nước Thái - Trung dâng lên dữ dội, khiến cho công ty giải trí này chịu thiệt hại nặng nề khi phải hủy hàng loạt sự kiện ký tặng của các nghệ sĩ tại Trung Quốc.

Vừa qua, đơn vị tổ chức Yoohoo Media đã thông báo hủy khẩn cấp 4 trong số 8 sự kiện ký tặng trong tháng 8/2026 của các nghệ sĩ GMMTV (gồm Chokun, Aston, Sea và Keen). Động thái bất ngờ này được cho là hệ quả trực tiếp từ làn sóng tẩy chay dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ Trung Quốc nhắm vào thị trường giải trí Thái Lan sau vụ lùm xùm bạo lực xảy ra trước đó.

Sự việc xảy ra vào ngày 25/7 tại khu vực giao lưu người hâm mộ của hai diễn viên Junior và Mark, thuộc khuôn khổ Hội chợ sách Quốc tế 2026 tổ chức tại Bangkok (Thái Lan). Một khán giả Trung Quốc đã xung đột với đội ngũ bảo an của sự kiện, dẫn đến tình trạng giằng co ầm ĩ giữa hai bên.

Video cho thấy khán giả này bị đội nhân viên an ninh vây lấy, khống chế lôi ra khỏi hàng đợi và bị vật xuống đất để kiểm soát tình hình.

Theo lời kể từ các tài khoản được cho là fan có mặt tại sự kiện, cô gái này đã gỡ bảng tên của người khác để lấn chiếm chỗ bằng một chiếc ô, không hợp tác khi ban tổ chức nhắc nhở. Do đó, lực lượng bảo an đã kẹp cổ, khống chế và lôi cô ra khỏi hàng.

Đỉnh điểm của sự việc được cho là khi fan nữ đá vào chân nhân viên an ninh. Trong văn hóa Thái Lan, hành động dùng chân đá người khác là một sự xúc phạm danh dự nghiêm trọng.

Ngược lại, fan nữ đăng tải trên Weibo cá nhân khẳng định cô đã dùng ô giữ chỗ hợp lệ từ 6 giờ sáng nhưng bị vu cáo chen hàng, đồng thời không được ban tổ chức giải quyết dù có ảnh minh chứng. Cô cáo buộc các nhân viên an ninh đã vây quanh, giật điện thoại, ghì cổ kéo lê cô từ tầng trên xuống tầng một. Hành động đá nhân viên an ninh chỉ là phản ứng tự vệ trong lúc hoảng loạn. Vụ giằng co làm cô bị rách áo trong, đứt vòng tay và bị tịch thu toàn bộ quà lưu niệm, đồ cá nhân.

Sự việc bùng nổ thành khủng hoảng truyền thông khi Junior và Mark bị chỉ trích vì thái độ thờ ơ, không can thiệp tại hiện trường. Điều này đã khiến cho công chúng Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ. Từ khóa về vụ việc lập tức leo lên vị trí số 1 Hot Search bảng giải trí Weibo, có thời điểm lên tới hơn 100 triệu lượt đọc.

Không chỉ là làn sóng chỉ trích nhắm vào sự thờ ơ của Junior và Mark, khán giả Trung Quốc còn kêu gọi tẩy chay triệt để GMMTV và cả ngành du lịch Thái Lan như một biện pháp "trừng phạt" vì tính nghiêm trọng của vụ việc.

Vụ việc nhanh chóng vượt khỏi phạm vi giải trí khi fan nữ liên hệ Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan để yêu cầu bảo vệ quyền công dân. Đại sứ quán Trung Quốc đã yêu cầu các bên liên quan nhanh chóng điều tra làm rõ sự thật, xử lý thỏa đáng vụ việc và cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công dân Trung Quốc trong phạm vi chức năng của mình.

Trước áp lực ngoại giao, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã chỉ đạo điều tra làm rõ, trong khi Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng ra tuyên bố bày tỏ tiếc nuối và cam kết tăng cường quản lý, phối hợp với các ban tổ chức sự kiện để tạo môi trường thân thiện cho khách du lịch quốc tế đến Thái Lan.

Tuyên bố chính thức của Tổng cục Du lịch Thái Lan bằng tiếng Trung về sự việc.

Về phía GMMTV, dưới áp lực của dư luận và sự điều tra của cảnh sát, công ty đã tổ chức buổi gặp mặt trực tiếp với fan nữ Trung Quốc và nhân viên an ninh. Hai bên đạt được sự thấu hiểu chung và đồng ý rút toàn bộ đơn khiếu nại đã nộp cho cảnh sát, cam kết không tiếp tục bất kỳ hành động pháp lý nào.

GMMTV đã quyết định hủy bỏ lệnh tạm đình chỉ và chính thức khôi phục lại vị trí làm việc cho nhân viên an ninh liên quan sau khi tranh chấp được giải quyết ổn thỏa. Ngược lại nữ khán giả Trung Quốc cũng tuyên bố xóa bài đăng, chấm dứt mọi căng thẳng pháp lý.

Tuy nhiên, màn hòa giải này vẫn không thể dập tắt cơn giận dữ của hai cộng đồng fan. Hơn 50 fanclub lớn tại Trung Quốc của các cặp đôi GMMTV (như OffGun, GeminiFourth, PondPhuwin...) đã tuyên bố ngừng dịch thuật, dừng tiếp ứng và tẩy chay vô thời hạn mọi sự kiện tại Trung Quốc. Trong khi đó, người hâm mộ Thái Lan lại phẫn nộ chỉ trích GMMTV đẩy trách nhiệm cho bảo an và "quỵ lụy" thị trường Trung Quốc.

Sự cố lần này đã giáng một đòn nặng nề vào hình ảnh của GMMTV. Theo nhận định của nhiều netizen, nếu không có những thay đổi triệt để trong công tác quản lý và ứng xử, làn sóng "thoát fan" lẫn tổn thất kinh tế của công ty chắc chắn sẽ chưa dừng lại.