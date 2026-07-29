Rời bỏ hãng đĩa sau album nhạt nhòa, Miley Cyrus úp mở về dự án âm nhạc mới

HHTO - Miley Cyrus vừa hé lộ những thông tin đầu tiên về album phòng thu thứ 10 trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Wonderland, đồng thời xác nhận cô đã chuyển sang đầu quân cho hãng đĩa Atlantic Records. Đây là dự án âm nhạc mới nhất của Miley kể từ sau album "Something Beautiful" từng bị chê thiếu đột phá.

Theo Miley Cyrus, album lần này xoay quanh chủ đề tình yêu nhưng không đơn thuần là câu chuyện tình cảm một chiều. Cô cho biết đây là dự án mang nhiều tầng ý nghĩa, vừa phản ánh mối quan hệ lãng mạn hiện tại với vị hôn phu Maxx Morando (tay trống của ban nhạc Liily mà cô đính hôn vào cuối năm 2025), vừa là hành trình cô học cách yêu thương và trân trọng chính bản thân mình.

Miley Cyrus và hôn phu Maxx Morando.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh rằng cảm xúc bình yên trong tình yêu đã trở thành sợi dây xuyên suốt ba album gần đây nhất của cô, và khi mối quan hệ với bản thân thay đổi, mọi góc nhìn xung quanh cũng sẽ chuyển biến theo. Album thứ 10 chính là lời tôn vinh dành cho cả hai khía cạnh ấy.

Về mặt sáng tác, Miley cho biết các ca khúc trong album được hình thành dựa trên cảm xúc tự nhiên, với sự đồng hành của những người cộng sự sẵn sàng thử nghiệm ý tưởng mới, trong đó có cả vị hôn phu của mình. Cô mô tả quá trình viết nhạc là “một điều bí ẩn”, nơi cô cảm thấy gắn kết với điều gì đó lớn lao hơn, giống như đang “nhớ lại” một ca khúc thay vì sáng tạo ra nó từ đầu.

Mặc dù giữ cấu trúc tối giản với 10 ca khúc trong album mới, nữ ca sĩ vẫn đặt ra nguyên tắc sáng tác ngay từ đầu. Thay vì cố gắng kiểm soát từng chi tiết, cô để âm nhạc phát triển tự nhiên cùng cộng sự. Miley mong muốn để tầm nhìn nghệ thuật tự bộc lộ dần qua từng ca khúc.

Đáng chú ý, đây sẽ là album đầu tiên của Miley Cyrus phát hành dưới trướng Atlantic Records, đánh dấu lần thứ ba cô thay đổi hãng đĩa trong sự nghiệp. Trước đó, nữ ca sĩ đã phát hành album Endless Summer Vacation (2023) và Something Beautiful (2025) dưới hãng Columbia Records. Sự chuyển dịch này hứa hẹn mang đến một Miley Cyrus bứt phá, trưởng thành và tràn đầy năng lượng trong giai đoạn mới của sự nghiệp.

Hiện tại, phía Miley Cyrus và Atlantic Records chưa công bố ngày phát hành chính thức cũng như đĩa đơn mở đường cho album phòng thu thứ 10 này. Người hâm mộ kỳ vọng sẽ sớm nhận thêm thông tin chi tiết trong thời gian tới, khi dự án tiến gần hơn đến giai đoạn ra mắt chính thức.