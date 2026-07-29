Nhìn Moana live-action “chìm tàu”, tương lai của Tangled live-action hóa “túi mù”

Cho đến hiện tại, có thể nói tương lai của Moana bản live-action không mấy sáng sủa. Sau gần 3 tuần công chiếu, phim chỉ “cá kiếm” được 228 triệu đôla doanh thu toàn cầu. Đây là một con số đáng thất vọng nếu xét đến kinh phí sản xuất lên đến 250 triệu đôla.

Điểm "Cà Chua" vốn đã thấp nay lại còn giảm dần.

Về mặt phê bình, Moana bản live-action cũng không được đánh giá cao. Trên Rotten Tomatoes, ban đầu phim nhận được số điểm 33% “xanh um” bởi giới phê bình - một con số không có gì để tự hào, nhưng giờ tụt xuống còn 31%. Khán giả rộng rãi hơn khi cho phim 89%, nhưng nhìn doanh thu có thể thấy phim không tạo được hào hứng cũng như hiệu ứng truyền miệng tốt để kéo được nhiều người xem ra rạp như kỳ vọng.

Mùa hè năm 2026 là một mùa hè thăng trầm với Disney. Mặc dù Toy Story 5 vượt mốc 1 tỷ đôla toàn cầu, trở thành một trong những phim có doanh thu cao nhất năm 2026; nhưng thất bại của một số phim khác, trong đó có Moana đã gây tổn thất lớn cho Disney. Và khi chứng kiến Moana bản live-action “chìm tàu”, không ít khán giả cảm thấy tương lai của Tangled (Công Chúa Tóc Mây) bản live-action bỗng hóa “túi mù”, không biết sẽ khui ra được “sít-rịt” gì.

Bộ ba diễn viên chính Tangled được khen là hợp vai, tương đồng với bản hoạt hình.

Nói đến Tangled bản live-action, dường như sau thất bại quá đau của Snow White bản live-action, Nhà Chuột quyết sửa sai để Công Chúa Tóc Mây không đi vào vết xe đổ của Nàng Bạch Tuyết. Có thể thấy, ở khâu chọn diễn viên, Tangled bản live-action đã “chốt sổ” những gương mặt được đánh giá là hợp vai, tương đồng với bản gốc hoạt hình: Teagan Croft (Titans) vai công chúa Rapunzel, Milo Manheim (Zombies) vai Flynn Rider, Kathryn Hahn (Agatha All Along) vai Mẹ Gothel.

Không chỉ có bộ ba diễn viên chính, diễn viên phụ của Tangled cũng rất được chăm chút và tôn trọng bản hoạt hình. Như bộ đôi diễn viên Patrick và Hugo McPherson được chọn cho vai anh em nhà Stabbington; hay chú ngựa Maximus được kết hợp từ ngựa thật, rối và CGI để có thể trở nên sinh động nhất có thể chứ không bị cắt bỏ như chú rồng Mushu của Mulan.

Một số hình ảnh rò rỉ từ phim trường Tangled cũng cho thấy tạo hình nhân vật được chăm chút tỉ mỉ, bám sát bản gốc hoạt hình, từ trang phục đến váy áo. Trong đó, bức ảnh mái tóc của Rapunzel được tết lại và tô điểm với hoa - tạo hình lúc Rapunzel đã thoát khỏi tòa tháp - khi chia sẻ rộng rãi trên MXH đã được nhiều netizen khen ngợi.

Tuy nhiên, giờ đây, thất bại của Moana bản live-action được chỉ ra là vì “quá giống” bản hoạt hình. Phim không tệ, nhưng cũng chả có gì mới mẻ; không đủ gây tò mò, thế là bị khán giả thờ ơ. Điều đó khiến Tangled bản live-action như đứng giữa ngã ba đường. Nếu quá khác bản hoạt hình, Tangled có thể sẽ như Snow White; nhưng nếu quá giống bản hoạt hình, cũng có thể Tangled sẽ trở thành một Moana thứ hai.

Snow White thất bại vì rời quá xa bản hoạt hình.

Moana lại "chìm tàu" vì quá giống bản hoạt hình.

Trên MXH, nhiều bình luận cũng bày tỏ lo ngại cho Tangled bản live-action: “Trước khi Moana chiếu, tôi nghĩ bám sát hoạt hình sẽ hay, nhưng giờ thì tôi nghĩ lại rồi”, “Công nhận giống hoạt hình quá thì coi hoạt hình cho rồi, xem live-action làm gì”, “Mọi người nhớ Beauty and The Beast không, bản live-action đó tuy thành công nhưng cũng bị chê không ít là không có gì mới mẻ khi bám quá sát hoạt hình”, “Giờ người ta thích coi những nội dung mới, ngán ngẩm chuyển thể live-action rồi”...

Bên cạnh đó, cũng có không ít những bình luận lạc quan: “Tangled đã chiếu đâu, chưa gì đã cầm đèn chạy trước ôtô”, “Moana bản live-action chiếu quá sát bản hoạt hình phần 2 nên người ta ngán, chứ Tangled chiếu cũng khoảng 16 năm rồi, đủ để người ta hoài niệm mà đi xem đó”, “Tạo hình bám sát bản hoạt hình nhưng chưa có gì chắc chắn nội dung cũng y chang mà, biết đâu có đổi mới này kia”...

Dựa vào câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm, Tangled kể về nàng công chúa Rapunzel bị mụ phù thủy Gothel bắt cóc và giam lỏng trên một tòa tháp cao chót vót, biệt lập trong rừng sâu. Nàng có mái tóc rất rất rất dài, mái tóc còn có phép màu giúp chữa lành vết thương và duy trì vẻ ngoài trẻ đẹp. Một ngày nọ, gã trộm cắp lãng tử Flynn đột nhập vào tòa tháp, vô tình giải cứu Rapunzel. Nhưng Mẹ Gothel đâu dễ dàng để mất “suối nguồn tuổi trẻ” của mình.

Hiện tại Tangled bản live-action đang trong quá trình ghi hình tại Tây Ban Nha. Phim cũng sẽ có một số cảnh quay được thực hiện ở Anh. Dự kiến ra mắt vào năm 2028.