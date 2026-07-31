Cẩm nang "phá đảo" photobooth: Hóa thân thành nàng thơ, check-in cùng idol

HHTO - Photobooth đã trở thành địa điểm quen thuộc trong check-list hẹn hò cuối tuần của các hội bạn thân. Cùng theo chân nhà Hoa điểm danh những tiệm photobooth "hot hit" và đáng thử tại TP.HCM nhé!

Hoá thân làm nàng thơ với Photogenic

Photogenic nổi tiếng với những bộ ảnh mang hướng cổ tích, mơ mộng. Cửa tiệm được nhiều bạn mê mẩn bởi các background chụp hình tự thiết kế như nền trời đêm đầy sao, nền hoa lily, nền chủ đề Hoàng Tử Bé…

Ảnh: Photogenic

Hơn nữa, Photogenic cũng bắt kịp xu hướng rất nhanh và thường xuyên cập nhật phông nền mới chiều lòng giới trẻ. Hè này, tiệm có cho ra thêm phông nền xanh Tiffany - hot trend bởi màu xanh trong trẻo, đậm phong cách mùa Hè xinh xắn.

Ảnh: Photogenic

Ngoài ra, Photogenic cũng là một trong những tiệm photobooth có đa dạng phụ kiện, chia làm nhiều chủ đề tuỳ theo từng chi nhánh. Mỗi chi nhánh, tiệm đều sẽ có những phông nền và cài tóc, kẹp tóc khác nhau. Tiệm cũng có các mẫu hoa lily, vương miện, cánh thiên thần tự làm để tăng tính độc quyền cho mỗi bức ảnh.

Ảnh: Photogenic

Tiệm sẽ khá đông vào các giờ cao điểm, bạn nhớ đến sớm hoặc liên hệ nhân viên đặt lịch chụp ảnh trước để không chờ lâu nhé!

Tọa độ ghé chơi: 672A27 Phan Văn Trị, P. Gò Vấp; 230 Tô Hiến Thành, P. Hoà Hưng; 490D Điện Biên Phủ, P. Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Lạc vào rạp xiếc thu nhỏ đầy màu sắc với Twinkle.Booth

Nếu vibe của bạn là “quậy quậy”, vui nhộn, nhí nhảnh thì nhanh chân ghé đến Twinkle.Booth nha! Lấy chủ đề chính là rạp xiếc với tông màu chủ đạo là đỏ, trắng, Twinkle.Booth đem lại màu sắc vui tươi đầy bắt mắt với không khí lễ hội cho các hội bạn thân.

Ảnh: Twinkle.Booth

Twinkle có hai phòng chụp là phòng lều và phòng tủ. Điểm đặc biệt là Twinkle chuẩn bị hơn 10 phông nền đa dạng từ phông trơn màu đơn giản, đầy màu sắc đến bầu trời đêm lấp lánh với những vì sao. Bạn còn có thể dùng những phụ kiện chủ đề Disney như nón, bờm cài tóc, kính mắt, hoá thân làm nhân vật hoạt hình đáng yêu.

Ảnh: Twinkle.Booth

Với những phông nền có nhiều hoạ tiết như phông chấm bi, phông màu da beo, sọc,… tiệm gợi ý teen nên mặc đồ đơn giản, ít họa tiết để không bị chìm màu. Ngược lại, các phông nền chuyển màu, phông màu hoàng hôn, bạn nên mang nhiều phụ kiện để thật nổi bật trong ảnh nhé!

Ảnh: Twinkle.Booth

Tọa độ: 40E Ngô Đức Kế, P.Sài Gòn; 23 Bàu Cát, P.Bảy Hiền, TP.HCM.

Lưu khoảnh khắc cùng Idol với Photoism

Dành cho các fan mê chụp ảnh cùng idol, Photoism là tụ điểm photobooth với các Artist Frame của rất nhiều nhóm nhạc như CORTIS, NCT DREAM, TXT... và các idol như IRENE (RED VELVET), Thái Lê Minh Hiếu...

Ảnh: Photoism

“Ơ nhưng tớ không theo dõi các idol thì liệu Photoism còn có các khung hình khác không?” Đương nhiên là có! Teen vẫn có thể lựa chọn các khung hình khác với nhân vật hoạt hình như Bugcat Capoo, Soongu, Usagyuuun,…

Ảnh: Photoism

Còn nếu bạn là người chơi hệ giản đơn, Photoism cũng cung cấp các khung hình trơn, tối giản với nhiều màu đa dạng đúng chuẩn Hàn Quốc trẻ trung, năng động.

Điểm đặc biệt là một số Artist Frame chỉ được lưu hành trong thời gian nhất định. Nên teen hãy thường xuyên cập nhật thông tin trên fanpage của Photoism để lên “kèo” chụp với idol yêu thích của mình nhé!

Ảnh: Photoism

Photoism có 7 chi nhánh nằm trong trung tâm TP.HCM và các trung tâm thương mại. Bạn hãy ghé chi nhánh gần mình nhất để check-in nha!

Quay ngược thời gian cùng Monobooth

Dành cho người chơi yêu thích sự đơn giản nhưng cũng phải vintage, mang hơi thở cổ kính, hoài niệm giữa thời đại kỹ thuật số thì không lựa chọn nào phù hợp hơn ngoài cái tên Monobooth!

Ảnh: Monobooth

Khác với những mô hình Photobooth khác, khi đến với Monobooth, bạn sẽ ít thấy các phụ kiện kẹp tóc, nón, nơ như các tiệm khác. Monobooth định hình thương hiệu của mình theo phong cách cổ điển, khuyến khích teen nên tự chuẩn bị trang phục và phụ kiện để ảnh được chụp ra thể hiện đúng chất riêng của bạn nhất.

Ảnh: Monobooth



Monobooth còn là tiệm độc lạ với các concept khác biệt ở mỗi chi nhánh. Như ở chi nhánh MUnion, bạn sẽ được chụp hình trong một con tàu vũ trụ kim loại. Hay ở chi nhánh Saigon Garden nổi bật với buồng chụp là tòa lâu đài nhỏ cổ kính với phông nền màu xanh ngọc vừa tôn da vừa thơ thẩn.

Ảnh: Hạt Mè

Tọa độ check-in: MBooth: 42 Tôn Thất Thiệp; MGarden: Saigon Garden, 99 Nguyễn Huệ; MUnion: LL3 Union Square, 171 Đồng Khởi; MNow: The Box, 125 Hai Bà Trưng.