Món sữa tuyết Vân Nam có gì mà khiến giới trẻ phải xếp hàng để thưởng thức?

HHTO - Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội “hot rần rần” với món váng sữa tuyết Vân Nam. Với hương vị thơm béo và mát lạnh, món ăn này khiến giới trẻ sẵn sàng xếp hàng nhiều giờ để được trải nghiệm.

Sữa tuyết Vân Nam là món ăn vặt bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc - vùng đất nổi tiếng với nhiều đỉnh núi phủ tuyết quanh năm. Trong khi đó, tương tự như hình ảnh của tuyết, món ăn vặt này có màu trắng, kết cấu thì mềm mịn, mát lạnh và xốp, do đó mà cái tên "sữa tuyết Vân Nam" cũng ra đời. Thời gian gần đây, sữa tuyết Vân Nam dần được nhiều bạn trẻ biết đến và yêu thích nhiều hơn thông qua các nền tảng mạng xã hội như TikTok.

Video: @chuacoten1452.

Sữa tuyết Vân Nam được chế biến từ nguyên liệu quen thuộc gồm sữa tươi, sữa bột và đường. Thông thường, sữa tươi sẽ được nấu cùng sữa bột hoặc kem tươi và thêm đường tuỳ vào khẩu vị từng người. Chính công đoạn đun sôi các nguyên liệu này cũng là lúc tạo nên lớp váng sữa thơm béo đặc trưng.

Sau khi lớp váng sữa kết lại, phần sữa sẽ được làm đông rồi dùng dụng cụ cạo thành những lớp mỏng và xốp, tạo nên kết cấu tơi như tuyết. Nhờ vậy, thành phẩm vừa mềm mịn, vừa mát lạnh, phù hợp để giải nhiệt cho những ngày hè oi bức.

Nhiều food reviewer cũng đăng tải video trải nghiệm món ăn vặt "viral" này. Video: @panda.review0chuyen.

Dù công thức không quá cầu kỳ, nhưng món ăn vẫn “ghi điểm” nhờ hương vị thanh béo, thơm ngon khiến nhiều bạn trẻ phải “ghiền”. Đặc biệt, theo nhiều teen “rì viu”, hương vị của sữa tuyết Vân Nam chỉ ngọt nhẹ và thơm béo mùi sữa nên không tạo cảm giác mau ngấy hay khó chịu. Cũng từ đó mà món ăn này khiến nhiều Gen Z phải “FOMO” sẵn sàng xếp hàng từ sớm để kịp tranh slot thưởng thức.

Mỗi ly có giá từ 30.000 đến 40.000 đồng, nhưng hầu như quán nào cũng thu hút đông đảo thực khách. Thậm chí có chỗ còn bán “hết sạch” chỉ sau vài giờ mở cửa. Video: @thomean_.

Ngoài ra, để tăng thêm hương vị, nhiều teen còn kết hợp với các topping như trái cây sấy, sữa chua sấy, góp phần tạo nên vị chua chua, hòa quyện hài hòa cùng vị béo béo của món ăn. Với những tín đồ mê vị béo, kem tươi hay phô mai cũng là lựa chọn được nhiều người yêu thích, giúp cho sữa tuyết Vân Nam thêm đậm đà và hấp dẫn.