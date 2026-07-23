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Sherbet - món ăn giải nhiệt “gây sốt” Hè này chỉ với hai nguyên liệu đơn giản

Hoàng Yến (Tổng hợp)

HHTO - Gần đây, món Sherbet đang “viral” khắp cõi mạng bởi công thức đơn giản và hai nguyên liệu quen thuộc. Chỉ với trái cây đông lạnh cùng sữa tươi, giới trẻ đã có món tráng miệng giải nhiệt ngày Hè.

Hòa cùng không khí nóng bức của Hè về, các món ăn tráng miệng mát lạnh dần “lên ngôi”. Trong số đó, phải kể đến Sherbet - món kem đang hot trên các nền tảng mạng xã hội nhờ nguyên liệu và công thức cực kỳ dễ thực hiện tại nhà.

Món kem Sherbet đang trở thành "hot trend" mùa Hè này. Video: @sameenmaali.

Để bắt đầu thử sức “đu trend”, trước tiên, teen cần chọn loại trái cây yêu thích. Thông thường, dưa hấu, dưa lưới và đu đủ là những lựa chọn phổ biến được chọn bởi kích thước to, phù hợp để dễ dàng chế biến và tận dụng phần vỏ làm nên “tô đựng kem” độc đáo. Đặc biệt lưu ý, trong quá trình lựa chọn các loại quả, teen cũng nên cẩn thận lựa những quả vừa chín tới để hương vị đủ ngọt và ngon hơn.

Công thức của Sherbet dễ tìm thấy trên TikTok để bạn tha hồ trải nghiệm. Video: @thegreenagate.

Sau khi bổ đôi các quả, bạn sẽ bọc bề mặt của trái cây bằng màng bọc thực phẩm để cấp đông. Sau đó, rót sữa vào phần lõi và dùng thìa cạo mạnh, trộn đều để tạo nên lớp kem mềm mịn. Ở công đoạn này, Gen Z cũng có thể thay sữa bằng kem béo (cream), sữa có đường, sữa không đường, hoặc gia giảm thêm sữa đặc tùy thuộc vào khẩu vị của từng cá nhân.

Video: @worldofvegan.

Với công thức này, thành quả là một món kem Sherbet mát lạnh với vị ngọt từ trái cây hòa quyện cùng vị béo nhẹ của kem sữa, rất phù hợp để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Ngoài ra, điểm đặc biệt của Sherbet-nhà-làm này còn nằm ở hình thức độc lạ. Thay vì được đựng trong những ly kem thủy tinh hay ốc quế quen thuộc, kem được đựng trong chính những lớp vỏ trái cây khiến cho món ăn càng thêm ngon mắt.

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Hoàng Yến (Tổng hợp)
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