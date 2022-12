Cặp đôi đẹp nhất phim Hàn 2022: Kang Tae Oh - Park Eun Bin, Sejeong - Ahn Hyo Seop thiếu lễ đường

HHT - Năm 2022, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc cho ra đời nhiều cặp đôi với "phản ứng hóa học" bùng nổ. Yoona - Lee Jong Suk tạo chemistry ngọt ngào trong "Big Mouth" nhưng khiến khán giả khóc hết nước mắt vì sinh ly tử biệt. Fan tiếc nuối vì Kang Tae Oh - Park Eun Bin, Sejeong - Ahn Hyo Seop không có hôn lễ cổ tích trên phim.

Kang Tae Oh - Park Eun Bin (Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo)

Trong loạt "siêu phẩm" phim truyền hình Hàn Quốc, không thể không nhắc đến Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo. Phim lọt Top 10 tựa phim được xem nhiều nhất trên toàn cầu suốt 17 tuần liên tiếp.

Với lối diễn xuất tự nhiên, Kang Tae Oh và Park Eun Bin thành công sưởi ấm con tim khán giả bằng chuyện tình đáng yêu, ấm áp giữa Woo Young Woo (Park Eun Bin) và Jun Ho (Kang Tae Oh).

Những chi tiết ngọt ngào như Jun Ho luôn dịu dàng, ân cần trao ánh mắt trìu mến cho Young Woo khi cô tíu tít chìm trong thế giới riêng về cá voi, hay buổi hẹn hò "bất ổn" đầu tiên giữa Young Woo và Jun Ho… đều khiến fan chìm trong bể ngọt.

Kim Tae Ri - Nam Joo Hyuk và Hyun Wook - Bona (Twenty Five, Twenty One)

Twenty Five, Twenty One vẽ nên trước mắt khán giả câu chuyện hoài niệm về thời thanh xuân rực rỡ những năm 1998. Người xem được truyền cảm hứng từ nỗ lực theo đuổi đam mê của từng nhân vật, cũng được "quắn quéo" với vô số tình tiết ngọt ngào.

Na Hee Do (Kim Tae Ri thủ vai) và Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk thủ vai) khiến khán giả cùng khóc cùng cười mỗi khi chung khung hình. Sự kết nối cảm xúc giữa Kim Tae Ri và Nam Joo Hyuk khi khắc họa bức tranh thanh xuân tràn ngập sắc màu tuổi trẻ, ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối của Twenty Five, Twenty One đã chạm đến tâm hồn của khán giả, dẫn dắt khán giả đồng điệu với cảm xúc của nhân vật.

Chuyện tình "gà bông" của cặp đôi phụ Ji Woong (Choi Hyun Wook) và Yu Rim (Bona) cũng khiến người xem thích thú. Nếu Hee Do và Yi Jin không thể về bên nhau, thì cái kết nên đôi ngọt ngào của Ji Woong và Yu Rim đã xoa dịu sự tiếc nuối của khán giả.

Ahn Hyo Seop - Sejeong và Kim Min Kyu - Seol In Ah (Hẹn Hò Chốn Công Sở)

Mô-típ chuyện tình Lọ Lem - Hoàng tử không mới mẻ, nhưng sự hài hước duyên dáng và phản ứng hóa học của bộ tứ diễn viên trong phim đã giúp Hẹn Hò Chốn Công Sở trở thành hiện tượng màn ảnh.

Xuyên suốt thời gian phát sóng, Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) và Shin Ha Ri (Kim Sejeong) liên tục đốn tim người xem bằng những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn cả ở trong phim và hậu trường. Cũng vì quá đẹp đôi mà chuyện tình giữa "chim thủy tổ" và nàng "bạch tuộc" được fan "đẩy thuyền từ trên phim đến ngoài đời.

Kim Min Kyu và Seol In Ah cũng được fan "đẩy thuyền" nhiều không kém đôi chính nhờ sự ăn ý khi vào vai Cha Sung Hoon và Young Seo. Cả hai từng lọt top thịnh hành trên nhiều nền tảng sau phân đoạn nụ hôn tháo kính.

Son Seok Gu và Kim Ji Won (Nhật Ký Tự Do Của Tôi)

My Liberation Notes (Nhật Ký Tự Do Của Tôi) khắc họa những con người bình thường mỗi ngày phải vật lộn với trăm ngàn nỗi lo, công việc chồng chất, nhưng sâu thẳm trong mỗi người đều khát vọng được giải phóng, được tự do khi tìm thấy hướng đi thực sự của mình.

Với bao nỗi niềm ẩn chứa và bầu không khí có phần nặng nề, tình yêu giữa Mr. Gu - Gu Ja Gyeong (Son Seok Gu thủ vai) và Yeom Mi Jung (Kim Ji Won thủ vai) khiến nhiều khán giả đồng cảm. Không quá ồn ào, lãng mạn, thậm chí còn bi thương và có một cái kết mở đầy tiếc nuối, từng giây phút mà cặp diễn viên chính này bên nhau vẫn khiến người xem thổn thức, bồi hồi, rung động.

Lee Jong Suk - Yoona (Big Mouth)

Big Mouth có nội dung xoay quanh nhân vật Park Chang Ho (Lee Jong Suk) - một luật sư bị án oan chỉ sau 1 đêm. Trong khi đó, vợ của anh là Go Mi Ho (Yoona) thì tìm mọi cách để chứng minh chồng mình vô tội.

Dù Mi Ho và Chang Ho có ít phân cảnh xuất hiện cùng nhau, nhưng mỗi khi chung khung hình, cặp đôi lại khiến người xem đứng ngồi không yên với visual "đẹp tràn màn hình" và tương tác ngọt ngào.

Khi chia sẻ về vai diễn mình đảm nhận, cả Lee Jong Suk và Yoona đã cùng cho điểm "phản ứng hóa học" giữa Park Chang Ho và Go Mi Ho là 10/10, vì họ là cặp đôi luôn dựa dẫm vào nhau. Và đúng như thế, từ cảnh tình cảm ngọt ngào đến cảnh chí chóe hài hước, hay những cảnh chia cắt đau thương, tương tác ăn ý của vợ chồng HoHo luôn giúp những cảnh quay thêm thuyết phục và bùng nổ.

Kim Da Mi - Choi Woo Sik (Our Beloved Summer)

Ở Sát Thủ Nhân Tạo, Kim Da Mi và Choi Woo Sik là kẻ thù, khiến người xem phải hồi hộp với những pha hành động căng thẳng. Với Our Beloved Summer, bộ đôi xoay khán giả 180 độ khi hóa thân thành một cặp đôi ngọt ngào.

Đưa người xem ngược dòng thời gian với bộ phim tài liệu thời trung học của bộ đôi Yeon Soo (Kim Da Mi) - Choi Woong (Choi Woo Sik), Our Beloved Summer khiến khán giả cùng khóc, cùng cười với màn đối đầu của cặp đôi oan gia ngõ hẹp này. Mở đầu nhẹ nhàng và kết thúc cũng êm đềm, nhưng tuyến tình cảm của Yeon Soo và Choi Woong không nhàm chán, mà vẫn lôi cuốn nhờ các tình tiết gây cười duyên dáng.