Fan meeting Mason Nguyễn tại Hà Nội: Đã tai đã mắt, bật mí loạt dự án khủng

HHTO - Tại Fan meeting tổ chức tại Hà Nội ngày 5/7, Mason Nguyễn khiến fan "không kịp thở" khi tung MV, teaser MV của hàng loạt ca khúc mới trong đó có MV "OKELA", tri ân văn hóa Hip-Hop. Anh Trai sinh năm 2000 cho thấy sự trưởng thành hơn trong phát ngôn, tiến bộ ấn tượng về phong cách trình diễn.

Sau thành công của fan meeting đầu tiên tại TP.HCM, Mason Nguyễn tiếp tục tổ chức fan meeting thứ 2 mang tên BÁCK TOGETHER tại Hà Nội. Sự kiện mở bán vé từng gây sốt khi ghi nhận hơn 150K lượt truy cập, "cháy" toàn bộ cả ba hạng vé First Class, Premium, Eco chỉ trong 5 phút mở bán.

Từ sáng sớm 5/7, nhiều Cổ Đông (FC của Mason) nhập vai "phóng viên hiện trường", lan tỏa không khí sôi động tới những bạn fan ở "phương xa". Chủ đề về fan meeting của Mason Nguyễn lọt top xu hướng trên Threads với hơn 60K bài đăng thảo luận.

Thời tiết Hà Nội "trộm vía" nắng đẹp, các khu booth chụp ảnh hay phát freebies (vật phẩm quà tặng in hình idol) ghi nhận hàng dài các fan chờ check-in.

Đường đua thời trang của các Cổ Đông chia thành hai phong cách đối lập. Nhiều fan nữ được khen ngợi với giao diện Hip-Hop cá tính, "chuẩn" chủ đề. Trong khi đó, nhiều Cổ Đông trung thành cùng tạo hình công chúa cầu kỳ gây trầm trồ vì độ đầu tư "khủng".

Đúng "giờ lành", không khí càng thêm nóng hơn khi dàn khách mời cùng đổ bộ gồm bộ đôi DJ Huy DX - MC Hype Quân K, rapper 24K.Right, diễn giả Nguyễn Phi Vân - người sáng lập dự án Thư Viện Ước Mơ (Library of Dreams)...

Ảnh: Diệu Minh

Kịch bản chương trình diễn ra liền mạch với nhiều sân khấu âm nhạc kết hợp các trò chơi, "tiểu phẩm" vui nhộn. Trong đó, các thông tin liên quan tới chuỗi sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt của Anh Trai "Say Hi" gây trầm trồ. Liên Quân Mobile tiếp tục hợp tác với Mason Nguyễn trong MV Chung Một Người. Ca khúc bắt tai có sự góp giọng của 24K Right và Pháo. Cũng trong fan meeting, Mason Nguyễn bất ngờ giới thiệu sản phẩm âm nhạc cá nhân mới OKELA. Theo chia sẻ từ ê-kíp, MV ca khúc vừa được hoàn thiện vào tối 4/7, chính thức được "trình làng" vào tối 5/7.

Ca khúc mang năng lượng Hip-Hop đường phố, là lời tri ân của nam rapper với dòng nhạc đầu tiên mà anh "bén duyên". Trình diễn live bài hát mới tại fan meeting, Mason Nguyễn được Cổ Đông đánh giá có sự tiến bộ đáng kể ở khoản vũ đạo.

Trong set nhạc kết hợp với người anh 24K.Right, bộ đôi cũng lần đầu trình diễn live ca khúc Khó Giãi Bày. Ca khúc được tiết lộ sẽ ra mắt vào "một ngày không xa" dựa vào hiệu ứng tích cực lan truyền, cover của các Cổ Đông.

Thông tin từ roadmap cũng khiến cộng đồng Cổ Đông vô cùng phấn khích về lịch trình mini concert tổ chức vào tháng 12 tại TP.HCM cùng 24K Right. Dự án được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Anh Trai Mason Nguyễn.