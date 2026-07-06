Mason Nguyễn kể về "phép màu" thời bé, fan ủng hộ 5 thư viện tiếp sức ước mơ của idol

HHTO - Khi được hỏi: “Đọc sách xong có khiến cho mình rap hay hơn không?”, Mason Nguyễn khẳng định: “Chắc chắn là có!”. Buổi trò chuyện "Where Dreams Meet Music" trong fan meeting BÁCK TOGETHER tại Hà Nội còn là cơ hội để Mason kể với cộng đồng Cổ Đông về "phép màu" anh từng chạm tới ngày bé.

Fan meeting BÁCK TOGETHER của Mason Nguyễn vừa diễn ra trong ngày 5/7 tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội) ghi điểm với cộng đồng fan khi có một lịch trình đầy bận rộn, các hoạt động rộn ràng nối tiếp nhau từ 8h30 sáng kéo dài đến 22h.

Trong đó, buổi trò chuyện và showcase mang tên Where Dreams Meet Music dành cho zone First Class và Premium được nhiều fan ngóng đợi khi được nghe nhiều hơn về những chia sẻ, dự định của Mason Nguyễn.

Host Nguyễn Phi Vân chuyện trò cùng Mason Nguyễn.

Where Dreams Meet Music khởi đầu bằng cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa cô Nguyễn Phi Vân - người sáng lập dự án Thư Viện Ước Mơ với Mason Nguyễn. Đây là dự án do cô Nguyễn Phi Vân khởi xướng từ năm 2014 với mong muốn hoàn thành 1.000 thư viện, mang sách, nghệ thuật và không gian sáng tạo đến với 4 triệu trẻ em Việt Nam.

Mason Nguyễn kể, ngày còn đi học, anh đã xem rất nhiều bộ phim trên tivi và thấy rằng học sinh khi đến trường sẽ được tới thư viện to đẹp, nơi có rất nhiều sách, có thể ngồi đọc và ngồi học ở đó. Nhưng thực tế thì trường của Mason Nguyễn thời đó không hề có thư viện. Điều này đã gieo vào lòng Mason Nguyễn mơ ước có thư viện trong trường học, để có thể tiếp cận với nhiều loại sách hơn.

Năm tháng ấy, Mason Nguyễn thường mượn sách của những người anh em trong họ hàng, và rồi những câu chuyện đã cuốn anh chàng vào thế giới ngôn từ, khiến Mason mê không lối thoát.

“Em rất thích đọc. Nhưng em đọc rất là chậm. Vì khi đọc thấy một đoạn hay là em sẽ đọc đi đọc lại. Sau khi em đọc hết cả quyển, thì em lại phải đọc lại một lần nữa”, Mason Nguyễn chia sẻ.

Khi được cô Nguyễn Phi Vân hỏi: “Đọc sách xong có khiến cho mình rap hay hơn không?”, Mason Nguyễn khẳng định chắc nịch: “Chắc chắn là có!”.

Mason mê đọc sách và có thói quen đọc rất chậm, vì thường đọc đi đọc lại những đoạn hay.

Mason khiến các Cổ Đông phải “wow” khi bật mí cuốn sách yêu thích của anh là Túp lều của Bác Tôm. Ngay khi đọc những trang đầu tiên của cuốn sách này, Mason Nguyễn đã ngay lập tức tưởng tượng về ngôi làng, về đồng cỏ, về hai bạn nhỏ đang chạy nhảy… Anh chàng gọi đó là “phép màu”, vì chỉ bằng ngôn từ, Túp lều của Bác Tôm đã “dựng” được cả bức tranh sống động trong trí tưởng tượng của người đọc.

Lấy cảm hứng từ “phép màu” từng chạm đến khi đọc sách, Mason Nguyễn đặt mục tiêu cho bản thân là phải vẽ ra được những câu chuyện, khiến khán giả khi nghe nhạc có thể tưởng tượng trên nền móng là những ca từ do anh chấp bút.

“Việc mình đọc sách, mình học thêm được cách hành văn, và các cách dùng từ, giúp khá nhiều cho việc viết "rap" của mình”, Mason Nguyễn bật mí.

Tại fan meeting BÁCK TOGETHER, ban tổ chức cho biết với sự chung tay của cộng đồng Cổ Đông trong vòng một tháng qua (từ 5/6 - 5/7), đã có 485 lượt ủng hộ cho Thư Viện Ước Mơ với tổng số tiền hơn 397 triệu đồng. Trong đó có một Cổ Đông ủng hộ tới 160 triệu đồng.

Đại diện Def Jam Vietnam tặng hoa cho khách mời.

Bên cạnh đó nhãn hàng Lifebuoy cũng “tiếp sức” cùng Mason Nguyễn khi tặng thêm 1 thư viện trị giá 80 triệu đồng. Nhờ đó, tổng số tiền “donate” qua sự kêu gọi của Mason Nguyễn là 477.194.989 đồng.

Với sự ủng hộ này, Def Jam Vietnam, Mason và Thư Viện Ước Mơ sẽ triển khai mang đến 6 thư viện cho các ngôi trường ở vùng sâu vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn (mức đầu tư dự kiến là 80 triệu đồng cho mỗi thư viện).

Cũng tại buổi fan meeting, Mason đã tìm ra 5 bạn may mắn cùng đồng hành với anh trong chuyến đi trao thư viện sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Công bố số tiền ủng hộ của các Cổ Đông "tiếp sức" cho Mason Nguyễn mang thư viện đến các điểm trường. Clip: DIMI.

Trong cuộc trò chuyện cùng cô Nguyễn Phi Vân, Mason cũng thẳng thắn nói về những “gập ghềnh” mà anh đã trải qua. Mason bắt đầu chủ đề này với câu hỏi ngược dành cho chính host Nguyễn Phi Vân, rằng chị có từng đối mặt với “gập ghềnh” không?

Cô Nguyễn Phi Vân chia sẻ: “Nếu không vấp ngã, sẽ không có đứng lên. Nếu không bước tới, sẽ không bao giờ chạm tới những điều kỳ diệu”. Câu trả lời này đã tạo tiền đề cho Mason Nguyễn chia sẻ sâu hơn về bài học mà anh rút ra sau vấp ngã.

“Em vô cùng biết ơn, vì sau những gập ghềnh ấy, em vẫn còn mọi người ở đây, vẫn còn là fan hâm mộ. Mọi người đã cho em một cơ hội để nhìn thấy em trưởng thành và lớn lên từ những gập ghềnh mà em gặp phải”, Mason Nguyễn chia sẻ.

Qua những vấp váp, Mason Nguyễn cho biết anh rút được bài học là phải cẩn thận trong mọi hành động, suy nghĩ kỹ trước khi làm một điều gì đó.

Mason cho biết đi qua gập ghềnh, anh đã đủ bình tĩnh hơn để xử lý các tình huống. Thay vì ngay lập tức muốn giải quyết vấn đề, Mason chọn cách cho mình thời gian để chậm lại, suy nghĩ cặn kẽ, trước khi xử lý tình huống. “Chậm đi một vài phút cũng không ảnh hưởng gì. Nếu mình giải quyết càng sớm, càng dễ để lại hậu quả”, Mason đúc rút.

Mason Nguyễn dặn fan đừng bênh anh một cách bất chấp.

Ngoài ra, Mason Nguyễn còn dặn dò các Cổ Đông: “Nếu trong tương lai, nếu tôi có mắc lỗi gì thì tôi không muốn mọi người bênh tôi một cách bất chấp. Hãy nói là tôi đã sai, mình góp ý thẳng thắn với nhau, để cùng trưởng thành”. Anh thừa nhận chính những lời góp ý của mọi người khiến anh trưởng thành hơn, được nhận lỗi, tiếp thu và sửa lỗi.

Giữa lịch trình dày đặc của fan meeting BÁCK TOGETHER, buổi trò chuyện Where Dreams Meet Music mang tới không gian “thư giãn”, nơi các Cổ Đông hiểu hơn về Nguyễn Xuân Bách. Đây còn là khoảnh khắc nhìn lại của Mason sau những biến động, để tiếp tục vươn lên mạnh mẽ với hàng loạt dự án đã và đang được anh chàng ấp ủ trong thời gian tới.