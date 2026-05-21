"Chị đẹp" Quỳnh Nga phản ứng ra sao khi bị phàn nàn ăn mặc không hợp tuổi?

HHTO - Liệu "Chị đẹp" Quỳnh Nga có thực sự mặc đồ không hợp độ tuổi, hay một bộ phận khán giả chưa quen với phong cách dễ thương bất chấp tuổi tác như thế này?

Mới đây, Quỳnh Nga tham gia một sự kiện với bộ váy xòe bồng bềnh siêu ngắn, chất liệu voan có đính họa tiết hoa. Nữ diễn viên còn dùng thêm cặp tóc nơ để tạo thành diện mạo trẻ trung.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại cho rằng bộ đồ này đẹp nhưng không phù hợp với phụ nữ U40 như Quỳnh Nga, mà chỉ dành cho các cô gái tuổi đôi mươi mà thôi. Dù Quỳnh Nga vẫn có vóc dáng săn chắc thon thả, trẻ hơn độ tuổi 38 nhưng cư dân mạng lại nhận xét “Cứ cố mặc càng trẻ thì lại càng dễ bị lộ dấu hiệu tuổi tác”.

Tuy nhiên, thực tế không phải đến sự kiện gần đây mà từ nhiều năm nay, Quỳnh Nga đã chuộng style “bánh bèo” với trang phục có màu sắc rực rỡ, hoa văn bắt mắt và nhiều chi tiết khá cầu kỳ như đính nơ, kết hoa bản lớn. Nữ diễn viên cũng thường mặc trang phục dáng suông rộng, tạo cảm giác trẻ trung đáng yêu.

Có thể thấy gu ăn mặc của cô giống với các bạn trẻ hiện nay và nữ diễn viên rất chăm chỉ ăn uống khoa học, tập nhiều môn thể thao để có vóc dáng chuẩn nhất. Quỳnh Nga cũng rất tự tin với gu thời trang của mình, quan niệm chuyện ăn mặc không phụ thuộc vào tuổi tác mà tùy theo sở thích, vóc dáng mỗi người.

Quỳnh Nga cho rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn trang phục mình thích, không nên áp đặt quan niệm của mình lên người khác. Và mặc đẹp cũng là một cách tạo niềm vui cho bản thân, giúp cô thấy yêu đời hơn.

Có thể thấy Quỳnh Nga rất bình tĩnh trước những ý kiến trái chiều của khán giả, bởi cô biết rõ mình muốn gì, xây dựng hình ảnh ra sao và rất thoải mái, vui vẻ với những bộ đồ siêu lí lắc của mình.