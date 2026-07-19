Chủ tiệm sửa điện thoại tiết lộ lý do khiến các dòng iPhone 15 và 16 dễ hỏng

HHTO - USB-C được kỳ vọng sẽ giúp việc sạc và truyền dữ liệu trở nên đơn giản hơn khi Apple chuyển từ cổng Lightning sang chuẩn kết nối phổ biến này. Thế nhưng, theo các chuyên gia sửa chữa và kỹ sư phần cứng, chính sự phổ biến của USB-C cũng khiến người dùng dễ rơi vào "cái bẫy" của những sợi cáp và củ sạc giá rẻ.

Theo chủ một cửa hàng sửa chữa vi mạch iPad tại Rehab Microsoldering (Mỹ), số lượng iPhone 15 và iPhone 16 gặp lỗi liên quan đến sạc đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây.

Điều đáng nói là nhiều chiếc máy trông vẫn còn nguyên vẹn, không nứt màn hình, không có dấu hiệu cháy xém hay bị vào nước. Tuy nhiên, chúng không thể khởi động hoặc hoàn toàn không nhận sạc. Sau khi kiểm tra, nguyên nhân trong không ít trường hợp lại đến từ những sợi cáp USB-C hoặc củ sạc kém chất lượng mà người dùng mua với giá rất rẻ trên mạng hoặc tại các cửa hàng tiện lợi.

USB-C không phải sợi cáp nào cũng giống nhau

Việc Apple chuyển sang cổng USB-C trên dòng iPhone 15 giúp người dùng thuận tiện hơn khi có thể dùng chung chuẩn sạc với nhiều thiết bị khác như iPad, MacBook hay điện thoại Android.

Tuy nhiên, theo vị chủ cửa hàng này, điều này cũng kéo theo một hệ quả là thị trường xuất hiện ngày càng nhiều phụ kiện USB-C giá rẻ với chất lượng khó kiểm chứng. Nhiều người sẽ chọn mua sợi cáp giá 5 USD thay vì cáp 20 USD vì nhìn bên ngoài chúng gần như giống hệt nhau.

Thực tế, không phải cáp USB-C nào cũng được sản xuất theo cùng một tiêu chuẩn. Có những sợi cáp chỉ hỗ trợ sạc chậm, có loại hỗ trợ sạc nhanh, truyền dữ liệu tốc độ cao hoặc xuất hình ảnh. Quan trọng hơn, chất lượng linh kiện và các mạch bảo vệ bên trong cũng rất khác nhau.

Vì sao cáp giá rẻ có thể làm hỏng điện thoại?

Theo các chuyên gia được Wall Street Journal phỏng vấn, nhiều người lầm tưởng cáp sạc chỉ là một đoạn dây dẫn điện đơn giản.

Thực tế, bên trong cáp USB-C là nhiều sợi dây cùng các thành phần điện tử có nhiệm vụ giao tiếp với hệ thống quản lý pin của điện thoại. Hệ thống này giúp kiểm soát điện áp, dòng điện, nhiệt độ và phát hiện các sự cố như đoản mạch hay quá nhiệt trong quá trình sạc.

Nếu cáp được sản xuất kém chất lượng hoặc không tuân thủ tiêu chuẩn USB-C, quá trình "trao đổi" giữa bộ sạc và điện thoại có thể gặp trục trặc. Khi đó, thiết bị có nguy cơ nhận sai mức điện áp hoặc dòng điện, dẫn đến hỏng bo mạch, lỗi màn hình cảm ứng hoặc không thể sạc pin.

Không chỉ cáp, những củ sạc giá rẻ cũng tiềm ẩn rủi ro tương tự nếu thiếu các mạch bảo vệ hoặc khả năng ổn định điện áp.

Apple nói gì?

Trên trang hỗ trợ chính thức, Apple lưu ý rằng các thiết bị và cáp không tuân thủ tiêu chuẩn USB-C có thể hoạt động không như mong đợi. Công ty không bắt buộc người dùng phải sử dụng cáp hay củ sạc do Apple sản xuất, nhưng khuyến nghị nên lựa chọn phụ kiện đáp ứng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và đến từ các thương hiệu uy tín.

Điều đó đồng nghĩa, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng phụ kiện của bên thứ ba, miễn là sản phẩm được chứng nhận chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Làm sao để chọn cáp và củ sạc an toàn?

Theo các chuyên gia, thay vì chỉ nhìn vào mức giá, người dùng nên ưu tiên các sản phẩm từ những thương hiệu uy tín như Anker hay Belkin, hoặc các phụ kiện đạt chứng nhận của USB-IF - tổ chức phát triển tiêu chuẩn USB.

Ngoài ra, người dùng cần lưu ý:

Tránh mua cáp hoặc củ sạc quá rẻ, không rõ nguồn gốc.

Không tiếp tục sử dụng phụ kiện có dấu hiệu nứt, hở dây, biến dạng hoặc quá nóng khi sạc.

Thường xuyên kiểm tra cổng USB-C trên điện thoại để phát hiện bụi bẩn, hơi ẩm hoặc dấu hiệu hư hỏng.

Sử dụng bộ sạc có công suất phù hợp với thiết bị và ưu tiên các củ sạc GaN từ nhà sản xuất uy tín nếu có nhu cầu sạc nhanh.

Một sợi cáp USB-C có thể chênh nhau hàng trăm nghìn đồng, nhưng theo các chuyên gia, khoản tiết kiệm nhỏ này đôi khi lại phải đánh đổi bằng chi phí sửa chữa bo mạch hoặc thậm chí thay cả chiếc điện thoại. Với những mẫu máy cao cấp như iPhone 15 hay iPhone 16, lựa chọn phụ kiện đạt chuẩn vẫn là cách đơn giản nhất để bảo vệ thiết bị trong quá trình sử dụng.