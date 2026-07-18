Không phải iPhone 18, đây mới là sản phẩm Apple được nhiều người chờ đợi

HHTO - Trong khi sự chú ý của giới công nghệ đang đổ dồn vào iPhone 18, Apple Intelligence hay kính thực tế tăng cường, một ý tưởng khác lại được nhiều người dùng kỳ vọng hơn cả: Apple Ring. Dù chưa từng được Apple xác nhận, chiếc nhẫn thông minh được cho là có thể trở thành mảnh ghép còn thiếu trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe của hãng.

Mỗi năm, Apple lại khiến người dùng háo hức với những thế hệ iPhone mới hay các tính năng AI. Tuy nhiên, theo một bài bình luận của nhà báo công nghệ Bridget Carey trên CNET, sản phẩm mà nhiều người thực sự muốn Apple phát triển lúc này lại không phải smartphone hay kính AR, mà là một chiếc nhẫn thông minh.

Nhận định này xuất phát từ sự phát triển nhanh chóng của thị trường thiết bị đeo theo dõi sức khỏe. Trong vài năm qua, những sản phẩm như Oura Ring hay Samsung Galaxy Ring đã chứng minh rằng một chiếc nhẫn nhỏ gọn vẫn có thể theo dõi nhịp tim, chất lượng giấc ngủ, nhiệt độ cơ thể và nhiều chỉ số sức khỏe khác mà không cần phải đeo đồng hồ thông minh cả ngày.

Vì sao Apple Ring lại được kỳ vọng?

Apple Watch hiện vẫn là một trong những smartwatch hàng đầu về khả năng theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích đeo đồng hồ 24/7, đặc biệt là khi đi ngủ hoặc tham gia các hoạt động cần sự thoải mái.

Một chiếc nhẫn thông minh có thể giải quyết chính vấn đề đó. Với kích thước nhỏ gọn và ít gây vướng víu, thiết bị này có khả năng ghi nhận dữ liệu sức khỏe liên tục mà người dùng gần như quên mất mình đang đeo.

Nếu Apple tham gia thị trường này, Apple Ring được kỳ vọng sẽ hoạt động như một thiết bị bổ trợ cho Apple Watch thay vì thay thế hoàn toàn. Chiếc nhẫn có thể đảm nhiệm việc thu thập dữ liệu sức khỏe suốt ngày đêm, sau đó đồng bộ với ứng dụng Health trên iPhone và các thiết bị Apple khác. Đây cũng là hướng đi phù hợp với chiến lược lấy sức khỏe làm trọng tâm mà Apple đã theo đuổi trong nhiều năm qua.

Apple vẫn chưa xác nhận

Dù ý tưởng về Apple Ring đã xuất hiện từ nhiều năm trước thông qua các bằng sáng chế và tin đồn, đến nay Apple vẫn chưa từng công bố đang phát triển hay sẽ ra mắt sản phẩm này.

Trong bối cảnh các hãng công nghệ liên tục mở rộng danh mục thiết bị đeo, việc Apple chưa có một sản phẩm cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc nhẫn thông minh khiến nhiều người dùng cảm thấy tiếc nuối.

Nếu Apple Ring trở thành hiện thực, thiết bị này có thể mang đến trải nghiệm theo dõi sức khỏe kín đáo hơn, đồng thời bổ sung thêm một lựa chọn cho những người không muốn đeo Apple Watch thường xuyên.

Dĩ nhiên, trước khi Apple lên tiếng chính thức, Apple Ring vẫn chỉ là một sản phẩm "được mong chờ" hơn là một thiết bị chắc chắn sẽ xuất hiện. Nhưng chính điều đó cũng cho thấy kỳ vọng ngày càng lớn của người dùng đối với bước đi tiếp theo của Apple trong lĩnh vực thiết bị đeo thông minh.