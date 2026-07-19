Chung kết World Cup 2026 liệu có bị hoãn vì khói cháy rừng bao phủ New York?

HHTO - Các đám cháy rừng ở Canada khiến khu vực New York - New Jersey (Mỹ), nơi tổ chức trận Chung kết World Cup 2026, bị bao phủ bởi lớp khói dày đặc. Liệu FIFA có hoãn trận đấu giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina?

Tóm tắt nhanh: · Khói từ các đám cháy rừng ở Canada khiến không khí ở New York (Mỹ) bị ảnh hưởng. · FIFA cho biết trận Chung kết giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina vẫn diễn ra theo đúng lịch, chưa có kế hoạch hoãn. · Ban tổ chức vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến chất lượng không khí trước giờ bóng lăn.

Khói từ các vụ cháy rừng tại Canada đang khiến chất lượng không khí ở New York (Mỹ) suy giảm trước trận Chung kết World Cup 2026 giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina.

Tuy nhiên, theo FIFA, trận đấu vẫn diễn ra theo đúng lịch (2h sáng 20/7 theo giờ Việt Nam).

Khói cháy rừng khiến cảnh báo về chất lượng không khí được đưa ra

Theo kênh thể thao quốc tế beIN SPORTS, khói từ hàng trăm đám cháy rừng ở Canada đã lan xuống phía Nam, ảnh hưởng đến nhiều nơi ở nước Mỹ.

Chính vì vậy, không khí trước trận Chung kết World Cup 2026 đã bị lu mờ - theo nghĩa đen - do khói cháy rừng.

Chính quyền ở một số địa phương đã ra cảnh báo sức khỏe nghiêm trọng do mức độ ô nhiễm bụi mịn cao, khuyên người dân và du khách hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi và những người có bệnh về đường hô hấp.

Khói bao phủ New York trong những ngày trước trận Chung kết World Cup 2026. Ảnh: MEC.

FIFA có hoãn trận chung kết World Cup 2026?

Đến thời điểm hiện tại, câu trả lời là không.

Theo beIN SPORTS, FIFA xác nhận trận Chung kết vẫn được tổ chức theo kế hoạch. Các nhà chức trách đang theo dõi chặt chẽ chất lượng không khí và điều kiện thời tiết. Các quyết định liên quan đến sự kiện (trận Chung kết) sẽ phụ thuộc vào tình hình khói và hướng dẫn từ các cơ quan y tế công cộng.

Sân vận động New York New Jersey, nơi sẽ diễn ra trận Chung kết World Cup 2026. Ảnh: Stephen K.H. Moyes/ AP Photo.

Như vậy, nếu không có diễn biến bất thường khác, trận chung kết World Cup 2026 vẫn sẽ diễn ra đúng lịch. Mặc dù nhiều trang thể thao vẫn đang đặt câu hỏi là liệu các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina có thể thi đấu tốt nhất trong điều kiện có khói như vậy hay không.