"Lời nguyền" tồn tại gần một thế kỷ của World Cup chưa ai phá được là gì?

HHTO - Ngoài những kỷ lục ghi bàn ấn tượng, World Cup lại có một "lời nguyền" tồn tại gần thế kỷ mà ngay cả mùa giải 2026 cũng chưa hóa giải được.

Tóm tắt chung những điểm nổi bật: Sự tồn tại của "lời nguyền" trăm năm: Suốt lịch sử 22 kỳ World Cup (từ năm 1930 đến 2022), toàn bộ các đội tuyển bước lên ngôi vô địch đều được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên (HLV) mang quốc tịch của chính quốc gia đó .

Suốt lịch sử 22 kỳ World Cup (từ năm 1930 đến 2022), toàn bộ các đội tuyển bước lên ngôi vô địch đều được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên (HLV) mang quốc tịch của chính quốc gia đó . Rào cản không thể vượt qua của HLV ngoại: Trong lịch sử giải đấu, chưa từng có một HLV ngoại quốc nào giành được cúp vàng .

Trong lịch sử giải đấu, chưa từng có một HLV ngoại quốc nào giành được cúp vàng . Tiếp tục linh ứng ở World Cup 2026: Trận chung kết World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha (dưới sự dẫn dắt của Luis de la Fuente) và Argentina (dưới sự chỉ đạo của Lionel Scaloni) , và cả hai chiến lược gia này đều là người bản địa.

Gần một thế kỷ trôi qua, World Cup đã chứng kiến vô số kỷ lục được thiết lập và bị "xô đổ". Thế nhưng cho đến nay, vẫn có một "lời nguyền" vô hình tồn tại mà ngay cả những đội bóng hay cầu thủ hàng đầu của giải đấu lớn nhất hành tinh cũng chưa từng phá được.

Lịch sử World Cup từ giải đấu sơ khai năm 1930 tại Uruguay, cho đến chương gần nhất vào năm 2026 này đã trải qua 23 phiên bản. Tuy đã có nhiều Quán quân nâng cao chiếc cúp, cũng như nhiều lứa cầu thủ siêu sao xuất hiện, nhưng vẫn chưa từng có đội bóng nào giành chiến thắng nhờ sự dẫn dắt của một HLV ngoại quốc (tức không mang quốc tịch của đội tuyển quốc gia đại diện).

Những bộ óc chiến thuật thiên tài như Marcello Lippi (Ý - 2006), Joachim Löw (Đức - 2014) hay Didier Deschamps (Pháp - 2018) là những người con bản địa, thấu hiểu tường tận gốc rễ văn hóa, dòng máu và tinh thần dân tộc của các cầu thủ. Sự đồng điệu về ngôn ngữ và lòng tự tôn dân tộc đã góp phần không nhỏ để giúp đội tuyển quốc gia đứng trên bục nhận giải cao nhất của World Cup.

Chưa từng có HLV nào dẫn dắt một đội tuyển khác quốc tịch của mình lên ngôi vô địch World Cup.

Danh sách các HLV chiến thắng và quốc gia tương ứng:

2022: Argentina, Escalon (Pujato, Argentina) 2018: Pháp, Deschamps (Bayonne, Pháp) 2014: Đức, Löw (Schönau im Schwarzwald, Đức) 2010: Tây Ban Nha, del Bosque (Salamanca, Tây Ban Nha) 2006: Ý, Lipi (Viareggio, Ý) 2002: Brazil, Scholar (Paso Fundo, Brazil) 1998: Pháp, Jackie (Seil-sus-Cousin, Pháp) 1994: Brazil, Parreira (Rio de Janeiro, Brazil) 1990: Đức, Beckenbauer (Munich, Đức) 1986: Argentina, Billiards (La Paternal, Argentina) 1982: Ý, Bearzot (Aielo del Friuli, Ý) 1978: Argentina, Menoti (Rosario, Argentina) 1974: Đức, St. (Dresden, Đức) 1970: Brazil, Zagalo (Maseio, Brazil) 1966: Anh, Ramsey (Dagenham, Anh) 1962: Brazil, Moreira (Mirasema, Brazil) 1958: Brazil, Feola (San Paolo, Brazil) 1954: Đức, Herberger (Manheim, Đức) 1950: Uruguay, Lopez (Montevideo, Uruguay) 1938: Ý, Poco (Torino, Ý) 1934: Ý, Poco (Torino, Ý) 1930: Uruguay, Supici (Colonia del Sacramento, Uruguay)

Thực chất có không ít trường hợp HLV ngoại quốc đưa đội tuyển của mình tiến sâu vào trận Chung kết World Cup, như George Raynor (người Anh) dẫn dắt đội tuyển Thụy Điển năm 1958, Ernst Happel (người Áo) cùng "cơn lốc màu da cam" Hà Lan năm 1978. Song, những trường hợp này đều không thể giành chiến thắng chung cuộc.

Kỳ World Cup 2026 cũng đã chứng kiến làn sóng đổ bộ mạnh mẽ của các HLV ngoại quốc. Thế nhưng sau tất cả, một lần nữa "lời nguyền" lại linh ứng khi Chung kết là màn so găng giữa tuyển Tây Ban Nha và tuyển Argentina, tức giữa hai HLV bản địa là Luis de la Fuente và Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni có thể dẫn dắt tuyển Argentina lên ngôi vô địch một lần nữa?

Trong đó, Lionel Scaloni từng dẫn dắt "anh em dân văn phòng" của Lionel Messi đến chức vô địch mùa giải năm 2022. Tuy nhiên, Luis de la Fuente cũng không phải dạng vừa khi đã thổi luồng sinh khí mới vào lối chơi của La Roja. Bất kể Tây Ban Nha hay Argentina chiến thắng, chiếc cúp vàng danh giá vẫn sẽ được nâng lên bởi một người con mang dòng máu thuần túy của quê hương mình, và khán giả chỉ có thể chờ đợi ít nhất là đến mùa giải World Cup 2030 để xem có ai "phá chuỗi" này được không.