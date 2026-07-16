Gặp xe cấp cứu phía sau, nhường đường thế nào để vừa đúng luật, vừa an toàn?

HHTO - Vụ việc một chiếc xe 7 chỗ bị phản ánh không nhường đường cho xe cấp cứu đang được cơ quan chức năng xác minh một lần nữa làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Bên cạnh câu chuyện đúng - sai trong vụ việc, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi: Nếu đang lưu thông trên đường và nghe tiếng còi xe cấp cứu, tài xế cần xử lý thế nào để vừa bảo đảm an toàn, vừa đúng quy định?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh ô tô 7 chỗ biển số 23A.093.XX có dấu hiệu không nhường đường cho xe cấp cứu. Được biết, sự việc xảy ra trên đoạn đường từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ (tỉnh Tuyên Quang) vào tối qua 15/7.

Theo đó, dù đoạn đường QL4C (đường Hạnh Phúc) từ TP Hà Giang (cũ) đi qua Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc nhiều đèo dốc, đường hẹp và tài xế xe cấp cứu xin vượt bằng còi nhiều lần nhưng xe 7 chỗ không giảm tốc độ. Lúc xảy ra sự việc, trời mưa, đường trơn nên xe phía trước không giảm tốc độ, không nhường đường thì xe cấp cứu không thể vượt được.

Thời điểm đó, xe cấp cứu chở một bệnh nhân nam đang trong tình trạng nguy kịch, nhân viên y tế đi cùng phải bóp bóng Ambu can thiệp thông khí nhân tạo, cố giữ mạng sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên bệnh nhân đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu.

Xe ô tô 7 chỗ bị cho là không nhường đường cho xe cấp cứu trong suốt 5 km. (Ảnh: Hung Nguyen Van)

Ngày 16/7, phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành xác minh vụ việc. Sau khi nắm thông tin, đơn vị này đã cho xử lý ngay. Hiện đã tìm được chủ xe 7 chỗ và đang tiến hành làm việc.

Tiếng còi của xe cấp cứu luôn là tín hiệu khiến nhiều người tham gia giao thông lập tức giảm tốc và tìm cách nhường đường. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải tình huống nào cũng đơn giản. Có người đang chạy trên đường hẹp, hai bên đều kín xe. Có người lại dừng ngay trước vạch đèn đỏ. Cũng có trường hợp tài xế lo lắng nếu đánh lái hoặc vượt tín hiệu đèn giao thông sẽ bị xử phạt nên chần chừ, khiến xe cấp cứu phải giảm tốc hoặc đổi hướng di chuyển.

Chính vì vậy, việc hiểu đúng cách nhường đường cho xe ưu tiên không chỉ giúp tránh vi phạm pháp luật mà còn có thể góp phần rút ngắn từng phút quý giá trong hành trình đưa người bệnh đến bệnh viện.

Đừng phanh gấp hay đánh lái đột ngột

Khi phát hiện xe cấp cứu đang phát tín hiệu ưu tiên phía sau, điều đầu tiên tài xế nên làm là giữ bình tĩnh.

Thay vì phanh gấp hoặc lập tức đánh lái sang một bên, người điều khiển phương tiện cần quan sát gương chiếu hậu và tình hình giao thông xung quanh để xác định hướng nhường đường phù hợp.

Nếu điều kiện cho phép, hãy bật đèn tín hiệu chuyển hướng, giảm tốc độ từ từ rồi di chuyển sát về phía bên phải hoặc chuyển làn để tạo khoảng trống cho xe cấp cứu đi qua.

Việc xử lý bình tĩnh giúp các phương tiện phía sau cũng kịp nhận biết ý định của bạn, hạn chế nguy cơ va chạm dây chuyền.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Kẹt xe cũng có cách tạo "hành lang" cho xe cấp cứu

Ở các tuyến đường đông phương tiện, việc nhường đường không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc phải dừng hẳn.

Nếu không còn khoảng trống, các phương tiện có thể chủ động dịch chuyển từng chút một sang hai bên để mở lối đi ở giữa. Điều quan trọng là mỗi phương tiện chỉ cần nhường một phần không gian. Khi tất cả cùng phối hợp, xe cấp cứu sẽ có đủ khoảng trống để di chuyển nhanh hơn.

Ngược lại, việc cố giữ nguyên vị trí, tăng tốc hoặc bám theo phía sau xe cấp cứu để "đi nhờ" sẽ khiến tình hình giao thông trở nên hỗn loạn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đang dừng đèn đỏ có được vượt để nhường đường?

Đây là một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất.

Trong thực tế, không có quy định nào cho phép người điều khiển phương tiện được tùy ý vượt đèn đỏ chỉ vì phía sau có xe cấp cứu. Nếu tự ý lao qua nút giao khi điều kiện không bảo đảm an toàn, người lái vẫn có thể gây tai nạn.

Trong tình huống này, tài xế nên quan sát kỹ không gian xung quanh. Nếu có thể dịch chuyển xe lên phía trước hoặc sang một bên để tạo khoảng trống mà vẫn bảo đảm an toàn, hãy thực hiện. Nếu không còn khả năng di chuyển, việc giữ nguyên vị trí thay vì đánh lái đột ngột cũng là lựa chọn an toàn hơn. Quan trọng nhất là không vì quá hoảng hốt mà tạo thêm một tình huống nguy hiểm khác trên đường.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Không nhường đường cho xe ưu tiên bị xử phạt ra sao?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển ô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ có thể bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Quy định này được ban hành nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông đối với các phương tiện ưu tiên như xe cứu thương, xe chữa cháy hay xe làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Đối với nhiều trường hợp như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, đa chấn thương hay ngừng tuần hoàn, thời gian luôn là yếu tố quyết định. Các bác sĩ vẫn thường nhắc đến khái niệm "thời gian vàng" - khoảng thời gian ngắn nhất để người bệnh được tiếp cận điều trị nhằm tăng cơ hội sống và giảm nguy cơ để lại di chứng nặng nề.

Bởi vậy, tiếng còi của xe cấp cứu không chỉ là tín hiệu ưu tiên theo quy định của pháp luật. Đó còn là lời nhắc rằng phía sau cánh cửa chiếc xe ấy có thể là một người bệnh đang chạy đua với từng phút, từng giây để giành lại sự sống.

Vụ việc chiếc xe 7 chỗ bị phản ánh không nhường đường cho xe cấp cứu hiện vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh. Dù kết quả cuối cùng ra sao, vụ việc cũng là dịp để mỗi người tham gia giao thông nhìn lại phản xạ của chính mình khi bắt gặp xe ưu tiên trên đường. Bởi đôi khi, chỉ một khoảng trống được tạo ra đúng lúc cũng có thể mang đến thêm cơ hội cho một sinh mạng.