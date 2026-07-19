"Mật mã số 19" gây sốt World Cup 2026 bởi những chi tiết trùng hợp bất ngờ

HHTO - Trước trận Chung kết World Cup 2026 giữa ĐT Argentina và ĐT Tây Ban Nha, mạng xã hội toàn cầu đang lan truyền một câu chuyện được ví như "kịch bản điện ảnh" đều gắn với con số 19, người hâm mộ không khỏi thích thú khi chứng kiến những sự trùng hợp hiếm có này.

Trận Chung kết World Cup 2026 không chỉ được chờ đợi bởi màn so tài giữa hai đội tuyển hàng đầu thế giới mà còn bởi cuộc đối đầu mang tính biểu tượng giữa Lionel Messi và Lamine Yamal. Một người là huyền thoại đã chinh phục gần như mọi danh hiệu cao quý, người còn lại là ngôi sao trẻ được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới.

Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt là mối liên kết của hai cầu thủ đã bắt đầu từ... 19 năm trước. Năm 2007, Barcelona phối hợp cùng UNICEF và tờ Sport thực hiện bộ lịch từ thiện. Gia đình của Lamine Yamal may mắn được lựa chọn tham gia buổi chụp hình khi cậu bé mới khoảng 5 tháng tuổi.

Trong bộ ảnh ấy, Lionel Messi - khi đó mới 20 tuổi và đang từng bước khẳng định mình trong màu áo Barcelona và được giao nhiệm vụ bế và tắm cho em bé trong một chiếc chậu nhựa. Không ai có thể ngờ rằng cậu bé năm ấy sau này sẽ trở thành một trong những tài năng bóng đá sáng giá nhất thế giới.

Bức ảnh Messi tắm cho Yamal đã trở thành một trong những bức ảnh "để đời" của nền bóng đá thế giới. (Ảnh: UNICEF)

Suốt nhiều năm, bức ảnh gần như bị lãng quên trước khi cha của Yamal chia sẻ lại vào năm 2024 cùng dòng chú thích nổi tiếng: "Sự khởi đầu của hai huyền thoại". Kể từ đó, khoảnh khắc đặc biệt này liên tục được nhắc đến mỗi khi Yamal tỏa sáng. Đến World Cup 2026, khi Argentina và Tây Ban Nha cùng tiến vào trận đấu cuối cùng, bức ảnh ấy một lần nữa phủ sóng khắp mạng xã hội.

Không dừng lại ở câu chuyện về bức ảnh lịch sử, người hâm mộ còn phát hiện hàng loạt chi tiết đều liên quan đến con số 19.

Điều đầu tiên chính là khoảng cách đúng 19 năm từ ngày Messi bế và tắm cho Yamal đến thời điểm cả hai đối đầu trong trận Chung kết World Cup.

(Ảnh: FBNV)

Trùng hợp hơn, Lamine Yamal hiện cũng đang ở tuổi 19 - độ tuổi mà nhiều người cho rằng vẫn còn quá trẻ để góp mặt trong một trận Chung kết World Cup, nhưng anh đã trở thành trụ cột của tuyển Tây Ban Nha.

Chưa hết, trận Chung kết World Cup 2026 lại diễn ra vào ngày 19/7 (theo giờ địa phương). Với nhiều cổ động viên, đây là chi tiết khiến "mật mã số 19" càng trở nên thú vị.

Bên cạnh đó, ngày sinh nhật của Lamine Yamal là 13/7, còn Messi là 24/6, cách nhau đúng 19 ngày.

(Ảnh: FBNV)

Một điểm trùng hợp khác cũng được chia sẻ rộng rãi là việc Yamal từng khoác áo số 19 khi bắt đầu hành trình tại World Cup. Trong khi đó, Messi cũng từng mặc áo số 19 ở những năm đầu sự nghiệp tại Barcelona cũng như tại World Cup 2006 trước khi chuyển sang chiếc áo số 10 huyền thoại.

Dù tất cả chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên, cộng đồng mạng vẫn hào hứng gọi đây là "mật mã số 19", thậm chí đùa rằng "biên kịch bóng đá" đã sắp đặt mọi thứ quá hoàn hảo.

Chia sẻ trước trận Chung kết, Messi thừa nhận anh vẫn cảm thấy khó tin mỗi khi nhìn lại bức ảnh năm xưa. Siêu sao người Argentina cho biết không ai có thể tưởng tượng rằng cậu bé từng được mình bế trên tay lại trưởng thành nhanh đến vậy và giờ đây sẽ đứng bên kia chiến tuyến trong trận đấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Messi cũng dành nhiều lời khen cho Yamal, đánh giá tài năng trẻ của Tây Ban Nha sở hữu phẩm chất đặc biệt và vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trong những năm tới.