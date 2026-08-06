DILLAN - DANGHONGHAI đón "mợ ngố" Song Ji Hyo, hứa hẹn hát nhạc Tinh Hà "Say Hi"

HHTO - Mới đây, Anh Trai DILLAN và DANG HONG HAI vừa háo hức chia sẻ thông tin sẽ đồng hành cùng nữ diễn viên Song Ji Hyo trong một chương trình truyền hình thực tế giới thiệu về văn hóa Việt Nam.

Trên trang cá nhân, hai Anh Trai DILLAN và DANG HONG HAI cùng khiến fan "đứng ngồi không yên" khi xác nhận sắp đồng hành cùng "mợ ngố" - nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Song Ji Hyo trong một dự án đặc biệt.

DILLAN, DANG HONG HAI "nhá hàng" những hình ảnh đầu tiên về chương trình.

Dù chưa hé lộ tên chính thức, các nam ca sĩ cho biết đây là chương trình truyền hình thực tế do VieON hợp tác cùng đài truyền hình JTBC (Hàn Quốc) sản xuất. Dự án hướng đến việc kết nối các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc thông qua những trải nghiệm thực tế, đồng thời góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa và con người Việt Nam đến đông đảo khán giả.

Diễn viên Song Ji Hyo "làm khách" khám phá văn hoá Việt.

DANG HONG HAI từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, nam ca sĩ cho biết việc được đồng hành với "tượng đài thanh xuân" Song Ji Hyo là điều anh từng mơ ước từ nhiều năm trước.

"Hải đã thích tiền bối Song Ji Hyo từ khi còn học trung học. Vì vậy, cơ hội được làm việc cùng một thần tượng tuổi thơ khiến mình vừa vinh dự vừa mong chờ. Hải hy vọng sẽ có thật nhiều khoảnh khắc vui vẻ và có thể giới thiệu đến tiền bối những nét đặc sắc trong văn hóa Việt Nam" - DANG HONG HAI bày tỏ.

Trong khi đó, DILLAN vừa háo hức vừa có chút áp lực khi trở thành một mảnh ghép của chương trình. Với giọng ca sinh năm 2000, Song Ji Hyo không chỉ là một nghệ sĩ nổi tiếng mà còn là người truyền cảm hứng để anh theo đuổi con đường nghệ thuật.

DILLAN hào hứngchia sẻ: "Tiền bối Song Ji Hyo là một trong những lý do DILLAN muốn trở thành K-Pop idol. Hồi học lớp 5, lớp 6, ngày nào mình cũng thức từ 5 giờ sáng để xem Running Man trước khi đi học. Vì vậy, cơ hội lần này kiểu "À, mình thành công rồi, đạt được ước mơ gặp idol hồi xưa của mình rồi". Hy vọng DILLAN có thể đi chơi, ăn vui vẻ và chụp hình nhiều với tiền bối Song Ji Hyo để khoe ba mẹ".

Không chỉ mong chờ được ghi hình cùng thần tượng, DILLAN còn hy vọng có cơ hội giao lưu âm nhạc với nữ diễn viên Hàn Quốc: "DILLAN biết Hot Issue của 4Minute là signature, bài hát yêu thích của chị. Nhưng nếu được giới thiệu nhạc Việt, mình sẽ chọn Together We Shine của Tinh Hà "Say Hi" vì bài hát mang tinh thần gắn kết rất đúng với hành trình lần này".

Ngoài ra, hai Anh Trai cũng bật mí chương trình sẽ còn nhiều điều bất ngờ dành cho khán giả. Trong đó, dàn nghệ sĩ góp mặt không dừng lại ở con số 3 thành viên mà còn có thêm một gương mặt quốc tế và hai nghệ sĩ Việt Nam.