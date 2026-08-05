ATVNCG 2026: Vì sao Anh Tài Thơm Da LAB liên tục "thống nhất" mạng xã hội?

HHTO - Từ diện mạo gây sốt đến hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực, Thơm Da LAB đang là một trong những Anh Tài "thoát vòng" mạnh mẽ nhất của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, liên tục tạo hiệu ứng viral trên mạng xã hội.

Ngay từ những tập đầu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 (ATVNCG 2026), nhiều Anh Tài đã cho thấy sự bứt phá về độ nhận diện. Trong số đó, Thơm (Da LAB) là một trong những cái tên có màn "thoát vòng" ấn tượng nhất khi liên tục tạo hiệu ứng viral trên mạng xã hội. Từ những phần trình diễn cho đến các khoảnh khắc đời thường, thành viên Da LAB đều thu hút lượng lớn sự quan tâm của khán giả.

Sau khi tham gia chương trình, Thơm xuất hiện tại nhiều sự kiện hơn, hợp tác với nhiều nhãn hàng và thu hút đông đảo khán giả đến giao lưu. Ảnh: FBNV.

Sức hút của Thơm được thể hiện rõ qua các sự kiện bên lề chương trình. Mỗi lần nam ca sĩ xuất hiện, nhiều khán giả chủ động xếp hàng từ sớm chỉ để có cơ hội gặp gỡ, giao lưu. Đây là tín hiệu rõ rệt cho thấy lượng người hâm mộ của thành viên Da LAB đang tăng trưởng mạnh sau hiệu ứng từ chương trình.

Thơm từng dẫn đầu trong bảng xếp hạng nghệ sĩ/KOL nhận được nhiều sự chú ý tại các sự kiện giai đoạn 13-19/7. Nguồn: Socialite.

Một trong những yếu tố giúp Thơm tạo nên "cơn sốt" chính là màn lột xác về ngoại hình. Từ lần xuất hiện tại họp báo với mái tóc vuốt gọn đến hình tượng Hoàng tử bé ở Công diễn Hội ngộ từng tạo nên trào lưu vương miện jeans, rồi phong cách quyến rũ tại Công diễn 1, anh liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Không chỉ sở hữu chất giọng đặc trưng, visual trẻ trung cùng thần thái ngày càng cuốn hút giúp Thơm chinh phục thêm một lượng lớn khán giả trẻ.

Ngoại hình trẻ trung, nụ cười hiền, phong thái điềm tĩnh cùng tính cách hài hước giúp Thơm dễ dàng tạo thiện cảm với công chúng. Ảnh: FBNV.

Thơm từ lâu đã được giới chuyên môn và các nghệ sĩ trong giới đánh giá cao nhờ màu giọng đặc trưng, khả năng hát, rap linh hoạt cùng tư duy âm nhạc hiện đại. Anh được xem là một trong những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc reggae nổi bật tại Việt Nam.

Bên cạnh các sản phẩm cùng Da LAB, Thơm còn hoạt động solo với nghệ danh JKGiD và sở hữu nhiều ca khúc viral. Kho nhạc đồ sộ của Thơm và Da LAB đang trở thành "mỏ vàng" để nhiều khán giả mới khám phá sau khi biết đến anh qua ATVNCG 2026.

Thơm sở hữu chất giọng đặc trưng rất mềm mại và đặc trưng.

Bên cạnh tài năng âm nhạc, Thơm còn được yêu mến bởi hình ảnh một người chồng, người cha mẫu mực. Anh có một gia đình nhỏ với hai cô con gái đáng yêu và thường xuyên chia sẻ những câu chuyện giản dị về cuộc sống gia đình trước khi tham gia chương trình. Những mẩu chuyện dễ thương, ngọt ngào này đang được netizen chia sẻ lại rất nhiều trên mạng xã hội, đặc biệt là những dòng trạng thái tình cảm mà anh từng dành cho bà xã, điển hình như: "Anh luôn nghĩ em xứng đáng với người tốt hơn, vậy nên anh tốt hơn".

Thơm ghi điểm nhờ những nội dung gần gũi về cuộc sống gia đình. Ảnh: FBNV.

Trước sự "thoát vòng" ngoài mong đợi, Thơm thừa nhận chính anh và ê-kíp cũng không lường trước được sức lan tỏa này. Thành viên Da LAB chia sẻ rằng, khi nhận lời tham gia ATVNCG 2026, anh chỉ đơn giản muốn trải nghiệm một hành trình mới và thử thách bản thân. "Việc mọi người quan tâm đến visual hay phong cách của tôi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Nhưng điều đó cũng không làm thay đổi mục tiêu ban đầu. Nếu có thay đổi thì chỉ là những yếu tố bên ngoài. Còn bên trong, mình vẫn giữ nguyên sự háo hức, quyết tâm và niềm vui khi được trải nghiệm hành trình này", Thơm bày tỏ.