Hai năm qua, Long Vũ đã đi đâu sau khi bùng nổ với "Đi Giữa Trời Rực Rỡ"?

HHTO - Những tưởng Long Vũ sẽ bứt phá ngoạn mục sau phim "Đi Giữa Trời Rực Rỡ", nhưng vì sao mãi gần hai năm sau "Chải" mới tái xuất?

Cuối năm 2024, Đi Giữa Trời Rực Rỡ trở thành hiện tượng của truyền hình Việt. Chuyện tình giữa cô nàng Pu cá tính, ham học với chàng công tử Chải mải chơi, chiều Pu hết cỡ đã làm khán giả thích thú. Từ đó mà hai diễn viên Long Vũ và Thu Hà Ceri cũng trở thành ngôi sao mới của màn ảnh nhỏ.

Những tưởng thành công của Đi Giữa Trời Rực Rỡ sẽ là bệ phóng hoàn hảo để các diễn viên đóng phim mới liên tục, nhưng cả Long Vũ lẫn Thu Hà Ceri lại khá im ắng. Mãi đến bây giờ, Long Vũ mới trở lại phim giờ vàng VTV qua Mùa Hè Năm Ấy.

Nhân vật của Long Vũ là Khánh, chàng trai thuộc dạng học sinh cá biệt trong lớp nhưng lại rất thân thiết với cô nàng học giỏi nghiêm túc tên Phương. Họ đã nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho nhau, nhưng một biến cố xảy ra khiến Khánh và Phương hiểu lầm, xa nhau từ mùa Hè năm ấy.

Nhiều khán giả nhận thấy Chải và Khánh có nhiều nét tương đồng, đều là chàng trai trẻ có phần nổi loạn, bướng bỉnh. Nhưng Long Vũ lại thấy mỗi nhân vật có nét riêng. Chải thì một lòng một dạ hướng về Pu với tình yêu trong sáng còn Khánh lại có phần vô trách nhiệm, gây ảnh hưởng đến người khác.

Mùa Hè Năm Ấy là phim đầu tiên Long Vũ đóng cùng với mẹ mình, nghệ sĩ Vân Dung. Nhưng vì thuộc hai tuyến nhân vật khác nhau nên rất ít cảnh diễn chung khiến Long Vũ có chút tiếc nuối. Phía sau ống kính, hai mẹ con thường xuyên trao đổi về kịch bản, cách xây dựng nhân vật để Long Vũ cải thiện diễn xuất.

Long Vũ tiết lộ rằng sau khi nổi tiếng với vai Chải, anh đã đi thử vai của nhiều dự án và đã trượt gần 10 lần. Gần hai năm qua, dù liên tục tìm kiếm cơ hội nhưng Long Vũ chỉ nhận được hai vai phụ. Dù là vai lớn hay nhỏ, nam diễn viên vẫn cố gắng hết sức, nỗ lực đến cùng để có không bỏ lỡ cơ hội làm nghề.