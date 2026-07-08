Clip Đặng Hồng Hải năm 12 tuổi gây bão, chính chủ vội vào xin: “Xóa ngay cho tôi”

HHTO - Sau khi góp mặt trong Tinh Hà "Say Hi", Đặng Hồng Hải nhanh chóng trở thành gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Không chỉ theo dõi những màn trình diễn hiện tại, cộng đồng mạng còn "đào lại" đoạn clip ghi lại hình ảnh nam ca sĩ khi mới 12 tuổi, qua đó hé lộ một lát cắt thú vị trong hành trình theo đuổi nghệ thuật của anh.

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền đoạn clip ghi lại phần trình diễn của Đặng Hồng Hải tại chương trình Người Hùng Tí Hon năm 2015. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý khi xuất hiện đúng thời điểm nam ca sĩ đang được nhiều khán giả biết đến hơn nhờ Tinh Hà "Say Hi".

Màn trình diễn của Đăng Hồng Hải tại Người Hùng Tí Hon (2015).

Trong đoạn clip, Đặng Hồng Hải khi ấy mới 12 tuổi nhưng đã thể hiện sự tự tin trên sân khấu với phần hát và nhảy giàu năng lượng. Gương mặt bầu bĩnh, phong cách biểu diễn hồn nhiên cùng những động tác vũ đạo dứt khoát khiến nhiều người thích thú khi nhìn lại hình ảnh của nam ca sĩ cách đây hơn một thập kỷ.

Không chỉ gây bất ngờ bởi ngoại hình "búng ra sữa", Đặng Hồng Hải còn khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả với bộ trang phục biểu diễn lấp lánh. Chính sự đối lập giữa cậu bé hồn nhiên năm nào và hình ảnh trưởng thành, cá tính tại Tinh Hà "Say Hi" khiến đoạn clip nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán.

Nhiều người còn đùa rằng Đặng Hồng Hải dậy thì quá thành công.

Đáng chú ý, Đặng Hồng Hải cũng nhanh chóng xuất hiện dưới phần bình luận của bài đăng với dòng nhắn hài hước: "Xóa ngay cho tôi" kèm biểu tượng khóc. Màn "cầu cứu" bất thành này khiến phần bình luận càng thêm rôm rả, góp phần đẩy đoạn clip tiếp tục được chia sẻ rộng rãi.

Lời "cầu cứu" đầy bất lực của Hồng Hải khiến người hâm mộ càng thêm thích thú.

Không chỉ mang đến tiếng cười, đoạn clip còn khiến nhiều khán giả nhìn lại chặng đường theo đuổi nghệ thuật đầy kiên trì của Đặng Hồng Hải. Bắt đầu biểu diễn từ nhỏ, anh lần lượt tham gia Người Hùng Tí Hon (2015), Giọng hát Việt Nhí (2016), sau đó dành 7 năm làm thực tập sinh tại Hàn Quốc dưới sự đào tạo của Fantagio, Cube Entertainment và Dongyo Entertainment. Trước khi góp mặt tại Tinh Hà "Say Hi", nam ca sĩ còn thử sức ở Boys Planet (2023), cho thấy quyết tâm theo đuổi đam mê suốt nhiều năm.

Đặng Hồng Hải từng bước chứng minh sự chăm chỉ và bền bỉ trên con đường nghệ thuật.

Hơn 10 năm sau lần xuất hiện trên sân khấu Người Hùng Tí Hon (2015), cậu bé với bộ trang phục lấp lánh ngày nào nay đã trở thành một trong những gương mặt được chú ý của Tinh Hà "Say Hi". Có lẽ, chính đoạn clip tuổi 12 đang được "đào lại" cũng là cách thú vị để khán giả nhìn lại hành trình trưởng thành của Đặng Hồng Hải.