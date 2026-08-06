Cuốn sách khiến Á hậu Phương Nga "khóc đến trôi nhà" có thực sự xúc động?

Từ khi hẹn hò rồi kết hôn, diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga thường chia sẻ những khoảnh khắc vui nhộn giữa hai người. Bình An rất thích trêu chọc bà xã, như mới đây liên tục chụp loạt ảnh Phương Nga đang khóc sưng mắt. Từ nằm trên giường, ngồi ở bàn, đến ngồi dưới sàn nhà, Phương Nga đều lộ đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, khiến ai nhìn ảnh cũng tò mò không biết vì sao nàng hậu lại buồn bã đến mức đó.

Phương Nga khóc nức nở khi đọc sách.

Hóa ra Phương Nga u sầu, không thể kìm được nước mắt vì đang đắm chìm vào cuốn truyện Bố Con Cá Gai, sau đó là tập 2 Người Bố Cá Gai Của Tôi. Xem chừng Bình An cũng xót xa vì Phương Nga khóc hết nước mắt, khóc quên lối về nên phải nhắn nhủ “Cuốn cuối thôi đấy”.

Phương Nga khóc rất nhiều sau khi đọc hai cuốn sách.

Từ đó mà Bố Con Cá Gai gây chú ý khi rất nhiều bạn tìm đọc để xem có thật sự buồn đến mức vừa đọc vừa khóc hay không. Và rất nhiều người đã công nhận Bố Con Cá Gai có nội dung quá bi kịch, đẩy nhân vật đến đường cùng, khiến người đọc chỉ biết bùi ngùi thương cảm. Truyện xoay quanh người cha Ho Yeon hiền lành, chăm chỉ cùng cậu bé Daum ngoan ngoãn. Daum bị ung thư máu, phải trải qua chuỗi ngày dài điều trị vừa đau đớn vừa tốn kém. Ho Yeon đã làm tất cả mọi cách để kiếm tiền chữa bệnh cho con, nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy tia sáng cuối đường hầm. Bi kịch chồng chất thêm nữa khi chính Ho Yeon cũng bị ung thư và anh chấp nhận đánh đổi mọi thứ, cả tính mạng của mình để con trai được sống.

Người Bố Cá Gai Của Tôi lấy bối cảnh 20 năm sau khi Ho Yeon qua đời, cậu bé Daum nay đã lớn, trở về Hàn Quốc cùng với bao nhiêu hiểu lầm chồng chất. Daum từng nghĩ bố ghét bỏ mình nên mới rời xa cậu, chẳng hề biết về những nỗi đau mà bố từng trải qua một mình. Bố của Daum cũng giống như cá gai bố. Cá gai mẹ sau khi đẻ trứng sẽ bỏ đi và những con cá gai đực sẽ bảo vệ những quả trứng bé nhỏ, chờ ngày cá con chui ra. Khi lớn lên, bầy cá con bỏ đi, khiến cá gai bố cô đơn, buồn bã đâm đầu vào khe đá mà chết.