Doanh thu phòng vé dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay liệu có phá được kỷ lục năm ngoái?

HHTO - Những tưởng phim Việt sẽ cạnh tranh sôi động trong kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới nhưng bỗng dưng có hai dự án lùi lịch, khiến đường đua chỉ còn lại hai đối thủ và khó mà vượt qua doanh thu kỷ lục năm ngoái.

Ngoài dịp Tết Nguyên đán và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thì phim Việt còn có thêm một "mùa vàng" nữa là lễ Quốc Khánh với thời gian nghỉ kéo dài. Như năm nay, dịp lễ 2/9 được nghỉ tới 5 ngày hứa hẹn sẽ mang lại không khí sôi động cho các rạp chiếu.

Còn nhớ năm ngoái, doanh thu phòng vé Việt trong đợt nghỉ lễ 2/9 đã bùng nổ với Mưa Đỏ và Làm Giàu Với Ma 2, đặc biệt là Mưa Đỏ đã phá kỷ lục với hơn 700 tỷ đồng - con số mà có lẽ rất lâu nữa mới có phim Việt khác đạt được. Chính vì thế, mọi người đều tò mò không biết bảng xếp hạng doanh thu năm nay liệu có vượt qua được năm 2025.

Nhưng xem chừng đây là nhiệm vụ bất khả thi, dù hai phim Việt dự kiến ra mắt dịp 2/9 đều rất đáng để chờ đợi. Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh có lẽ là bom tấn lớn nhất của Việt Nam trong năm nay với dàn diễn viên toàn ngôi sao, được đầu tư khủng từ bối cảnh, trang phục, võ thuật đến câu chuyện. Truyền thuyết về những tráng sĩ bí mật bảo vệ quan tài của vua Đinh, trải qua những âm mưu và thử thách ngặt nghèo chắc chắn sẽ hút khán giả.

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu có kịch bản rất khéo léo khi khai thác mâu thuẫn thế hệ giữa cậu cháu trai Gen Z âm mưu mượn nhà của ông nội để mở quán cà phê và người ông cổ hủ, khó tính, hành xử kỳ lạ. Nhưng cũng nhờ kế hoạch khởi nghiệp ấy mà chàng trai được ông nội đưa lên chuyến tàu ngược về quá khứ, biết hơn về cuộc chiến khốc liệt đã qua và những người lính đã không tiếc máu xương để bảo vệ đất nước.

Nhưng ngạc nhiên nhất chính là sự biến mất đầy lặng lẽ của phim kinh dị Sợi Chỉ Đỏ. Dự án có lý lịch khá ấn tượng với Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh đóng vai chính, đạo diễn Hàm Trần thực hiện sau Tử Chiến Trên Không. Nhưng cho đến giờ này, phim đã hủy bỏ kế hoạch ra mắt vào ngày 14/8 và chưa có ngày chiếu mới.

Trại Buôn Người vẫn dự kiến ra mắt vào dịp 2/9 năm nay nhưng vẫn khá im ắng trong việc quảng bá. Showcase của phim đã bất ngờ dời ngày tổ chức, trailer chính thức cũng chưa xuất hiện trong khi chưa đầy 1 tháng nữa đã chiếu khiến nhiều người suy đoán phim khó ra mắt như kế hoạch.

Nếu như cả Trại Buôn Người lẫn Sợi Chỉ Đỏ đều vắng bóng khỏi đường đua phim nghỉ lễ 2/9 thì phòng vé Việt sẽ bớt sôi động, vì thế khó mà vượt qua được kỷ lục doanh thu của năm ngoái.