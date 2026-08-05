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Thu Trang - Tiến Luật bất ngờ gia nhập, đường đua phim Việt thêm phần gay cấn

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
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HHTO - Có lẽ từ giờ đến dịp lễ Quốc khánh 2/9, sẽ còn nhiều thay đổi ngoài rạp chiếu khi phim nào cũng muốn tranh thủ thời điểm vàng là kỳ nghỉ kéo dài tới 5 ngày.

Thắng lợi phòng vé của Mưa Đỏ, Làm Giàu Với Ma 2 vào kỳ nghỉ lễ 2/9 năm ngoái đã khiến các nhà làm phim nhận ra rằng thời điểm này chính là mùa gặt hái doanh thu tiếp theo trong năm, sau dịp Tết Nguyên đán và kỳ nghỉ lễ 30/5 - 1/5. Nhất là năm nay, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài tới 5 ngày càng khiến phòng vé Việt thêm sôi động, danh sách phim muốn công chiếu dịp này cũng tăng cao.

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Hai dự án sớm xác định công chiếu vào dịp nghỉ lễ sắp tới.

Bên cạnh Hộ Linh Tráng Sĩ, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đã xác định lịch chiếu từ sớm thì mới đây, Quý Tử Vượt Giàu cũng thay đổi ngày phát hành, đẩy lên chiếu sớm hơn để gia nhập đường đua phim lễ. Phim xoay quanh gia đình ông Phát bà Diệp, kinh tế bình thường nhưng lỡ thích phông bạt, luôn ra vẻ giàu có sang trọng. Trong khi bố mẹ bận khoe khoang thì cậu con trai duy nhất lúc nào cũng bận bịu chạy bộ đến trường, làm việc nhà, rồi cả nhặt ve chai. Có phải gia đình Phát - Diệp thực sự nghèo nhưng cố gắng “phông bạt” để vươn tới cuộc sống giàu sang, hay vốn giàu có nhưng lại lựa chọn sống trong hoàn cảnh bình dị để dạy con chăm chỉ?

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Quý Tử Vượt Giàu cũng chiếu sớm hơn dự kiến.

Nếu như Hộ Linh Tráng Sĩ vừa có phần huyền bí về kế hoạch bảo vệ mộ vua Đinh vừa tràn ngập các cảnh hành động hấp dẫn, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là hồi ức đầy cảm động lẫn bi thương của người lính về cuộc chiến tranh khốc liệt, thì Quý Tử Vượt Giàu lại mang đến màu sắc hài hước, nhẹ nhàng. Mỗi phim một thể loại giúp phòng vé dịp lễ sắp tới sẽ đa dạng hơn. Và việc Quý Tử Vượt Giàu bất ngờ đổi lịch chiếu càng khiến khán giả cho rằng Trại Buôn Người đã lặng lẽ rời đường đua, khi đến giờ này vẫn chưa thấy phim khởi động chiến dịch quảng bá.

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Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim lễ 2/9 #phim Việt chiếu rạp #Quý tử vượt giàu #Hộ linh tráng sĩ #Nghỉ hè sợ nghỉ hưu

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