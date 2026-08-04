HYO: “Mọi cảm xúc truyền tải đến khán giả đều phải xuất phát từ chính mình”

HHTO - Xuất hiện đầy ấn tượng tại Tinh Hà “Say Hi” với ca khúc "On The Track", HYO nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ phong cách trình diễn mộc mạc bên cây đàn guitar cùng sức trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Thế nhưng, đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ ấy là cả một hành trình dài đầy nỗ lực và sự kiên định bền bỉ của một chàng trai sinh năm 2003.

6 năm "có ăn có học" để đổi lấy một giấc mơ

Trước khi chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, HYO từng là một cậu sinh viên bình thường với tình yêu âm nhạc cuồng nhiệt. Quyết định theo đuổi ước mơ không phải là một phút bốc đồng tuổi trẻ, mà được xây dựng trên một nền tảng chuyên môn vững chắc qua chặng đường 6 năm "có ăn có học" bài bản. Trải qua 3 năm mài giũa tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, tiếp nối bằng 3 năm chuyên sâu tại khoa Nhạc ứng dụng của Đại học Thăng Long, HYO đã tự trang bị cho mình một hành trang nghệ thuật vững chãi.

Không dừng lại ở thanh nhạc, gia tài kỹ năng của nam nghệ sĩ trẻ còn là sự tổng hòa của tư duy chơi nhạc cụ đa dạng. Từ cây đàn guitar mày mò tự học từ những năm cấp Hai - thời điểm anh bắt đầu ấp ủ ước mơ nghiêm túc với con đường âm nhạc, cho đến piano và trống được đào tạo bài bản ở bậc đại học, tất cả đều trở thành những "chất liệu" quý giá. Chúng nuôi dưỡng tư duy sáng tác, giúp HYO thoải mái biến hóa trong các bản phối và thổi bùng sức sống vào mỗi phần trình diễn trên sân khấu.

Bước ngoặt lớn đến với HYO khi anh đón nhận tin vui trúng tuyển casting thực tập sinh của DreamS Entertainment. Thế nhưng, thử thách thực sự xuất hiện ngay sau đó khi anh chỉ có vỏn vẹn một tuần để sắp xếp toàn bộ cuộc sống, hành trang từ Hà Nội chuyển thẳng vào TP. Hồ Chí Minh để bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Mỗi ngày trôi qua của HYO khi là một thực tập sinh gần như chỉ xoay quanh một trục duy nhất: Thức dậy, đến công ty và chìm đắm hoàn toàn vào lịch trình luyện tập dày đặc từ thanh nhạc, vũ đạo, chơi nhạc cụ cho đến sáng tác và thu âm demo. Không có thời gian để suy nghĩ hay bận tâm đến những xô bồ ngoài kia, mọi tâm huyết của nam nghệ sĩ trẻ đều dồn trọn vào âm nhạc.

HYO: "Điều mình áp lực nhất không phải các Anh Trai, mà là chính bản thân"

Chính quãng thời gian ấy đã tạo nên một HYO bản lĩnh, sẵn sàng bước lên sân khấu Tinh Hà "Say Hi" để giới thiệu những gì mình tích lũy sau nhiều năm rèn luyện.

Là một tân binh đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ đã có tên tuổi, bạn có cảm thấy áp lực không?

HYO: Áp lực thì chắc chắn là có, nhưng chủ yếu đến từ những ngày đầu khi mình chưa quen giao tiếp và lo nhất là không thể kết nối với các Anh Trai. Còn về chuyên môn, mình tin rằng khi đã trở thành một phần của Tinh Hà "Say Hi" thì bản thân đã đủ năng lực để đứng trên sân khấu này. Điều mình áp lực nhất vẫn là chính mình, làm sao để thể hiện tốt nhất và mang đến một màn trình diễn trọn vẹn.

HYO cảm thấy việc là “tân binh” là lợi thế hay là áp lực?

Mình nghĩ việc là một tân binh vừa mang đến áp lực, vừa là động lực. Động lực lớn nhất là khán giả chưa biết quá nhiều về mình, nên mỗi lần mình hát, nhảy, rap hay giới thiệu một sáng tác mới đều có thể mang đến sự tò mò và cảm giác mới mẻ. Ngược lại, đó cũng là áp lực vì nếu những gì mình thể hiện chưa đủ tốt thì ấn tượng đầu tiên của khán giả cũng sẽ không như mong muốn. Vì vậy, mình luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng hết sức để mỗi màn trình diễn và mọi điều mình gửi đến khán giả đều là phiên bản tốt nhất của mình.

Khi tham gia một chương trình thực tế như Tinh Hà “Say Hi”, HYO có cách hay “mánh” gì giúp bạn nổi bật trong chương trình để khán giả nhớ đến mình không?

HYO: Khi mình vào một chương trình thực tế thì đúng với cái tên gọi thì mình cũng phải... thực tế. Mình cố gắng thoải mái nhất có thể, vì khi là con người thật của mình thì mọi thứ cũng tự nhiên hơn, từ cách giao tiếp đến những điều mình muốn chia sẻ.

Hai đàn anh của mình - Anh Trai Sơn.K và JSOL cũng dặn mình rằng: 'Em cứ là chính em, cứ thoải mái với mọi người, vì các Anh Trai và các Tinh Anh đều rất gần gũi, dễ hòa đồng.' Mình nghe theo lời khuyên đó và dần dần cũng cởi mở hơn, tự tin hơn, không còn cảm giác rụt rè như những ngày đầu.

HYO chia sẻ về cảm nhận trước và sau khi tham gia Tinh Hà "Say Hi".

Nhiều nghệ sĩ bước ra từ các chương trình thực tế thường phải đối mặt với cái bóng quá lớn của chính chương trình. HYO có cảm thấy áp lực như thế khi đến với Tinh Hà "Say Hi" hay không?

HYO: Thực ra, nếu sợ thì mình đã không tham gia Tinh Hà "Say Hi". Với mình, đây là một cơ hội rất lớn và có thể trở thành bước đệm để mình tiến xa hơn trong sự nghiệp. Còn việc sau này có bị gắn với hình ảnh của chương trình hay không, mình nghĩ điều đó phụ thuộc vào định hướng của chính bản thân. Mình đã chuẩn bị khá kỹ, không chỉ về kỹ năng mà cả bản thân và công ty cũng đã có những kế hoạch rất cụ thể cho chặng đường phía trước.

Trong quá trình theo đuổi âm nhạc, bạn có nguyên tắc nào bạn luôn tự nhắc nhở bản thân mỗi khi đứng trước những lựa chọn trong nghề?

HYO: Thực ra mình không phải là người quá nguyên tắc hay đặt ra nhiều quy luật cho bản thân. Nhưng cũng có một vài điều, không hẳn là nguyên tắc, mình luôn muốn giữ. Khi làm nghệ thuật, một điều mình luôn muốn giữ lấy là mọi cảm xúc mình truyền tải đến khán giả đều phải xuất phát từ chính mình. Mình muốn đưa những cảm xúc đó đến với khán giả một cách trọn vẹn và chân thực nhất.